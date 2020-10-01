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    مشهد يطل على مدينة موسكو - الكرمين، نهر موسكو

    من إيطاليا إلى كوبا... لماذا يشارك مدرسون من جميع أنحاء العالم في مسابقة التعليم الرقمية الروسية؟

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    تدور مسابقة "تحميل المعرفة" في أربعين دولة من العالم، بين المعلمين في المدارس الروسية الذين يستخدمون التقنيات الرقمية في عملية التدريس.

    ما الذي يعطيه هذا للمعلمين؟ لماذا يسافر المشاركون من مختلف أنحاء العالم إلى موسكو، وماذا يمكنهم أن يتعلموا من بعضهم بعضا؟ أسئلة يجيب عنها مدير المسابقة "غالييا غالياموفا" في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك".

    المشروع صغير جدا وعمره سنتان فقط. ماذا يمكنك أن تخبرنا عنه وعن النتائج التي تحققت؟

    "تحميل المعرفة" هي مسابقة بين معلمي المدارس الروسية، تنظمها "Rossotrudnichestvo" (وكالة التعاون الروسي) في الخارج. وأقيمت المسابقة الأولى في العام الماضي، واليوم، عندما تضاعف عدد المشاركين، يمكننا القول إنها مطلوبة بشدة، خاصة كمنصة للتواصل بين معلمي المدارس الروسية في الخارج.

    تقام المسابقة بين المعلمين الذين يستخدمون التقنيات الرقمية في عمليتهم التعليمية. تقوم لجنة التحكيم بتقييم مدى فعالية تنفيذها، الغرض من المسابقة هو تكرار التجربة الناجحة للزملاء من البلدان الأخرى.

    معلمون من أي دول تشارك؟

    تغطي المسابقة جميع قارات العالم تقريبًا وتقام في 40 دولة حول العالم، بما في ذلك، على سبيل المثال، المغرب وكوبا وإسبانيا وفرنسا ومنغوليا وفيتنام وإيطاليا وكازاخستان ولبنان والمكسيك وماليزيا.

     كيف يتم تنظيم المسابقة وأين؟

    الجولة التأهيلية تقام في الخارج والاختبارات النهائية في روسيا. نأتي بالمرشحين النهائيين إلى موسكو حتى يظهروا أمام لجنة التحكيم ويقدموا مشروعهم. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نشكل برنامجًا إضافيًا مثيرًا للاهتمام لهم. يزور المعلمون أحدث المرافق التعليمية، في العام الماضي كانوا في المدرسة رقم 548 ودار النشر"Prosveshchenie" .

    ما هي التطورات الرقمية التي قدمها المشاركون؟

    عمل الفائز، العام الماضي، سايني سونو من الهند، في إنشاء تطبيق جوال مثير للاهتمام مع زملائه من إسرائيل وتركيا ودول أخرى. كما لاحظنا تطورا غير عادي للمشاركة من أرمينيا كيم فانسكيجيان. فقد أنشأت تطبيقًا للهاتف المحمول بعنوان "محادثة مع شاعر"، وبمساعدة منه يمكن تدريس قصائد بوشكين مع الأطفال في شكل مسرحي.

    كيف يتم تكرار التجربة الناجحة للمتسابقين؟

    نحن نعمل الآن على إنشاء بنك للبيانات، وسيعمل في شكل شبكة اجتماعية تحمل اسم المسابقة "تحميل المعرفة" في الوقت الحالي، تتاح للجنة المنظمة وأعضاء لجنة التحكيم والمشاركين الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات عبر الإنترنت.

    ما هو الدور الذي تلعبه التقنيات الرقمية في المدرسة الحديثة، برأيك؟

    يمكن القول بشكل لا لبس فيه إن المستقبل ينتمي إلى تقنيات التعليم الرقمي. لذلك، توفر مسابقتنا فرصة للمضي قدمًا و"ضخ" المعرفة لجميع المشاركين والمنظمين وأعضاء لجنة التحكيم.

    الكلمات الدلالية:
    روسيا, كوبا, إيطاليا
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