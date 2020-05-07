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    السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل

    السفير الفلسطيني في روسيا لـ"سبوتنيك": لا حديث عن سلام مع إسرائيل إذا ضمت غور الأردن والضفة

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
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    وصف عبد الحفيظ نوفل، السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، السفير الأمريكي في إسرائيل بأنه "مستوطن"، جاء ذلك ردا على ما قاله بشأن ضم غور الأردن ومستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

    وكان السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، قد وصف مدينة الخليل الفلسطينية بأنها "القلب التاريخي ليهودا والسامرة" مستخدما وصف المتشددين الإسرائيليين للضفة الغربية.

    علم فلسطين
    © AP Photo / Nasser Nasser
    خطة وراء حذف أمريكا اسم فلسطين من قائمة مناطق الشرق

    في هذا اللقاء مع وكالتنا، يتحدث عبد الحفيظ نوفل، السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية، عن تصريح فريديمان، وتعقيدات حل الملف الفلسطيني، ودور روسيا في القضية... 

    سبوتنيك: ما تعليقك سيادة السفير على ما قاله السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن ضم غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية؟

    أنا أعرف السفير الأمريكي شخصيا، هو مستوطن إسرائيلي يسكن في مستوطنة بالقرب من رام الله، يحمل الجنسية الأمريكية، لذلك أصبح سفير أمريكا في إسرائيل.

    بغض النظر عن تعليق السفير، يجب ملاحظة أنه في ظل وباء كوفيد 19 الذي يجتاح العالم كله، يسير المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين بشكل أكثر تطرفا، وكل القوى السياسية داخل إسرائيل تعمل على الطريقة الأمثل للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، بكل الطرق المتاحة في ظل انشغال العالم بالكورونا.

    الحكومة الإسرائيلية المشكلة مؤخرا، بعد الاتفاق التاريخي بين نتنياهو وغانتس أحد أهم عناصر الاتفاق ضم المستوطنات وضم غور الأردن، الذي تمثل 25% من الضفة الغربية، والذي إذا صار أحنا أعلنا رسميا بطريقة واضحة ومحددة وقاطعة، ستلغى جميع الاتفاقيات.

    سبوتنيك: وما هي هذه الاتفاقيات التي تتحدث عنها سيادة السفير؟

    اتفاق أوسلو السياسي الذي ينص على حل الدولتين، والاتفاق الاقتصادي الذي ينص على أننا نعمل بخلف جدار جمركي واحد، والتنسيق الأمني بين فلسطين وإسرائيل، وبالإضافة إلى كثير من القضايا الأخرى لكن هذه العناوين العربضة.

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © AP Photo / Nasser Nasser
    فلسطين: دمج أمريكا القنصلية بالسفارة هو المسمار الأخير في نعش دورها بالسلام

    هذا الإجراء سيكون نقطة لعملية السلام، فلا حديث عن عملية سلام بعد ذلك وستفتح الأمور بكل الطرق والوسائل، ولا يستطيع أحد أن يقدر مدى خطورة ذلك. 

    المجتمع الدولي، وطبعا روسيا والأمم المتحدة يحذرون من مخاطر هذا الإجراء، ويرون أنه لن يؤدي في نهاية لحل الدولتين، ويحذرون من أن هذا القرار الإسرائيلي في غفلة من الزمن سيقود المنطقة إلى الجحيم.

    المطلوب من المجتمع الدولي الذي يرفض هذه القرارات أن يتخذ موقفا واضحا وعادلا والمجتمع الدولي قادر أن يضع حدا لهذه الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية.

    لن نستمر في عملية سياسية إذا حدث ذلك، فهو محاولة تفريغ المضمون السياسي لكل العملية السياسية في ظل رعاية أمريكية ودعم أمريكي مطلق.

    سبوتنيك: ردة فعل الدول العربية "خجولة" نوعا ما، هل تعولون على دور أقوى من الجامعة العربية أو بيان يحد من سياسة إسرائيل التوسعية؟ 

    كان هناك اجتماع في القاهرة لوزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية بالفيديوكونفراس، البيان كان واضحا ومحددا، كل الدول العربية رفضت بشكل واضح ومحدد كل الإجراءات الإسرائيلية وأدانتها. وطلبت من الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي الوقوف بعدالة في هذا الموضوع. 

    لكن نحن لا نريد أن نقف عند الرفض والانتقاد، وإنما نريد مجموعة أخرى من الإجراءات، أعتقد أن هناك 3 قضايا يجب البحث فيها، فلسطينيا، يجب أن نفرض حالة من الاستقرار، في ظل أزمة كورونا والازمات المالية والانقسام وكل هذه القضايا، يجب وضع حد لتقوية الموقف الفلسطيني بشكل داخلي، ثانيا، نعتقد أنه من الضروري بمكان بناء حاضنة عربية جدية تدعم حقوق الشعب الفلطسطيني السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل هذه القضايا، والاهم هو المجتمع الدولي، روسيا أوربا، الاتحاد الأوربي هي دول رافضة للخطة الإسرائيلية للسلام لأنها ترى أن هذه الخطة لن تبني سلاما حقيقيا في المنطقة، هذه الدول عليها أن تقدم رؤية جديدة فكرة جديدة آلية دولية جديدة، تستفيد من الرباعية من خلال مؤتمر دولي تخرج عنه آلية دولية جديدة تؤدي إلى عملية سلام حقيقة لدولتين وشعبين يعيشون إلى جانب بعضهم بعض، بحسب الموقف الروسي والتقليدي، وفي هذا السياق، الرئيس محمود عباس، قبل أسبوعين بعث برسالة إلى الرئيس بوتين، طلب دورا روسيا فاعلا أكثر في عملية السلام، وطلب بعقد مؤتمر دولي للسلام بموسكو، بهذا الموضوع. 

    علم فلسطين
    © AP Photo / Nasser Nasser
    خطة وراء حذف أمريكا اسم فلسطين من قائمة مناطق الشرق

    أحد نتائج مؤتمر أنابوليس 2005 الذي أوصى أن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام 2007 في موسكو، أجل الموضوع لأسباب كثيرة، الآن نحن نحاول إحياء هذا المشروع بأي طريقة وبالتالي على المجتمع الدولي والدول الرافضة وغير المؤيدة للموقف الأمريكي أن تتخذ دورا أكثر أهمية في عملية السلام.

    سبوتنيك: قلتم إن الرئيس عباس طلب الرئيس بوتين عقد مؤتمر للسلام في موسكو ما هو رد روسيا؟

    نعلم أن المؤتمر الدولي لا يكون غدا إنما الفكرة أننا نريد أن نعيد الملف إلى المربع الحقيقي إلى المربع الروسي، نطلب من روسيا هذا الموضوع بصورة أو بأخرى، نحاول التركيز على هذا الموضوع، وكما قلت المجتمع الدولي الرافض للموقف الأمريكي عليه اتخاذ موقف أكثر فاعلية في عملية السلام. 

    نحن أعطيناهم الأدوات المطلوبة، وطلب الرئيس محمود عباس في مذكرة رسمية، عقد مؤتمر دولي للسلام في موسكو، ترعاه روسيا والأطراف الدولية الشريكة، تخرج عنه آلية جديدة تقوم بعملية سلام حقيقية مع إسرئيل، نحن مصممون على السلام، ونريد حلا سياسيا بيننا وبين إسرائيل، نريد دولتين لشعبين وعلى المجتمع الدولي أن يبذل مزيدا من الجهد.

    سبوتنيك: هذا يعني أن الدور الأكبر الذي تعولون عليه هو الدور الروسي؟ 

    نحن نعول على دور كبير لروسيا، هي منذ اليوم الأول تعترف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، ومواقفها ثابتة وداعمة في مجلس الأمن والمنظمات الدولية جميعا، ونحن نثق بدور روسيا وعدالة موقفها، وما يخرج عن طريق فى موضوع حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يحظى بكل التقدير والاحترام من جانب القيادة الروسية، ومن هذا المنطلق طلب الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية عقد مؤتمرا دوليا في روسيا.

    كما أن المؤتمر الدولي ليس من السهولة عقده، وبحاجة إلى تحضير، وهناك جهدا كبيرا ترعاه روسيا في موضوع تفعيل الرباعية، التى تشكل أرضية مناسبة وجيدة لاحقا للمؤتمر الدولي.

    أجرى الحوار: نغم كباس

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    الكلمات الدلالية:
    محمود عباس, بوتين, روسيا, روسيا
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