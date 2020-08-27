تسجيل
12:53 GMT27 أغسطس/ أب 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد

    مسؤول سابق في الموساد يتحدث عن تاريخ التطبيع مع الإمارات والدول المؤهلة لتحذو حذوها

    © AFP 2020 / GALI TIBBON
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1046286101_0:88:3218:1898_1200x675_80_0_0_4e344f5b55ef71454b47b85ae8de11d1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202008271046375122-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B0%D9%84%D9%83/

    قال مسؤول سابق في الموساد إن إسرائيل بدأت في إقامة علاقات مع الإمارات في منتصف العقد الأول من القرن الحالي. تدريجيا، تطورت هذه العلاقات إلى تعاون كامل، والآن يمكن للدول الأخرى أن تحذو حذو أبو ظبي وتبرم اتفاقيات تطبيع مع الدولة الإسرائيلية.

    كشف ديفيد ميدان، الرئيس السابق لقسم "تيفيل" في الموساد والمسؤول عن العلاقات الخارجية مع المنظمات والدول المماثلة التي لا تربط إسرائيل بها علاقات رسمية ، لوكالة "سبوتنيك" تفاصيل بداية العلاقات.

    سبوتنيك: متى بدأ كل شيء؟

    ميدان: بدأت العلاقة في أواخر عام 2005 - أوائل عام 2006. قبل ذلك، "التقى" مسؤولون إسرائيليون من حين لآخر بنظرائهم الإماراتيين. رأيناهم في بلدان ثالثة، في مؤتمرات قمة أو اجتماعات، التقينا بسفرائهم، لكن لم يكن هناك شيء جاد.

    ولم تبدأ العلاقة "الجادة" حتى عام 2006، عندما خاطب رئيس الوزراء آنذاك، أرييل شارون، رئيس الموساد، مئير دغان، وكلفه بمهمتين.

    كانت المهمة الأولى هي التصدي للتهديد الإيراني (بسبب الشكوك حول تطوير الجمهورية الإسلامية لأسلحة دمار شامل). كان جوهر المهمة الثانية هو إقامة روابط مع الدول السنية المعتدلة في المنطقة.

    عينني في حينها داغان كرئيس لقسم "تيفيل" (دائرة الاتصال مع أجهزة الاستخبارات الخارجية في الموساد). كان على فريقي إنشاء هذه الروابط والحفاظ عليها.

    سبوتنيك: ماذا فعلت بالضبط؟

    ميدان: أخذنا الخريطة وبدأنا في دراسة دول المنطقة، ونحلل البلدان وما هي المصالح المشتركة بيننا، والبحث عن اتصالات. كانت الإمارات واحدة من الدول التي ركزنا عليها، لكنها لم تكن الدولة الوحيدة.

    بمجرد أن أقمنا اتصالات مع الإمارات، بدأنا في التواصل. تم كل شيء في الخفاء، وتم التأكيد على عدم تسرب أي معلومات للصحافة.

    سبوتنيك: ألم يخشوا (الإمارات) السير عكس التيار؟ خصوصا وأن إسرائيل لم تتمتع بدعم كبير في العالم العربي.

    ميدان: من بين كل دول الخليج، كانوا الأكثر جرأة. هذه أمة شجاعة جدا. قادتهم موهوبون وذوي خبرة، متقدمين بفارق كبير عن الجميع في المنطقة. بالطبع، تم كل شيء في الخفاء، لكنهم لم يكونوا خائفين. لقد فهموا بالفعل مزايا إسرائيل وسمحوا بالاتفاقيات التجارية.

    سبوتنيك: كيف تأكدتم من الوثوق بهم وأنهم لن يغيروا رأيهم لاحقا؟

    ميدان: قادة هذه الدولة محترمين وموثوق بهم. عندما يصافحونك ويخبرونك أنهم سيفعلون شيئا ما، يمكنك التأكد من أنهم سيفون بكلمتهم. لست بحاجة إلى عقد للتأكد من وفائهم بوعودهم.

    إنهم أذكياء ومتعلمون، يسافرون كثيرا. إنهم منظمون ولديهم أهداف واضحة. أنا أحترمهم كثيرا للطريقة التي يديرون بها بلادهم. وليس أنا فقط. إنهم  يحظون بالاحترام من قبل المواطنين العاديين في الإمارات.

    على مر السنين، تمكنوا من فعل ما فشل الآخرون به. لقد تمكنوا من إنشاء نظام يستفيد فيه جميع مواطني الإمارات من ثروة الدولة. لا يدفع المواطنون الضرائب. تعليم مجاني في البلاد. يتم تمويل جميع أنواع التعليم من رياض الأطفال إلى دراسات الدكتوراه من قبل الدولة، وقد تم استثمار الكثير من الأموال في نظام التعليم.

    الخدمات الطبية والتأمين مجانيان أيضا. بالزواج يحصل الزوجان على قطعة أرض للبناء. ومن المثير للاهتمام أيضًا أنهم اختاروا عدم الاعتماد فقط على مواردهم، والاستثمار بكثافة في العقارات الفاخرة والبنوك والتكنولوجيا والصناعة والسياحة والتكنولوجيا العالية.

    سبوتنيك: لماذا يحتاجون إسرائيل؟

    ميدان: لقد رأوا إمكانات إسرائيل وأدركوا أن ما يمكن أن نقدمه لهم مفيد لاقتصادهم.

    سبوتنيك: هل تستمر في التواصل مع أولئك الذين أقمت اتصالات معهم في البداية؟

    ميدان: نعم. لقد عرفتهم لسنوات عديدة. خلال رحلاتي العديدة إلى الإمارات العربية المتحدة، التقيت بمعظم المستويات الحكومية العليا في الدولة، بما في ذلك الزعيم الحالي وإخوته.

    سبوتنيك: برأيك، هل سيكون السلام معهم مختلفا عن العلاقات مع مصر والأردن؟

    ميدان: أنت تصنع السلام مع أعدائك. لم تكن الإمارات العربية المتحدة عدونا قط. خضنا عدة حروب مع مصر والأردن، سقط قتلى وجرحى واعتقل آخرين. كانت اتفاقية السلام مع مصر من أعظم الإنجازات الدبلوماسية.

    أما الإمارات فوضعها مختلف تماما. لم نخض حروبا معهم أبدا، لم يرسلوا قواتهم إلى إسرائيل، لذا من حيث المبدأ لا توجد عداوة بيننا.

    سبوتنيك: بعد توقيع إسرائيل والإمارات على اتفاقية سلام، هل تحذو دول أخرى حذوها؟

    ميدان: يبدو لي أن البحرين جاهزة بالتأكيد لذلك، لكن من الصعب تحديد المدة التي ستستغرقها. هذا ليس سباقا مع الزمن. أعتقد أن هذا سيحدث بمرور الوقت. بعد البحرين، قد يكون هناك بلد آخر، ليس بالضرورة من الخليج الفارسي. ثم عُمان والمملكة العربية السعودية والكويت، لكنهم يستغرقون وقتا.

    انظر أيضا:

    الإمارات وإسرائيل تؤكدان أن معاهدة التطبيع ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة
    وفدان إسرائيلي وأمريكي يتوجهان إلى الإمارات لبحث التطبيع
    بومبيو يصل الإمارات بعد زيارة إلى البحرين تناولت الاستقرار الإقليمي
    "أبرز خطوة للسلام منذ 25 عاما"... بومبيو يعلق على التطبيع مع إسرائيل بعد وصوله إلى الإمارات... صور
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الفتاة السنغالية خادجو سامبي، 25 عاما، أول امرأة محترفة في ركوب الأمواج في السنغال، دكار 18 أغسطس/ آب 2020
    "ساحرة الأمواج"... أول امرأة راكبة أمواج في السنغال
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    من الصعب جدا مطاردة الروس في سوريا!
    مرسوم بشأن أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى عام 2030
    مرسوم بشأن أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى عام 2030
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك