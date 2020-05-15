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    الفنانة المصرية نيللي كريم على ملصق مسلسل بـ100 وش

    نيللي كريم عن مسلسلها "بـ100 وش": ليس بالضرورة كل عمل فني يحمل رسالة

    © Photo / nelly.karim.page/ Facebook
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    رمضان 2020 (9)
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    بعد غياب عام عن الدراما التلفزيونية، عادت النجمة المصرية نيللي كريم بقوة في موسم رمضان 2020 بمسلسل "بـ100 وش"، الذي حققت فيه رغبة الملايين من جمهورها باعتزال الأدوار التراجيدية التي تخصصت فيها خلال السنوات الماضية، وبرعت في دور كوميدي خفيف في رواية بسيطة تحت توجيه شريكة نجاحها، المخرجة المتميزة كاملة أبو ذكري، تتناول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون مجموعة من عمليات النصب لتحقيق أحلامهم في الثراء، وذلك في أجواء مضحكة لم تخلو أيضا من موقع وكواليس التصوير كما أخبرتنا بطلة المسلسل.

    ووسط الإشادات النقدية والجماهيرية بالمسلسل، وتصدره تريند موقع "غوغل" وموقع "تويتر" منذ بدء عرضه في شهر رمضان، كان لـ"سبوتنيك" هذا اللقاء مع نيللي كريم، التي أكدت لنا أن التصوير ما زال مستمرا، وتأمل أن تنتهي منه قبل حلول عيد الفطر الذي يفصلنا عنه ما يقرب من 10 أيام مع كتابة هذه السطور:

    حازت شخصية الفتاة الشعبية "سكر" التي تقدميها في المسلسل على إعجاب جمهورك، خاصة وأنها تختلف عن الشخصيات التي قدمتيها في مسلسلاتك السابقة، فما الذي جذبك لتجسيدها؟

    أعجبني في شخصية "سكر" بساطتها، فضلا عن أنها "حقيقية" وغير مصطنعة وعلى سجيّتها، كما أنها تتسم بخفة الدم و"اللذاذة".. لكن تظل البساطة هل أفضل ما في شخصيتها، ليست هي فقط وإنما كل شخصيات المسلسل تتسم بالوضوح والبساطة.

    هناك رأي يقول على أن مسلسل "بـ100 وش" قد يشجّع الناس على امتهان النصب والاحتيال، وذلك بسبب عرضه في أحداثه لحيل وأساليب للنصب على الناس، كما أن أبطاله يفلتون من العقاب بعد كل عملية نصب يرتكبوها، سواء المتعلقة بالبنك أو معرض السيارات أو حضانة الأطفال، فما هو ردك على هذه المزاعم؟

    هذا تخلف.. فمثلا لو أن هناك مسلسل يتناول الإرهاب في مضمونه هل يشجع الناس بالتالي على أن يصبحوا إرهابيين؟! مسلسل "بـ100 وش" كوميديا تشويقية الهدف منها في المقام الأول هو إسعاد الجمهور وإضحاكهم، وذلك بتقديم قصة بسيطة تخلو من العنف أو الألفاظ الخارجة.

    ولكن مثلا في فيلم "عصابة حمادة وتوتو" من بطولة الفنان عادل إمام، وإنتاج 1982 كان يتناول نصابين أيضا، وتم إلقاء القبض عليهم كما أوضح تتر نهاية الفيلم؟

    ليس بالضرورة أن يحمل كل عمل فني رسالة، بدليل فيلم ناجح مثل "الجوكر" من بطولة خواكين فينيكس، الذي حاز على اهتمام العالم كله، ولكن لم يكن مصيره في النهاية هو أن يلقى جزاؤه (وهو مريض نفسي تسبب عن دون قصد في إحداث فوضى في المجتمع وأصبح أشهر شرير في تاربخ المجلات الهزلية) وكذلك الأفلام الأمريكية "أوشن 11" التي تناولت نصابين وتم تقديم أجزاء منها استثمارا لنجاحها، (كان آخرها "أوشن 8" من إنتاج 2018).

    لقد قدمت في السنوات الماضية دراما مستوحاة عن قصص واقعية مثل "حكاية بنت اسمها ذات" و""سجن النسا"، ولكن آن الأوان في "بـ100 وش" أن نقدم عملا فنيا خفيفا من الخيال الغرض منه إضحاك الناس والترفيه عنهم.

    كما أن المسلسل "cartoonish" بعض الشيء (هزلي)، والدليل على هذا هو تضمنه لحبكة استخدام أبطال المسلسل للأقعنة التنكرية في كل عملية نصب، مثلما يحدث في أفلام الجاسوسية الشهيرة "Mission Impossible" (مهمة مستحيلة) من بطولة توم كروز.

    الفن حرية ونحن في بلد حر، ويجب أن نرتقي بمستوى الفكر، والمسلسل عمل كوميدي في المقام الأول، ويجب أن نركز على إظهار الإيجابيات وليس السلبيات فقط عند تقييم الفن.

    ما هو تعليقك على مصطلح "لاكاسا دي بولاق"، الذي انتشر مع مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء عرض المسلسل؟

    هي جملة مستوحاة من مسلسل ناجح يعرض على شبكة "نتفليكس" هو "لاكاسا دي بابل"، وذلك لأن غالبية أفراد العصابة في المسلسل بسطاء من منطقة شعبية هي بولاق، ولكني لم أشاهد المسلسل الأجنبي.

    شكّل "عمر وسكر" ثنائيا محبوبا في رمضان 2020، خاصة في الشد والجذب بينهما على المستوى العاطفي بسبب تفاوتهما الطبقي، فكيف كان التعاون بينك وبين النجم آسر ياسين في المسلسل، خاصة وأنه الثاني بعد مرور 12 عاما على لقائكما الأول في فيلم "احنا اتقابلنا قبل كده"؟

    آسر ياسين شخصية جميلة بكل المعاني، ونحن أصدقاء على المستوى الشخصي، كما أنه تجمعنا "كيميا" في العمل، ورغم أنه قادر على أن يتحمّل بطولة بمفرده، إلا أنه وافق على المشاركة في هذه البطولة الجماعية، واتفقت معه على ذلك المسلسل قبل عام.

    صفي لنا المخرجة كاملة أبو ذكري في كلمة واحدة؟

    كاملة أبو ذكري هي "وش السعد عليا"، إذ قدمنا سويا 5 أعمال ناجحة منها "حكاية بنت اسمها ذات" و"سجن النسا" وفيلم "واحد صفر"، ونأمل أن يلقى مسلسل "بـ100 وش" النجاح الذي يستحقه.

    كيف تقيّمين موسم دراما رمضان 2020 رغم انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والذي أثر على عجلة الإنتاج، وتسبب في تأجيل تصوير عدد من المسلسلات، وما أكثر مسلسلات حريصة على متابعتها رغم انشغالك بالتصوير؟

    أعتبر موسم دراما رمضان هذا العام "هايل"، ويضم أعمالا محترمة مثل "الاختيار" لأمير كرارة و"خيانة عهد" من بطولة يسرا و"النهاية" ليوسف الشريف، ولكني حريصة على متابعة "خيانة عهد" و"الاختيار".

    كيف تتعاملين مع "كورونا" خلال التصوير وهل تؤيدين استمرار حظر التجوال؟

    نحن حريصون على تطهير وتعقيم أنفسنا طوال الوقت في موقع التصوير، وأنا مع الحكومة المصرية في اتخاذ ما يلزم لحماية الشعب. 

    مسلسل بـ"100 وش" كان يحمل في البداية اسم "النصابين"، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".

    أجرى الحوار: خالد طه

    الموضوع:
    رمضان 2020 (9)

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