المسماري يكشف عن "اجتماعات سرية" ويعلق على احتجاجات طرابلس في حوار خاص مع "سبوتنيك"

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا حصريا مع الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، تطرق فيه إلى أهم المستجدات في الشأن الليبي، خصوصا حول التطورات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وعلق المسماري في حديثه على المظاهرات التي تشهدها مدينة طرابلس، معبرا عن ترحيبه لأي حراك شعبي سلمي، ومنوها إلى الأثر الذي يمكن أن تتركه هذه المظاهرات في المشهد السياسي في البلاد، كما أشار المسماري في حديثه إلى توزع القواعد التركية الموجودة في ليبيا، وعن رصد "اجتماعات سرية" في تلك القواعد، إلى نص الحوار:

© Sputnik . Nader Alshareef المسماري: نرحب بأي حراك شعبي سلمي و"الميليشيات" قمعت مظاهرات طرابلس

طبعا نحن نتابع في ما يحدث في طرابلس سوأ في المظاهرات سوأ في عمليات قمع المظاهرات نحن نرحب بأي حراك شعبي سلمي بالتأكيد، ونرحب كذلك بمساحة من الحرية لكل مواطن ليبي ليعبر عن ما في خاطره من ملاحظات ولكن حقيقة ما يحدث في طرابلس نحن ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي على المتظاهرين، وكذلك هناك الآن مؤامرة أخرى لاستغلال هذه المظاهرة لمآرب سياسية أخرى.

سبوتنيك: ما مدى تأثير هذه المظاهرات في الإطاحة بالمجلس الرئاسي والمجموعات الموجودة في العاصمة طرابلس ما مدى تأثيرها على الأرض؟

أولا دعنا نتكلم بصفة عامة أي تظاهر في أي دولة من دول العالم عندما يكون على مبادئ صادقة وقوية بالتأكيد سوف تسقط الحكومة وتسقط كل شيء كل الحركات في العالم الأخيرة أتت عبر ثورات الربيع العربي، الثورة في السودان وفي كثير من الدول لازالت تعاني من هذه الثورات حتى في أوربا لديها تأثير قوي وتغير في قرارات على مستوى الرئاسات، مثال ما حدث في فرنسا وفي أمريكا أخيراً مظاهرات السود (حياة السوداء مهمة)، اليوم المظاهرات دائما لها وقع ولكن إذا كانت مبنية على أهداف حقيقية وطنية مبنية على حب التضحية من أجل هذه الأهداف، ستكون لها نتائج إيجابية لصالح المواطن أقل هذه الإيجابيات في ليبيا، أن المسؤول يعرف أن خلفه شعب قوي يستطيع أن يقدمه للمحاسبة في أي لحظة.

© Sputnik . Nader Alshareef المسماري: نرحب بأي حراك شعبي سلمي و"الميليشيات" قمعت مظاهرات طرابلس

كلمة السراج كانت كلمة المرتبك المهزوم على ما يبدوا أنه لم يفهم الكلمة بشكل جيد، الكلمة كتبت له، ولم يستطيع ولم يفهم الموقف الحاصل في طرابلس، هناك شيء آخر يحاول خداع المتظاهرين في طرابلس، يتوقع أن هؤلاء المتظاهرين خرجوا من أجل الكهرباء، صحيح خرجوا من أجل الكهرباء، ولكن خرجوا أيضا من أجل الفساد الموجود في الكهرباء، الفساد الموجود في الحكومة، المفروض أن ينظر إلى الشارع قبل أن يخرج في كلمة، أن يظر إلى الشعارات والصور المرفوعة حتى يستطيع أن يحدد الموقف الصحيح ،أمس خرج خروج ليس برئيس دولة كلمة غير موفقه على الأطلاق نهائياً.

سبوتنيك: لو تحدثنا عما يجري بين حكومة الوفاق والحكومة التركية هل توجد معلومات لدى الجيش بشأن عزم تركيا فتح قاعدة عسكرية بحرية في مصراته وما هي الخطوات الذي يتخذها الجيش في هذا الشأن؟

ليست في مصراته فقط بل هناك قاعدة جوية في مصراته وقاعدة بحرية في ميناء مصراته البحري، هو ميناء مدني وهو حقيقة الشريان الرئيسي في الاقتصاد الليبي، هذا الميناء الآن يتم تحويله إلى ميناء عسكري، كذلك قاعدة الخمس البحرية وهي من أكبر القواعد البحرية الليبية الآن تحت سيطرة الأتراك بأموال قطرية قاعدة الوطيه (عقبة بن نافع)، تم تحويلها إلى قاعدة ارتكاز جوية تركية بكامل أفرادها بكامل معداتها، كذلك ميناء طرابلس سيتحول بالتأكيد إلى قاعدة بحرية أو إلى رافد للقواعد البحرية التركية.

سبوتنيك: هل رصدت تحركات تركية في تلك الموانئ؟

هذا الكلام الذي نتحدث فيه الآن كلام واقع تركيا الآن تسعى إلى تعزيز وجودها في ليبيا من خلال هذه القواعد ونحن رصدنا من خلال الاستطلاع كل هذه القواعد حتى من خلال اجتماعاتهم السرية نحن لدينا كل المعلومات وحتى العالم يعلم أن تركيا تستخدم في هذه القواعد. وعندما يزور رئيس أركان أو وزير دفاع هذه القواعد ما معنى ذلك؟ أن هذه القواعد أصبحت تبعه بشكل رسمي.

سبوتنيك: ننتقل إلى الاتفاق الأخير أو بياني المجلس الرئاسي ومجلس النواب، يعني طيلة هذه الأشهر لم يتمكن الجيش من السيطرة على العاصمة طرابلس هل تخلى الجيش الليبي عن هذه الفكرة أم يمكن انتظار محاولات جديدة للسيطرة على العاصمة ومتى؟

أولا نحن لن نتخلى عن فكرة تحرير الوطن من الإرهاب لن نتخلى عليها أبداً هذا مرتبط بنفس الحرب المعلنة منذ 2014، ولكن التغيير الاستراتيجي في المعركة كان لزام علينا أن تغير استراتيجية المعركة، لماذا؟ بعد تدخل تركيا بشكل مباشر وأصبحت الحرب الآن ضد غزاة أجانب وضد تقنيات حديثة وبالتالي يجب تغيير الاستراتيجية ما بعد 06/06/لعام 2020، إلى يوم 08/06/2020 الماضي خرجت علينا المبادرة المصرية فقمنا بإعلان وقف إطلاق النار حسب هذه المبادرة والآن المجال مفتوح للساسة أو الدول التي ترى في القضية الليبية أنها قضية سياسية الآن في حل المشكلة ولكن أعتقد أن الأزمة في ليبيا الآن أصبحت واضحة جدا أمام الأجانب (الدول الغربية) الذين تحاول بعض الدول الأجنبية بأن تقول أنها أزمة سياسية، وفي الواقع هي أزمة أمنية والدليل ما حدث مع المتظاهرين أمس في طرابلس.

سبوتنيك: بشكل آخر لن يتخلى الجيش الليبي عن طرابلس وتحريرها إذا؟

العاصمة بالنسبة للقوات المسلحة العربية الليبية مدينة مثلها مثل أي مدينة أخرى ولن نتخلى عن أي مدينة ليبية يوجد بها إرهاب.

سبوتنيك: متى تتوقعون بدء العمليات العسكرية لتحرير العاصمة؟

متى! هذه حسب الظروف.

سبوتنيك: حسب معلومات الجيش الوطني الليبي هل ما زال قدوم مقاتلين إلى ليبيا مستمراً، وكم أعدادهم وما دور تركيا في ذلك؟

الآن حقيقة يوجد مستجدات في هذا الموضوع الآن يتم نقل مرتزقة سوريين مدربين تدريبا جيدا غير السابقين، السابقين ما يعرف بالثوار وما يعرف بالذين قاتلوا المعارضة السورية أو من التركمان أو من التنظيمات الإرهابية المتطرفة لكن الأن يتم إعداد عسكريين مدربين على القتال في المناطق الصحراوية والمناطق المفتوحة وبالتالي حتى تركيا بدأت تغير في الاستراتيجية من القتال داخل المدن إلى القتال خارج المدن الأعداد كثيرة، نحن نتحدث على مرتزقة فقط سوريين حوالي 20000 (عشرون ألف) غير الصوماليين وتونس ودول أخرى غير الأتراك وغير الجماعات المتطرفة التي لا تعلن عن نفسها .

سبوتنيك: هذه الأعداد من المرتزقة أين يتواجدون تحديداً في ليبيا؟

الآن في كل معسكرات طرابلس الآن تحت سلطة تركيا كل المعسكرات الآن طرابلس محاطة من تاجوراء إلى صلاح الدين إلى النقلية والكريمية هذه المنطقة إلى معسكر سيدي بلال إلى قاعدة عقبة بن نافع كل هذه المعسكرات أصبحت معسكرات تركية.

© Sputnik . Nader Al-Sharif المسماري: مبادرة السراج تضليل للرأي العام وأي عمل عدائي في سرت سيجابه بالقوة سبوتنيك: الكثير يتساءل يقول إن هناك معلومات عن نشاط لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) في ليبيا هل هذه معلومات واقعية، وكم أعدادهم، ومن يدعمهم في ليبيا؟

أولاً يجب أن يعرف العالم أجمع أن "داعش" هو جناح من أجنحة المؤامرة الجديدة على المنطقة العربية والإسلامية، "داعش" لا تمثل تيار إسلامي بل تمثل مخابرات أجنبية هي من صنعت "داعش" وهي من تسير "داعش" والدليل كل ما نضغط على طرابلس تتحرك "داعش" في الجنوب، "داعش" هي نتاج أو هي جزء من هذه المعركة أو مؤامرة على العرب والأسلام .

سبوتنيك: هل رصدت تحركات لجماعات من تنظيم "داعش" في جنوب ليبيا من قبل استخبارات الجيش الليبي؟

نعم موجودين في جنوب ليبيا موجودين في أم الأرانب يتجولون في تلك المنطقة من منطقة إلى منطقة، بالأمس كانت لديهم تحركات كبيرة جداً مدعوم بسرايا من المرتزقة التابعين التشاديين التابعين للسراج كذلك موجودين في طرابلس بالأسماء كانوا يقاتلون في بنغازي بالأسماء ،بايعوا تنظيم داعش في درنة وبنغازي الآن موجودين في طرابلس.

سبوتنيك: لماذا يتم تحريك هذه الجماعات عندما يقوم الجيش بالتحرك نحو طرابلس؟

هذا في إطار المعركة الشاملة، إدارة المعركة تدار من تركيا من هناك من أجل فك الحصار أو مضايقة القوات المسلحة أو إحداث انشغالات خلف القوات المسلحة فيتم تحريك هذه المجموعات.

سبوتنيك: بالرجوع إلى الاتفاق بين مجلس النواب أو البيانين بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، كيف تنظرون إلى فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول سرت وهل يمكن أن يتم توسيعها لتشمل مناطق أخرى؟

أولاً هذا هراء مدينة منزوعة السلاح، سرت الآن آمنة بدون سلاح نحنا قلنا في مؤتمر صحفي واضح أن المنطقة المنزوعة من السلاح يجب هي المنطقة المحصورة من مصراته إلى حدود تونس هذه المنطقة التي يجب أن تكون منزوعة من السلاح لماذا؟ الآن أكثر المهاجرين من هذه المناطق الخروقات الأمنية في هذه المناطق، التنظيمات الإرهابية تتواجد في هذه المناطق، صراع الميليشيات على طرابلس يخرج من هذه المناطق وبالتالي إذا رأوا بعين الحقيقة ويريدون الحل الصحيح فإن المنطقة المنزوعة من السلاح هي منطقة مصراته إلى منطقة الحدود التونسية.

سبوتنيك: أخيرا هناك اتفاق تركي قطري بدعم عسكري من حكومة السراج كيف تابعتم هذا الأمر وما تداعياته على الأزمة الليبية؟

أولاً يوجد شيء اسمه حكومة السراج ولا حكومة الوفاق، أصبح هذا هراء ومن الماضي نهائيا، وقطر منذ البداية منذ 2014 نتحدث على دور قطر ولدينا أدلة من 2011، وقطر تعمل على تدمير ليبيا بأموالها والمرتزقة ودعم الإرهابيين المتطرفين التكفيرين، الآن أصبحت اللعبة واضحة أمام الجميع المسرح الآن والمتفرجين من كل دول العالم يشهدون على الدور القطري والتركي في ليبيا، وهو دور تدميري دور تخريبي الغاية منها تدمير القوات المسلحة، هل تعلم فيما لو تم القضاء على القوات المسلحة ستكون قطر في قلب القاهرة في قلب الجزائر في قلب تونس من خلال جماعة الإخوان المسلمين.

روسيا والسعودية تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف الحوار في ليبيا

نحن رحبنا بكل المبادرات التي من شأنها إنهاء الأزمة الليبية وخاصة مبادرة القاهرة، وهي مبادرة ليبية من السيد عقيلة صالح ومبادرة جيدة جدا نحن وافقنا على المبادرة وهي تنبثق من اتفاق برلين، الآن العالم إذا أراد الحل في ليبيا، هذه ورقة برلين وهذه ورقة القاهرة ونحن نرحب بأي حل يأتي عن طريقها .

سبوتنيك: هل لديكم اتصالات مع روسيا ومصر وبعض الدول؟

بالتأكيد شيء طبيعي مع كل الدول، الآن نعمل على وقف إطلاق النار، وننتظر النتائج الحوار السياسي الذي يقوده عقيلة صالح، ننتظر إلى أين تصل مبادرة القاهرة ولكن للأسف كلما انتظرنا وأعيطنا فرصة، يقوم الأتراك بتعزيز قواتهم في طرابلس والمنطقة الغربية.

سبوتنيك: الكثير يتحدث عن اجتماع في جنيف للأطراف الليبية المتصارعة خلال الأيام القليلة المقبلة هل سيكون للجيش دور في هذا الاجتماع أو اللقاء؟

هناك ما يقال 5+5 ولكن حتى الآن لا توجد أي نتائج في هذا الحوار 5+5 .

سبوتنيك: هل دُعيتم من بعض الدول لحضور اجتماع جنيف؟

أكيد، نحن مشاركون في 5+5 اللجنة العسكرية بضباط من القيادة العامة، ولكن نحن غير ملزمين بالحوار السياسي نحن ملزمون بالحوار العسكري.

حاوره: نادر الشريف