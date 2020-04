صحفي إيطالي لـ"سبوتنيك": سببان يمنعان "إيطالكست"... وبوتين أظهر روسيا بشكل مختلف

هذه الملفات وغيرها طرحتها "سبوتنيك" مع الصحفي الإيطالي لورينزو فيتا من صحيفة "ll Giornale" المحلية في المقابلة التالية:

سبوتنيك: لماذا انتشر الوباء في إيطاليا بهذا الشكل السريع عكس باقي دول الجوار؟