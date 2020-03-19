تسجيل
17:43 GMT19 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    مكافحة فيروس كورونا

    طبيب في الصحة العالمية يكشف حقائق مهمة عن الإصابة بفيروس كورونا

    © REUTERS / CHINA DAILY
    حوارات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (548)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104490/36/1044903698_0:278:3146:2048_1200x675_80_0_0_569422480c609baa35f89a02d993905b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202003191044911589-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تباين وتضارب كبير في المواد والإرشادات التي يتم تداولها حول فيروس كورونا.

    على الرغم من اعتماد الكثير من وسائل الإعلام على المصادر الرسمية، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الكثير من العلومات المتضاربة حول الوقاية والعلاج من المرض.

    وبشأن بعض المعلومات التي تتردد حول الفيروس، تحدثت "سبوتنيك"، مع الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والذي أكد أن 80% من الحالات المصابة بكورونا لا يحتاجون للتدخل الطبي، وأن بعض الحالات قد تصاب بالفيروس وتتعافى دون ان تعرف أنها مصابة بكورونا.

    بشأن حالات التعافي... هل تظل حاملة للفيروس ويمكن أن يعدي المصاب بعد التعافي؟ هل يموت الفيروس في درجات حرارة بالفعل وما هي أو ما حقيقة الأمر؟

    التعافي التام يعني تحول حامل الفيروس إلى الحالة السلبية، بمعنى اختفاء الفيروس من جسم المصاب، ومن ثم لا مجال لأن ينقل العدوى لغيره.

    لكن ما نود التأكيد عليه هو أهمية التأكد من اكتمال تعافي المصاب، وألا يكون مايمر به مجرد حالة تحسن يعقبها انتكاسة.

    ويتم التأكد من التعافي من خلال الحصول على نتائج سلبية مرتين بينهما 24 ساعة.

    انتشار فيروس كورونا - البندقية، إيطاليا مارس 2020
    © REUTERS / Manuel Silvestri
    كورونا يؤثر إيجابا على البيئة رغم خطورته على البشرية... فيديو وصور
    أما عن موت الفيروس في درجات الحرارة المرتفعة، فمن الصعب جدا التأكيد على حدوث ذلك، فنحن نواجه فيروس جديد ظهر في فصل الشتاء وانتشر خلاله، ولم يمر عليه الصيف حتى يمكننا الحكم، ولكن هناك مؤشرات ربما لا تجعلنا نعول آمال كثيرة على ذلك ، وهو أننا وجدناه ينتشر في دول طقسها حار.

    كما أن الفيروس موطنه الإنسان ودرجة حرارة الإنسان ثابته لا تتغير في الصيف أو الشتاء، ولكن ربما تكون هناك ميزة في الصيف ترتبط بسلوكيات الناس، وهي أنهم يميلون خلال الصيف لعدم التزاحم وتهوية الأماكن التي يتواجدون فيها بشكل جيد، ولكن إذا لم تتغير السلوكيات وكانت في اتجاه معاكس من حيث التواجد في الأماكن المزدحمة مثل الحفلات وأماكن التسوق، فقد تكون فرص انتشاره صيفا مرتفعة أيضا.

    البعض يشير إلى أن الفيروس ينتقل فقط عن طريق الأنف أو الفم... حال ملامسة أي شخص للأسطح وغسل يديه هل يعني ذلك عدم اصابته؟

    يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض "كوفيد-19" عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض "كوفيد-19" أو يعطس.

    كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض "كوفيد-19" إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره.

    ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).

    وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض "كوفيد-19" عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم.

    نحن ننصح بالغسيل الجيد والمنتظم والمتكرر للأيدي بالماء والصابون وفركها بمطهر كحولي.

    لماذا يتركز الفيروس في أوروبا الأن... هل يرتبط الأمر بالمناخ؟

    مازلنا نكون معارفنا حول هذا الفيروس المكتشف حديثاً، لقد بدأ في الصين كما نعلم وكانت بؤرة التمركز الأساسية، وكان نمط الانتقال الشائع حينها هو السفر لأماكن ظهرت بها الإصابات أو مخالطة المصابين، الآن انحسرت البؤرة في الصين ورأينا بؤراً في أماكن أخرى أبرزها القارة الأوروبية مع ظهور نمط الانتقال المحلي الذي لايرتبط بالسفر،  وقد ظهر هذا أيضاً في بلدان خارج أوروبا. لا نستطيع أن نعزي الأمر للمناخ، نظراً لظهور الفيروس في مناخات مختلفة منها الحار الرطب ومنها البارد الجاف.

    بشأن الوقاية من الفيروس...هناك إشارات لبعض المكملات الغذائية مثل فيتامين سي وبعض المواد الأخرى ما حقيقة فائدتها؟

    مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا يكون أكثر وخامة حين يصيب الأفراد من ذوي المناعة الضعيفة، لذلك تتضمن توصيات المنظمة الأخذ بالأسباب التي تضمن تقوية المناعة من خلال تحسين الحالة الصحية العامة، وتعد التغذية الصحية المتوازنة، والتي تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات وتحسن وظائف الجسم من الأمور الهامة التي ينبغي الحرص عليها ضمن أنماط الحياة الصحية.

    هل يمكن أن يصاب أي شخص ويتعافى دون أن يعرف أن لديه كورونا؟

    تشير البيانات إلى أن 80% من حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" هي حالات خفيفة، لا تتطلب التدخل الطبي، وهذا يعني أن شخصاً ما قد يصاب بالفعل ويتعافى من دون أن يشخص كمصاب بـ"كوفيد-19"، خاصة وأن بعض أعراضه تتشابه مع أعراض الإنفلونزا الشائعة.

    بشأن الحجر الصحي المنزلي كيف تقدم الرعاية الطبية للمصاب وهل يمكن أن يقدم الرعاية لنفسه أم حسب الحالة؟

    الحجر الصحي هو تقييد حركة أو فصل الأفراد الأصحاء الذين ربما خالطوا حاملين للعدوى (أثناء السفر مثلا) عن غيرهم من أفراد المجتمع. ‪

    كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    © Sputnik /
    حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

    ولا يتعين على الأفراد الخاضعين للحجر البقاء في منشأة صحية، ولكن يمكن أن يقيموا في أي مكان يتجنبون فيه العدوى، وهناك دليل إرشادي حول الرعاية المقدمة لهؤلاء، يمكن الإطلاع عليه على موقع منظمة الصحة العالمية.

    عملية دفن الموتى هل لها بعض الشروط وهل ينتقل الفيروس من المتوفي؟

    هذا موضوع قيد البحث ولكن في كل الأحوال، لابد من توخي إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى عند التعامل مع أي أجسام أو أسطح أو ملابس يمكن أن يتواجد فوقها الفيروس.

    هل يعيش الفيروس في الماء ومدى امكانية انتقاله عبر الأنهار أو البحار؟

    هذا الفيروس هو سلالة من عائلة فيروسات كورونا، وهو فيروس تنفسي يتوطن في الجسم، ولدى خروجه مع رذاذ السعال أو العطس أو مع قطيرات اللعاب والأنف قد يسقط على الأسطح ويبقى حيا لعدة ساعات أو بضعة أيام حسب نوع الأسطح، لكن لم يثبت أنه يعيش في الماء.

    بشأن التعاطي مع الأزمة هل هناك حالة من التهويل أم لا... وما هي الإجراءات الدقيقة التي يجب أن تتخذ؟

    التهويل يعود إلى انتشار الشائعات واستقاء المعلومات من غير مصادرها الموثوقة، لذلك نؤكد مراراً وتكراراً أهمية الإطلاع على المعلومات الصحيحة من المصادر الموثوق بها والحرص على التوعية ونشر الوعي بالوضع الفعلي والمعارف المؤكدة حول فيروس كورونا ومرض كوفيد 19، ونؤكد أن الوعي بإجراءات الوقاية وكيفية حماية النفس والآخرين من التقاط العدوى ستقضي على المخاوف من ناحية وستحدد الخطورة الواقعية للجائحة دون تهويل يثير الفزع أو تهوين يؤدي إلى التراخي والإهمال في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

     

    أجرى الحوار :محمد حميدة

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (548)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    موسكو ترد على بومبيو بعد تصريحاته حول مقتل الجنود الأتراك في سوريا
    موسكو ترد على بومبيو بعد تصريحاته حول مقتل الجنود الأتراك في سوريا
    من هو عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك