تسجيل
20:53 GMT22 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر

    رابح ماجر في حوار مع "سبوتنيك": اللاعبون الأفارقة المحليون مظلومون

    Rabah Madjer
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104524/51/1045245193_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_6e4bec3db3cc5f70dddc8863f3df88ec.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202004221045245405-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86/

    يعتبر الجزائري رابح ماجر واحدا من أهم أساطير كرة القدم العربية والإفريقية، وهو أول لاعب عربي يحقق دوري أبطال أوروبا، كما قاد منتخب "محاربي الصحراء" للتتويج بكأس أمم إفريقيا مع الجيل الذهبي للخضر.

    أجرت وكالة "سبوتنيك" مع اللاعب السابق والمدرب والمحلل الكروي الحوار التالي:

    أولا كيف يقضي الكابتن رابح ماجر أوقاته في ظل هذا الحجر الصحي المفروض على الجميع؟

    هذا الوقت سمح لنا بأن نكون مع العائلة لوقت أطول، وأنا كنت في الجزائر مؤخرا وقدمت إلى قطر، وعندما عدت تم إقفال المطار وبقيت في الحجر الصحي في الفندق تقريبا لمدة 15 يوما،  ولكن الحمد لله الأمور كانت كلها بخير وعدت إلى البيت مع عائلتي، والآن نحن نقضي وقتنا في البيت ونتوخى الحيطة والحذر، ولا نخرج إلا عند الضرورة من المنزل، وهذا الحجر جعلني أشبع من عائلتي.

    وهنا أحب أن أقول للعالم العربي والعالم كله، أبقوا في بيوتكم من فضلكم واحموا أولادكم، فهذا الفيروس خطير جدا، ونحن نرى الأعداد التي تفارق الحياة بسبب هذا الفيروس، وأنتهز الفرصة أيضا لتوجيه التحية لكل الأطباء في العالم، والذي يقومون بعمل كبير وجبار، ويضحون حتى بحياتهم من أجل الحفاظ على حياة الآخرين، وأحييهم وأقول أن الله معهم، ولن ننسى أبدا هذه المجهودات الكبيرة التي يقدمها الأطباء في مكافحة هذا الوباء.

    أنت واحد من أساطير كرة القدم في القارة الإفريقية، ما الذي صنع أسطورة رابح ماجر؟

    بكل تواضع أقول منذ صغري وأنا أحب كرة القدم، وكنت أشاهد اللاعبين الكبار على التلفزيون مثل بيليه وكرويف وبيكنباور، وكنت أقول لنفسي لماذا لا أكون لاعبا في يوم من الأيام كما هم، وكنت أتمنى ذلك رغم أني كنت أتخيل أنه من الصعب جدا أن أكون مثلهم، ولكن بدأت في الشارع مع الأصدقاء ومن ثم بدأت في نادي صغير وهو شركة الحديد بعمر 13 سنة، ومن ثم إلى نادي نصر حسين دي مع الصغار، وتم اختياري للمنتخب الوطني الجزائري للصغار، وهذا كان شيء جميل جدا حصل لي.

    وفي عمر 18 سنة تم استدعائي للمنتخب الجزائري الأول، ولم أكن أتخيل أن أصل لهذا المستوى بهذه السرعة، وبدأت بعد ذلك الناس تتحدث عني عندما فزنا بكأس الجزائر مع نادي حسين دي، وكان لي الشرف بتسجيل هدف الفوز لفريقي، فانطلاقتي كانت ممتازة جدا، ولكن لا أنسى أن أوجه هنا الشكر لكل المدربين الذين ساعدوني ودربوني وأوصلوني لهذا المستوى العالمي، ممكن أن أذكر منهم السيد مخلوفي والمدرب عبد الحميد كرمالي الذي حققنا معه كأس إفريقيا عام 1990، وأيضا السيد سوقار محمد، وهؤلاء كلهم لاعبون قدماء أصبحوا مدربين، وهم كانوا نجوم الأفلان أو جبهة التحرير الوطني، وكان شرف كبير لي أن أكون تلميذ لهؤلاء المعلمين، وأقولها بكل فخر بأني وصلت بفضلهم إلى المستوى الذي كنت عليه، ووصلت إلى أوروبا وعشت هناك سنوات ممتازة جدا، إن كان مع راسينغ باريس أو بورتو البرتغالي ومن ثم فالنسيا الإسباني، وفي الآخر في نادي قطر في دولة قطر.

    هل كان وجودك مع الأسطورة لخضر بلومي يشكل حافزا لك لتقديم المزيد والأفضل؟

    نحن لم نكن أبدا كمنافسين بل شكلنا عائلة، وعندما أتكلم عن بلومي يجب ذكر عصاد وبن حاولة وفرقاني وغيرهم من اللاعبين، الذين كانوا معي في الفئات الصغيرة مع المنتخب، ومنذ ذلك الوقت ونحن في نفس المنتخبات حتى وصلنا إلى المنتخب الأول، فكونا فريقا كبيرا هو منتخب الثمانينات الذي فاز في مونديال 82 على ألمانيا، وهذا الفريق كله كان من الفئات الصغيرة، فكنا أكثر من أصدقاء بل عبارة عن عائلة هم الجيل الذهبي في الثمانينات، وأنا فخور جدا أني كنت من بين هؤلاء اللاعبين.

    أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر
    Rabah Madjer
    أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر

    كنت لاعبا ومدربا ومحللا ومتفرجا، كيف تختلف نظرة كل من هؤلاء إلى أرض الملعب؟ وأنت كيف نظرت من كل زاوية؟

    أنا كنت مدرب وكان لي الشرف بتدريب المنتخب الجزائري، ودربت في قطر نادي السد ونادي الريان والوكرة، وكلاعب بعد أن تنهي حياتك الكروية كلاعب تبدأ كمدرب، والحمد لله أصبحت أيضا في قناة "بي إن سبورت" وأنا واحد من المؤسسين في القناة، والحمد لله قمنا بعمل جميل جدا، فأصبحت مدربا في الاستوديوهات.

    ونحن بكل تواضع كاختصاصيين في كرة القدم نعطي رأينا الشخصي في المباراة في التلفزيون، وكمتفرج عندما أشاهد مدرب أراها بعيون المدرب وليس بعيون المتفرج فقط، فعندما أتابع مباراة في البيت أتابع أخطاء المدربين، وهذا لا يعني أني أعرف كرة القدم أكثر من المدربين، ولكن مع أولادي أناقش المباراة، وماذا لو فعل المدرب كذا أو كذا، أو لو قام بتبديل اللاعب الفلاني، بالطبع يبقى هذا رأي شخصي، ولكن عندما تكون في الاستوديو أنت تركز على المباراة وتقوم بتحليلها فنيا، ونركز على المباراة لمدة 90 دقيقة.

    لنتحدث عن الكرة الجزائرية وهي الآن في القمة، شاهدنا عدة نسخ رائعة من المنتخب الجزائري، وبين كل نسختين كنا نشاهد عدة كبوات للخضر، هل المنتخب الحالي قادر على الحفاظ على مستواه أم ننتظر كبوات جديدة؟

    من الصعب جدا الرد على هذا السؤال، فنحن شاهدنا في الفترة الأخيرة مشاكل كثيرة في المنتخب الوطني الجزائري، والحمد لله المنتخب بعد ذلك فاز ببطولة إفريقيا في مصر، وهذا شيء رائع جدا، ونتمنى أن يبقى المنتخب بهذا المستوى، وأن يكون في الفترة المقبل على المسار ذاته في بطولة أمم إفريقيا المقبلة 2021، كونه حامل اللقب، والاستمرار بحمل الكأس، وإنشاءالله الذهاب بعيدا في كأس العالم 2022.

    كيف ترى الكرة الجزائرية المحلية؟ وما سبب تراجعها على المستوى الإفريقي وسط تألق تونسي ومصري؟؟

    دائما أتكلم عن المنتخبات التونسية أو المصرية بأنها تعتمد على لاعبي الأندية المحلية، وهذا من الناحية السيكولوجية تلعب دورا كبيرا على اللاعبين المحليين، وهذا الذي يجعل الأندية المصرية والتونسية تذهب بعيدا في دوري الأبطال الإفريقية أو الكاف أو غيرها.

    أما في الجزائر فالحالة معكوسة، فالمنتخب متكون من لاعبين موجودين في الخارج، والموجودون في الجزائر لا يلعبون في المنتخب الوطني الجزائري، وهذا يعطي انطباع من الناحية النفسية أن اللاعب المحلي غير جيد، فالهدف أمام اللاعب المحلي هو الوصول إلى المنتخب الوطني الجزائري، وللأسف هذا يؤثر جدا على اللاعب المحلي.

    سابقا كنا نرى المنتخبات الإفريقية هي الرقم الصعب في بطولات كأس العالم والقارات، وحتى مستوى أمم إفريقيا كان هناك مشاركة لمنتخبات عدة بمستويات عالية، واليوم تغير الحال، ما سبب تراجع الكرة الإفريقية؟  

    أنا لدي رأي بأن الكرة الإفريقية السمراء لم تمت، ممكن أن هناك تراجعا لكنها تعود دائما بقوة، فرأينا في البطولة الإفريقية الأخيرة، مع الفوز الجزائري بالبطولة إلا أننا رأينا المنتخب السنغالي قوي جدا، وعاد من بعيد بعد أن عرف مشاكل عديدة في السنوات الأخيرة، وهناك أيضا المنتخب النيجيري القوي، ولا ننسى المنتخب الكاميروني الذي ستلعب أمم إفريقيا على أرضه، وسيكون واحدا من المرشحين للبطولة الإفريقية.

    وأحذر المنتخبات المغربية من الصعوبات التي ستلقاها المنتخبات العربية في أمم إفريقيا 2021، لأن الإحصائيات في كأس إفريقيا تقول بأن البطولات التي تلعب في إفريقيا السمراء تشهد نهائيات ما بين منتخبين من إفريقيا السمراء، ممكن منتخب وحيد حقق إنجازا وفاز ببطولتين في إفريقيا السمراء وهو المنتخب المصري، لذلك أقول أن الظروف والأجواء في الكاميرون ستكون مختلفة وصعبة، والمنتخبات الإفريقية السمراء سترجع بقوة عندما تلعب في ميدانها.

    وعلى مستوى كأس العالم نعم هناك تراجع، وهذه أمور تحصل، لكن المنتخبات الإفريقية تبقى دائما منتخبات قوية جدا، وبعد ما رأينا المنتخب الوطن الجزائري بمستوى جيد، وحقق لقب أمم إفريقيا، نتمنى إنشاءلله أن يحافظ على هذا المستوى، لكي يقدم مستوى كبير في أمم إفريقيا 2021، وبعد ذلك في كأس العالم 2022 في قطر، ولا ننسى المنتخبات الإفريقية الأخرى التي يمكن أن تتأهل إلى المونديال القادم.

    قبل 10 سنوات كنا نرى لاعبين كثر في أندية النخبة الأوروبية، الأمر يقتصر الآن على صلاح ومحرز وماني ويمكن أن نقول حكيم زياش، هل أصبحت القارة السمراء عقيمة بالمواهب، ام أن المدارس الأوروبية فرضت نفسها؟

    بكل صراحة الآن نرى أن الصحافة تلقي الضوء على اللاعبين الذين يلعبون فقط في أوروبا، لكن اللاعبين الموجودين في الجزائر أو تونس أو المغرب وغيرها من البلدان لا أحد يتلكم عنهم، وبلا شك هؤلاء اللاعبون لديهم مستوى عالي جدا.

    ونتذكر في سنوات الثمانينات عندما لعب المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم في إسبانيا كان متكونا من اللاعبين المحليين، تقريبا كان هناك 2 أو 3 موجودين في أوروبا، والنجوم الكبار كلهم كانوا محليين مثل بلومي وعصاد كلهم كانوا يلعبون في البطولة الجزائرية، الآن الأمور تغيرت الناس لا تتابع إلا اللاعبين الأفارقة الموجودين في أوروبا ويتكلمون عنهم، وينسون اللاعبين المحليين، وهنا تكمن المشكلة.

    من الناحية الاقتصادية هناك أحاديث عن انخفاض حاد في أسعار اللاعبين وفي أجورهم، هل هي عودة إلى الخلف بالنسبة لكرة القدم أم أنه الواقع الذي يجب أن يكون؟

    نعم هناك تراجع في أسعار اللاعبين وأجورهم، لأن الناس بدأت تفكر أكثر برواتب اللاعبين، ولكن الكثير اللاعبين قرروا التخلي عن قسم من رواتبهم لصالح مكافحة كورونا والناس، وهذا شيء جميل حصل، وكذلك فعل المدربين.

    ولكن أعتقد أنها فترة يمر بها العالم كله، وستعود الأمور إلى حالها، وكرة القدم سترجع إلى حالتها، وكذلك رواتب اللاعبين ستكون كما في السابق.

    كلمة أخيرة لجمهور ومحبي رابح ماجر

    أحيي جميع المحبين والذين أحبهم كثيرا، وإنشاءلله نتلاقى في ظروف قادمة أفضل بكثير مما نعيشه الآن في ظل فيروس كورونا، وأتمنى منهم الجلوس في المنازل في الوقت الحالي، لينقذوا أنفسهم ولحماية أولادهم وبلادهم، وإنشاءلله هذه الفترة ستمر بسرعة وتعود الحياة طبيعية، وتحياتي لكل الشعب الجزائري والعربي، ونراكم في الفترة القادمة وتحياتي لكم جميعا.

    أجرى الحوار أيهم مصا.

    انظر أيضا:

    أيمن زيدان: الثقافة العربية عموما وصلت إلى مرحلة عقيمة وموجعة
    الكلمات الدلالية:
    كأس أفريقيا, رياضة, إفريقيا, كرة القدم, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بروفة العرض العسكري في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
    حسناوات عيد النصر...سنشتاق إليكن هذا العيد
    كورونا يعطل عمل جدول إنتاج إف-35 الأمريكية
    كورونا يعطل عمل جدول إنتاج "إف-35" الأمريكية
    رشاش شباغين بي بي شا-41
    رشاش "شباغين" بي بي شا-41
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك