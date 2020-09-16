تسجيل
13:02 GMT16 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    دكتور زاهي حواس

    حواس: كشف أثري هام يعلن قريبا والبعثة الروسية أهم من عملت معهم في منطقة الأهرام

    © Sputnik . Amro Omran
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202009161046563658-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85/

    كشفت البعثة المصرية للتنقيب عن الآثار في سقارة عن مقابر صخرية جديدة ترجع إلى 2500 عام وتضم توابيت مزخرفة بنقوش بديعة وتحتوي على مومياوات في حالة حفظ جيدة، في كشف يحمل قيمة علمية كبيرة، حيث من المنتظر أن يسبر غور المزيد من أسرار الحضارة المصرية.

    الاكتشاف الجديد مصري خالص أشرفت عليه بعثة أثار محلية، لكن مصر تضم مئات البعثات الأجنبية التي نقبت عن الآثار من أبرزها البعثة الروسية التي تعمل في منطقة الهرم  وتستخدم تقنيات فائقة في عمليات التنقيب.

    في هذا السياق التقت "سبوتنيك" بالدكتور زاهي حواس، وزير الأثار المصري الأسبق، وأجرت معه هذا الحوار:

    ما هي أبرز البعثات الأثرية الأجنبية العاملة في مصر الآن ومن أين يتم تمويلها وما موقع البعثة الروسية بين هذه البعثات؟ 

    رئيس الآثار المصرية زاهي حواس (وسط الصورة تقريبا) يشرف على إزالة الملك توت عنخ آمون من التابوت الحجري في قبره تحت الأرض بوادي الملوك الشهير في الأقصر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. تم الكشف عن الوجه الحقيقي للفرعون توت عنخ آمون، ملك مصر القديمة، للمرة الأولى منذ وفاته في ظروف غامضة منذ أكثر من 3000 سنة. وانتقلت مومياء الفرعون من تابوتها المزخرف، حيث أثار اكتسافه عام 1922 حدثا حصريا دوليا حول مكان الاحتفاظ به، حيث كما يقول الخبراء أنه سيتم الحفاظ عليها بشكل أفضل.
    © AFP 2020 / Ben Curtis
    زاهي حواس: الكشف الآثري الجديد سيهز العالم
    لدينا في مصر نحو 240 بعثة أجنبية من كل دول العالم تقوم بالحفر وتسجيل الآثار وبعمل المسح الأثري، منتشرة في صعيد ودلتا مصر ولدينا البعثة الروسية، وأهم بعثة هي التي عملت معي في منطقة الأهرام وقد كشفوا آنذاك مجموعة من المقابر، وهناك تعاون كبير جدا وسأسافر في فبرايرالمقبل إلى موسكو لافتتاح معرض كبير وسألقي محاضرة في الجامعة هناك. 

    هل تعمل هذه البعثات بالشراكة مع علماء مصريين لنقل الخبرات وتوطين مهام الاستكشافات الأثرية؟

    هناك قوانين تحكم البعثات الأجنبية وتشرف عليها اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وهي التي توافق على هذه البعثات. وفي نفس الوقت مع كل بعثة هناك أثري مصري مرافق ومشارك في العمل، لكن الجانب العلمي يبقى من اختصاص البعثات وفي نفس الوقت هناك بعثات مصرية خالصة وأنا شخصيا أعمل في وادي الملوك الغربي وفي منطقة أثار هابو. ونعمل معا أنا ومصطفى وزيري في منطقة سقارة وهناك كشف كبير جدا سنعلن عنه الأسبوع المقبل، وقد كنت معه أمس ونزلنا البئر المكتشف في سقارة بعمق 11 مترا وصورنا فيديو ترويجي لإبراز أهمية الكشف الجديد.

    بالحديث عن هذا الكشف الجديد في سقارة، ذكرت إنه سيهز العالم لماذا يحظى بهذه الأهمية؟

    الكشف عبارة عن مجموعة توابيت ضخمة موجودة في آبار تحت منطقة أثار سقارة على مشارف الهرم المدرج وكان من المفترض الإعلان عنه في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي لكن تم تأجيل المؤتمر، نظرا للعثور على سرداب ملئ بالتوابيت بداخلها مومياوات وعليها نقوش جميلة ورائعة.

    كيف تستفيد مصر من التكنولوجيا الروسية في الكشف عن الآثار خاصة في مجال الآثار الغارقة؟

    لدينا في هذا المجال بعثات فرنسية وأمريكية وممكن أن تشارك البعثات الروسية أيضا في التنقيب عن الأثار الغارقة في البحر الأحمر والمتوسط أو في نهر النيل، لأن هناك بعثة في النيل وقد وجدنا اكتشاف مهم جدا ونرحب بروسيا في العمل معنا لأنها دولة صديقة ومهم جدا التعاون معها علميا.

    بالنسبة للآثار في الخارج ما هو موقفكم من إقامة المعارض في الخارج رغم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الآثار أثناء عملية النقل؟

    الحفريات الأثرية في منطقة واحة سيوة
    © Photo / Facebook account of the Ministry of Antiquities of Egypt
    مصر... الشرطة تعثر على كشف أثري أثناء القبض على لصوص
    المعارض الأثرية مهمة جدا لإظهار آثارنا وقد ذهبت مع وزير السياحة الأسبوع الماضي إلى براغ في جمهورية التشيك لافتتاح معرض مهم جدا من اكتشافات البعثة التشكية في منطقة أثار أبوصير وكان هناك أيضا معرض في الخارج لآثار توت عنخ أمون، لكن نظرا لظروف الجائحة عاد المعرض وسيعرض الآن في مدينة شرم الشيخ.

    ما هي أحدث جهود مصر في استعادة الآثار المهربة؟

    أثناء وجودي في الآثار قمت بإعادة ستة آلاف قطعة، ومن المهم أن  نواصل العمل في هذه المجال لكن المشكلة التي تواجهنا هي قوانين اليونسكو التي لا تعطينا الحق في إجبار صالات العرض الدولية على منحنا معلومات بشأن كيفية الحصول على الأثار. وهذا أمر سيتم تغييره عن طريق اليونسكو إن شاء الله. 

    بالنسبة للمتحف المصري الكبير ما هي خطط تسويقه؟ وهل سيصمد في المنافسة أمام سلسلة التوسعات الثقافية في الدول المحيطة؟

    المتحف المصر الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين ومن المفترض أن يفتتح العام القادم، والعالم كله ينتظر هذا الافتتاح، ونحن بانتظار إشارة الرئيس السيسي المهتم بهذه المنطقة القريبة من مطار سفنكس، ونتوقع أن يأتي إلى الافتتاح ملوك ورؤساء العالم.

    مع تراجع الاهتمام بالثقافة في عدد كبير من دول العالم؟ ما هي جهود مصر في نشر المعلومات عن الحضارة المصرية القديمة حول العالم؟

    الحضارة المصرية القيمة لاتحتاج إلى جهود، فلو ذكرتم اسم مصر في أي دولة في العالم سيقولون لكم الهرم وتوت عنخ والمومياوات لكن هناك تعاون ثقافي بيننا وبين دول العالم. والسياسية الخارجية التي ننتهجها مبدأها واضح بشأن التعاون مع العالم سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

    ما هي أحدث النشاطات التي يقوم بها دكتور زاهي من ندوات وكتب وأفلام ومحاضرات دولية؟ 

    اقوم حاليا بعمل حفريات في منطقة سقارة وأدون كتاب عن حياتي وقد ترجم الأسبوع الماضي إلى اللغة الروسية وسأقوم بتوقيع الكتاب في موسكو في فبراير المقبل. 

    أجرت الحوار: جيهان لطفي

    انظر أيضا:

    كشف أثري جديد في مصر يظهر بقايا معبد للملك بطليموس الرابع... صور
    زاهي حواس: الكشف الآثري الجديد سيهز العالم
    بعد الكشف الأثري الهائل في سقارة .. هل تبوح مومياوات مصر الفرعونية بأسرارها
    الكلمات الدلالية:
    زاهي حواس, وزارة الآثار المصرية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ولية عهد بلجيكا الأميرة إليزابيث خلال التدريب العسكري في معسكر إلسنبورن للجيش البلجيكي في بوتغينباخ، بلجيكا، 10 سبتمبر 2020
    الأميرة والجيش... ولية العهد التي تعتمد عليها البلاد
    القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان
    القانون الدولي وأمريكا لا يتفقان
    إنفوجرافيك.. 5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    5 سيارات كهربائية تتواجد في السوق المصري
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك