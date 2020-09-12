تسجيل
18:59 GMT12 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الفلسطيني السابق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول العلاقات الخارجية الدكتور نبيل شعث

    الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني: التطبيع مع إسرائيل يعكس الضعف والخنوع العربيين

    © AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
    حوارات
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل (75)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202009121046524837-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86/

    قال الدكتور نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل انعكاس حقيقي للضعف والانهيار التي تواجهه بعض الحكومات العربية.

    وأوضح شعث أن الحديث عن أن التطبيع يصب في صالح القضية الفلسطينية كلام فارغ ورخيص ولا معنى له.

    سياسي فلسطيني نبيل شعث يتحدث لوسائل اعلام بشأن الوضع في القدس، 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    نبيل شعث: تطبيع الإمارات مع إسرائيل خيانة ولا يليق بأبناء زايد
    وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، أن "التطبيع جاء في ظل غياب قادة عرب كبار لهم وزنهم، وفي ظل انشغال البعض الآخر بالحروب، فمن الطبيعي أن يصبح للضغط الأمريكي مكانه، والقرار صدر من البيت الأبيض.

    وأكد شعث أن "فلسطين صامدة منذ سنوات طويلة، وستصمد وتواجه كل هذه التحديات، ولن تتخلى عن قضيتها، مهما تخلى عنها الأشقاء"، مشيرًا إلى أن "موقف الجامعة العربية يعكس الضعف والخنوع العربيين".

    وإلى نص الحوار.. 

    بداية.. كيف ترى تسارع بعض الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل؟

    ما يحدث هو انعكاس حقيقي للضعف والانهيار الذي نواجهه في بعض حكوماتنا العربية، في عالم ما زالت تحكمه وحدها الولايات المتحدة الأمريكية، ويحكمه وحده دونالد ترامب، أسوء من حكم أمريكا بالنسبة للقضية الفلسطينية، وفي زمان الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي يحكم إسرائيل. في مثل هذا الزمان والعرب مشغولون بحروب في العراق واليمن وسوريا وليبيا وغيرها، وفي ظل غياب قادة عرب كبار لهم وزنهم، من الطبيعي أن يصبح للضغط الأمريكي مكانه، فالقرار صدر من البيت الأبيض وليس من البحرين أو أي مكان آخر، حيث أعلنه ترامب كإنجاز شخصي في حملته الانتخابية، وهو شيء مؤسف للغاية.

    برأيك.. إلى أي مدى قد يضر التطبيع العربي بالقضية الفلسطينية؟

    بدون أدنى شك كل ذلك يضر بالقضية الفلسطينية، لأن عملية السلام العربية على الأقل كانت تطلب ثمنًا لهذا التطبيع، وهو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في عام 1967، في الضفة الغربية والجولان السوري، وأن تقوم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس في ذلك المكان، وأن تُحل مشكلة اللاجئين بحقهم بالعودة لأراضيهم، ذلك كان ثمنًا للتطبيع.

    الأونروا غزة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    شعث: استمرار الأونروا التزام من المجتمع الدولي بحق اللاجئين الفلسطينيين

    إذا ما الثمن لهذا التطبيع العربي؟

    الآن التطبيع يقدم مجانًا، فما الذي سيقدمه الأشقاء العرب للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لاستعادة حقوقنا، في زمن إسرائيل فيه لا تكتف بالاغتصاب العسكري فقط، وإنما تريد أن تضم الأراضي الفلسطينية التي اغتصبتها، وتطالب العالم بأن يعترف بذلك الاغتصاب ويشرعنه، بداية من أمريكا.

    لكن هذه الدول أكدت أن التطبيع لمصلحة القضية الفلسطينية.. كيف ترى ذلك؟

    هذا كلام رخيص وفارغ ولا معنى له، ولا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية كما يزعمون، فما الذي ستقدمه هذه الدول بديلًا عن مشروع السلام العربي؟ الاعتراف بالضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والاعتراف بالدمار التي تقوم به إسرائيل في فلسطين؟، أين المصلحة في هذا الأمر.. لا أعرف.

    الفلسطينيون قبلوا باتفاق أوسلو، وبحل الدولتين، وقبلوا بمرحلة انتقالية ومرحلة نهائية، إسرائيل غادرت هذا كله وعادت تغتصب الأرض، وتضمها رسميا وفي ظل ذلك وبجانب الدعم الأمريكي المطلق لها، تقوم دول عربية شقيقة بالاعتراف بدولة إسرائيل وتقيم علاقات طبيعية معها تحتوي على اتفاقات أمنية وسياسية واقتصادية، أين المصلحة في ذلك حتى للإمارات والبحرين؟ لا مصلحة لفلسطين نهائيا.

    التطبيع مقابل الثمن.. كيف يكون ذلك؟

    عندما اعترفت مصر بإسرائيل وطبعت علاقاتها معها استعادت بذلك أرض سيناء والتي مساحتها تساوي ضعفين ونصف مساحة فلسطين، وبعد أن استعادتها لم يعد هناك أي شيء متبقي للتطبيع بين مصر وإسرائيل وهكذا، نحن طبعنا مع إسرائيل على أساس خلال 5 سنوات تكون قد انسحبت من كل الضفة الغربية وغزة وقامت دولة فلسطينية مستقلة، ولم يتم أي من ذلك، ألم ير الأشقاء العرب ما الذي تفعله إسرائيل.. للأسف كل ما يحدث خضوع وخنوع للضغط الأمريكي.

    الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik . Issam Al-Rimawi
    ماذا يعني وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.. نبيل شعث يعدد "أضرارا بالغة"

    كيف تقييم موقف جامعة الدول العربية من رفض المشروع الفلسطيني الذي يطالب بإدانة قرارات التطبيع العربية؟

    موقف الجامعة العربية يعكس الضعف والخنوع العربيين، هذه القرارات تحتاج إلى إجماع عربي، وبالتالي عندما تقوم دولتين أو ثلاثة برفض المشروع ينتهي بذلك القرار، الجامعة العربية مستعدة أن تعطي قرارًا عامًا بحقوق الشعب الفلسطيني، لكن ما هي تلك الحقوق، وكان على الأقل يجب الحصول عليها مقابل التطبيع، لكنه قدم مجانًا، فما الذي ستقدمه هذه الدول العربية لاستعادة الأرض الفلسطينية لا شيء.

    نعم.. هل تؤيد إذا مطالب بعض القوى الفلسطينية بانسحاب السلطة من الجامعة العربية بعد موقفها الأخير؟

    لا أؤيد ذلك.. قرارات الجامعة العربية قرارات نظرية، فهي مستعدة أن تعطي قرارًا بإعادة التأكيد على مشروع السلام العربي، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، لكن نحن نريد إجراءات تواجه الاغتصاب الإسرائيلي للأرض، وإجراءات تصعب على الأشقاء العرب التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، لكن الجامعة العربية بهذا الشكل الحالي غير قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات.. ومع ذلك ذهبنا إليها على الأقل لكي لا يقال إنكم لم تذهبوا لجامعة الدول العربية، لكن في النهاية رأينا ما رأى الجميع من قرارات.

    بعد القرارات الأخيرة.. هل يمكننا القول إن ترامب تمكن من تقسيم الدول العربية؟

    لا.. الدول العربية في الأساس ليست متحدة للأسف، هو فقط استفاد من الظرف الحالي، حيث الوضع والحرب في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وفي مصر، الأوضاع العربية صعبة، والرئيس الأمريكي استغل سيطرته على دول النفط، بالأخص الدول الأصغر في دول النفط الموجودة؛ للاستجابة لمطالبه الانتخابية لصالح إسرائيل.

    في النهاية.. كيف تخطط فلسطين للتعامل مع قضيتها الفترة المقبلة؟

    مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الولايات المتحدة
    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
    نبيل شعث: محاولات كوشنر "فشلت"

    فلسطين صمدت طيلة السنوات الماضية في وجه أصعب عدوين؛ الكيان الصهيوني الإسرائيلي المغتصب، والداعم الأمريكي بلا حدود له، ومع ذلك صمدنا، صمدنا حتى حين تخلت الدول العربية عنا وعن مواقفها التاريخية السابقة تجاه إسرائيل، صمدنا وسنظل صامدون، ففي عام 1948م كنا حوالي مليون ونصف فلسطيني، قامت إسرائيل بطرد مليون فلسطيني من بلادهم وبقى نصف مليون، اليوم هناك 7 مليون فلسطيني في الداخل و7 مليون في الخارج، نحن لم نغادرها سنبقى على أرضنا وهذا حقنا ولا حق لغيرنا فيها، سنصمد حتى يأتي يوم من الأيام يمكن أن تتغير فيه موازين القوى، ويزول ترامب وينتهي نتنياهو، ويأتي عالم متعدد الأقطاب على الأقل يكون هناك توازن بين روسيا والصين وأوروبا وأمريكا، وقد تكون أمتنا العربية في وضع أكثر صحة وقوة، في عالم قد نكون فيه أكثر قوة وقدرة، صامدون حتى أن تتاح هذه الفرصة.

    فنحن قادرون على الصمود والصبر حتى يتطور الوضع العربي بشكل أفضل، وربما المجتمع العربي كله، فهو ليس ثابتا في مكانه، الفلسطينيون مروا بأيام صعبة وأيام سهلة، في النهاية نحن ننتمي للأمة العربية ولشعوبها ومصالحها، وفلسطين بالنسبة لهم شيء مهم.

    أجرى الحوار/ وائل مجدي

    الموضوع:
    اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل (75)

    انظر أيضا:

    شعث: لا يمكن القبول بـ "صفقة القرن" قطعيا ونثق بأن روسيا ستدعمنا
    نبيل شعث: تطبيع الإمارات مع إسرائيل خيانة ولا يليق بأبناء زايد
    شعث: استمرار الأونروا التزام من المجتمع الدولي بحق اللاجئين الفلسطينيين
    الكلمات الدلالية:
    مصر, التطبيع مع إسرائيل, فلسطين, نبيل شعث
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء الإيطالية إليسا دي بانيكيس على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي الـ 77، 9 سبتمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك