أحمد أمين يبوح لـ"سبوتنيك" بأسرار "ما وراء الطبيعة" وإمكانية تصوير الموسم الثاني

فاجأ الفنان المصري، أحمد أمين، الجميع بأدائه في مسلسل الفنتازيا "ما وراء الطبيعة"، أول إنتاج أصلي لشبكة "نيتفلكس" في مصر، والمستوحى عن روايات بنفس الاسم من تأليف الروائي الراحل، أحمد خالد توفيق.

وحاز المسلسل على إشادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء عرضه على المنصة الرقمية الشهيرة الشهر الجاري، كما أنه اندرج في قائمة موقع "imdb" السينمائي لأهم 250 مسلسلا في التاريخ.

التقت "سبوتنيك" أحمد أمين ليكشف لنا أسرارا وتفاصيل لأول مرة عن تجسيده شخصية "الدكتور رفعت إسماعيل" وخططه الفنية القادمة، بالإضافة إلى كواليس غريبة أثناء تصوير "ما وراء الطبيعة" الذي يدور عن ظواهر خارقة، والإجابة عن سؤال يشغل بال كل عشاق المسلسل، وهو: هل يقدم مواسم جديدة من المسلسل؟

سبوتنيك: هل كنت تتوقع هذا النجاح الكبير لمسلسل "ما وراء الطبيعة"؟

بصراحة لا.. حتى وإن توافرت عناصر النجاح من جهة إنتاج عالمية مثل "نيتفلكس" وقصة قوية مستوحاة من سلسلة روايات قرأها أكثر من 15 مليون قارئ فتبقى ردود الفعل على المسلسل سواء من داخل مصر أو من الدول العربية أو الأجنبية مفاجأة سعيدة بالتأكيد.

سبوتنيك: هل ترددت في قبول بطولة مسلسل يعرض على (نيتفلكس) خوفا من ألا يتابعه عدد كبير من الجمهور عكس العرض على شاشة التلفزيون؟

إطلاقا بالعكس فأنا أؤمن بتصاعد دور المنصات الرقمية حاليا وربما أيضا على حساب الوسائط التقليدية وبالتأكيد مع نيتفلكس تتوفر فرص مضاعفة من الانتشار والانفتاح على جمهور عريض فهو أول عمل صنع في مصر يراه العالم.

سبوتنيك: كيف تم تصوير العمل في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد؟

كان حظنا جيد أننا كنا قد انتهينا بالفعل من أغلب أيام التصوير قبل انتشار فيروس "كورونا"، توقفنا مدة مع فرض الحجر الصحي ومن ثم عدنا للانتهاء من الأيام القليلة المتبقية وسط وسائل الحماية الموصى بها.

سبوتنيك: ماذا كان أكبر تحد لأحمد أمين عند تجسيد شخصية "رفعت إسماعيل"؟

أعتقد أن الاختلافات بين شخصيتي وشخصية "رفعت" هي ما شكلت تحديا أساسياـ فطريقة كلامي ومشيتي وحركاتي أسرع وأكثر حيوية من رفعت.. صحيح أن كلانا في الأربعين من عمره ولكنه مدخن شره، وبالتالي ضعيف جسمانيا ويبدو في مرحلة عمرية أكبر، مما دفعني لفقدان الكثير من الوزن.. كما أن شخصيته تتمتع بالكثير من التناقضات، فرفعت مغرور بعقله ولكنه ليس مكروها، مؤمن إيمان كامل بالعلم والمنطق ولا يواجه في حياته إلا كل ما ينافيهم.

سبوتنيك: هل "رفعت إسماعيل" استهلك من أعصاب الفنان أحمد أمين نسبة لكونها شخصية تتسم بالتعقيد والتركيب؟

أعتقد أن أي مهنة في العموم تستهلك من أعصاب صاحبها والذكاء أن تستطيع استرداد تركيزك وعافيتك لتبدأ من جديد، وأيضا النجاح أو الفشل وحتى انتظار العمل يخلق شيئا من التوتر والضغط وعلينا دائما أن نتغلب عليهم لنعود لممارسة ما نحب ولا نستسلم لتأثيرهم.

سبوتنيك: هل شعرت بالقلق من الظهور على الجمهور بشخصية تراجيدية تتناقض مع مضمون أعمالك السابقة التي تتسم بالكوميديا مثل مسلسل "الوصية" وبرامج "البلاتوه" و"أمين وشركاه".

بالتأكيد كان هناك بعض القلق، خاصة لأنها نوعية جديدة عن ما قدمته، ولكنها فرصة جيدة تستحق الاحترام والكثير من الجهد والمسؤولية، فتركت القلق واهتممت بكيف أقوم بدوري كممثل لتقديم عمل فني جيد بغض النظر عن نوعية العمل أو تصنيفه فأنا أؤمن أن الممثل ممثل يمكنه أن يقدم كل الأدوار وأحب التمثيل كمهنة للنهاية.

© Sputnik . Ahmed Amin الفنان المصري، أحمد أمين

سبوتنيك: تلقيت العديد من الإشادات عن دورك في مسلسل "ما وراء الطبيعة" من جانب عدد من الفنانين مثل آسر ياسين وهند صبري ونبيل الحلفاوي ويوسف الشريف... فأي منهم شعرت معها بسعادة مختلفة؟

جميعهم.. لا أسثني أحدا.. فقد أحاطني زملائي وأساتذتي بكثير من الود والترحيب الذي أشكرهم عليه.

الفنان الجميل.. اللي بيكون اول واحد يكلمني مع كل خطوة ومن زمان.. الله يبارك فيك ❤️ https://t.co/O4beYdeVtu — Ahmed Amin (@AhmedAmin) November 6, 2020

سبوتنيك: صرح بعض العاملون في مسلسل "ما وراء الطبيعة" بأنهم واجهوا أمورا غريبة أثناء التصوير داخل فيلا الخضراوي، فهل تعرضت لموقف مشابه وما هو تعليقك بشكل عام؟

صحيح، أنا لم أواجه شيئاً واضحاً ولكنني كنت أشعر بعدم راحة في المكان وربما كان ذلك على أثر معايشة الدور والضغط العصبي.

سبوتنيك: يتساءل العديد من جمهورك بشأن النية لتقديم موسم ثان أو مواسم جديدة من المسلسل فهل هذا سيتحقق في المستقبل؟

أتمنى ذلك.

سبوتنيك: هل أحمد أمين يؤمن بوجود أشياء ما وراء الطبيعة مثل "رفعت إسماعيل"؟

في الحقيقة أؤمن أكثر أن لكل شيء تفسيرا علميا ربما فقط لم نصل له حتى الآن، فإن قلت لي منذ 10 سنوات أتؤمن بالجاثوم أم بأنك ستقوم بحضور اجتماعات العمل من المنزل عبر الموبايل بالتأكيد كنت سأختار الجاثوم.. مثلها مثل مرض الجزام وغيره الذي اكتشفت بعد سنوات أنه لا شأن له بالخرافات وأن له علاجا طبيا.

سبوتيك: ما الذي استفدته من العمل مع المخرج عمرو سلامة؟

استفدت من عمرو سلامة جدا وأيضا من ماجد الأنصاري، ذلك لأن المخرج الجيد المخلص لعمله والملم بتفاصيله عندما يوجه الممثل يقوم باكتشاف جوانب جديدة من موهبته ويمرن مهارات وأدوات مختلفة عنده، فعمرو سلامة على سبيل المثال كان يلتفت للاختلافات بين حركاتي الحقيقية كأحمد والتي لا تليق على رفعت لينبهني لها مثل بعض حركات اليد، فالعمل مع مخرج جيد يساعدك على التطور والتحسين من نفسك وصقل موهبتك وكانت الاستفادة من عمرو سلامة كبيرة بحكم طول فترة البروفات معه بصفته صاحب الرؤية الفنية للمسلسل.

سبوتنيك: ما هو أصعب مشاهد المسلسل بالنسبة لك؟

مشاهد التصوير تحت الماء.. مشاهد الجاثوم.

سبوتنيك: صرحت لجمهور "السوشيال ميديا" ردا على تشبيه أدائك بالفنان الراحل شكري سرحان في المسلسل بأنها "جينات"... فهل هناك صلة قرابة بينك وبينه؟

لا، بل هي جملة من حوار المسلسل.

سبوتنيك: بعد النجاح الكبير لمسلسل "ما وراء الطبيعة"... ما هي الخطوة التالية لأحمد أمين؟ مسلسل لرمضان 2021 أو اقتحام السينما أو مواسم جديدة من "أمين وشركاه" على سبيل المثال؟

قريبا إن شاء الله ستطرح حلقات جديدة من برنامج "أمين وشركاه"، كما سيبدأ الموسم الثاني من برنامج "الفاميليا" على مواقع التواصل الاجتماعي.. وأحلم بمشروع سينمائي يخرج للنور قريبا إن شاء الله.

أجرى الحوار: خالد طه