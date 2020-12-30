معيتيق لـ"سبوتنيك": لا يوجد مستفيد لاستمرار عدم وجود سلطة غير متفق عليها في ليبيا

قال أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبي، إن اتفاق الأطراف الليبية على أن الحوار واللقاءات هو الحل للخروج من الأزمة الراهنة بدل البنادق والمدافع، هو أمر إيجابي

واعتبر أن الاتفق على موعد للانتخابات نجاح، وفي حواره مع "سبوتنيك" كشف تفاصيل الحوار بين الأطراف المختلفة في ليبيا وباب الخروج من الأزمة. فإلى نص الحوار:

سبوتنيك: ما هو تقييمكم للحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة هل سينجح وما هي المعوقات التي تواجه هذا الحوار وهناك آراء بعض الليبيين يقولون انه حواراً فاشلاً؟

من وجهة نظري الحوار السياسي بدأ بعد ايقاف الحرب في 6/6، وتداعيات اللقاءات التي تمت بين الأطراف الليبية هي إيجابية في حد ذاتها، إذ كان الليبيين اجتمعوا وتوافقوا عن طريق الحوارات واللقاءات هو يعتبر شيء إيجابي بدل البنادق والمعارك واصوات المدفعية.

نحن اليوم نتكلم على توافقات سياسية بين أطراف من فترة وجيزة كانوا في معارك عسكرية فهذا في حد ذاته نجاح للحوار السياسي وأنا اعتبر أن الأمم المتحدة نجحت في لملمة وإجماع الليبيين على الطاولة.

البند الآخر المهم أنهم اتفقوا على تحديد موعد للانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021 وهذا يعتبر نجاح أما فيما يخص الاتفاق على السلطة التنفيذية أعتقد أن نحتاج إلى بعض الوقت حتى نصل إلى هذه التسويات ما بين الأطراف الليبية.

سبوتنيك: ذكرتم الانتخابات القادمة هل عام واحد كاف لإزالة كل الخلافات برأيكم؟

طبعاً تحديد الموعد مهم جداً وأن يضع موعد للانتخابات هو شيء إيجابي ويجب أن تعمل كل الأطراف الليبية على أن يكون هذا الموعد هو موعد متفق عليه وأن يكون الإنجاز في وقته.

سبوتنيك: هناك العديد من التشكيلات المسلحة في طرابلس والمدن الأخرى ماذا إذا لم يقبلوا الاتفاق السياسي؟

أعتقد يجب أن يكون هناك حواراً مجتمعي ومؤسسات المجتمع الليبي والسلطة الموجودة يجب أن تفتح حوارات مجتمعية مع كل الأطراف حتي تستطيع إقناع كل الأطراف أن هذا هو الحل الأمثل وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي حتى يقوم بالانتخابات، ليس هناك مستفيد من الصراع العسكري أو استمرار عدم وجود سلطة غير متفق عليها في ليبيا، كل الاطراف الليبية تعي وتعرف جيداً طول الـ10 سنوات الماضية بعدم وجود سلطة واحد متفق عليها داخل البلد، أنا من وجهة نظري أعتقد أن كل الأطراف بما فيهم التشكيلات المسلحة الموجودة تعرف جيداً ما هو أهمية وجود سلطة متفق عليها داخل ليبيا.

سبوتنيك: شاركتم في إبرام اتفاق النفط ما هو تأثير هذا الاتفاق على الاقتصاد الليبي وهل لعبت روسيا دورا في عقدها؟

طبعاً بالتأكيد نحن نعرف جيداً أن من تاريخ توقيع الاتفاق ما بيننا وبين الأطراف بالمنطقة الشرقية حصل تدفق في إنتاج النفط وانتهت مرحلة الإغلاقات ونأمل ألا تتكرر مرة أخرى، روسيا كانت دولة داعمة ومساندة لهذا الاتفاق وبالتأكيد أن تكون روسيا دولة إيجابية في أي اتفاق في ليبيا هو عنصر ايجابي ومهم جداً لإنجاح هذه الاتفاقية.

وأنا متأكد أنها كانت لها دور رئيسي في هذا الاتفاق الذي بعث الأمل لكثير من الأطراف الليبية بعد مرحلة صراعات عسكرية ومرحلة اشتباكات ودمار، أن يكون هناك أمل في إرجاع الاقتصاد الليبي إلى سابق وضعه والاستمرار في التنمية والبناء وأن تكون للسلطة الليبية أو الحكومة الليبية أن يكون المصدر الرئيسي أو الدخل الخاص بها في وضع جيد و متنامي.

سبوتنيك: هل يمكن أن نتحدث عن أي أرقام والمبالغ التي وصل بعد فتح الحقول والموانئ بعد هذا الاتفاق؟

أكيد اليوم نتكلم عن أكثر من مليون و 200 الف برميل في اليوم وأسعار النفط تعلمون أنها هي في وضع جيد فهي تدفقات مالية مهمة جداً ومعروفة، وهذه التدفقات هي من تغذي الاقتصاد الليبي وهي شريان الحياة بالتنمية في ليبيا والتي سيبنى عليها الميزانيات ويبنى عليها أي مشروع تنموي في ليبيا فالأرقام موجودة وسهلة المعرفة ولكن الأهم هو أن يستمر هذا الاتفاق وأن يستمر التعاطي الإيجابي مع الملف سواء على الصعيد الاقتصادي الذي اعتبره أنا هو المحرك الأساسي لأي تسوية سياسية في المستقبل.

سبوتنيك: هل لديكم خطط أو نية في الترشح بالانتخابات القادمة أو ترشح في مناصب جديد بالمجلس الرئاسي أو الحكومة؟

أنا أتمنى أن يكون هناك انتخابات في نهاية العام القادم وإذا أراد الليبيين بأن أكون في أي منصب في السلطة التنفيذية في ليبيا الفترة القادمة فسوف أكون سعيد بذلك.

سبوتنيك: هناك تحشيدات عسكرية بالقرب من خط سرت الجفرة وكل طرف يتهم الطرف الآخر بخرق الهدنة، ما رأيكم هل من الممكن أن تنشب الحرب مجدداً؟

أنا أعول كثيراً على العقلانية لليبيين من الطرفين لأن أي صراع أو تصادمات عسكرية ستكون مرهقة للشعب الليبي وستصحب دمار وخراب، أنا أعتقد أن الليبيين عانوا طيلة الـ 10 السنوات الماضية من هذه الصراعات وأتمنى أن يتحل الجميع بالإدراك وبعد النظر ألا تنشب هذه المعارك وأتمنى أن يكون هناك تسوية سياسية واقتصادية تبعث الطمأنينة والثقة ما بين الأطراف وتعزز هذه الثقة أن تكون مرحلة السلام والتنمية لسنة 2021.

سبوتنيك: أنتم التقيت مع الوفد المصري عن ماذا جرى الحديث وماذا اتفقتم؟

بالدرجة الأولى زيارة لوفد مصري بهذا المستوى منذ فترة طويلة من أكثر من 6 أو 7 سنوات، تكلمنا مع الوفد المصري فيما يخص إعادة تفعيل العلاقات المصرية الليبية أو طرابلس والقاهرة بوضع أحرى وأن تكون المرحلة القادمة ستشهد عودة السفارة المصرية في ليبيا وفي نفس الوقت يكون هناك الكثير من الملفات الاقتصادية والأمنية التي تم الاتفاق عليها ولكن بصفة عامة كانت الرسالة إيجابية جداً من طرفنا وإيجابية من جانب الطرف المصري.

سبوتنيك: قضية الروسيين المحتجزين في طرابلس كانت دائماً موضوع حواراتكم مع الطرف الروسي فتمت عملية الإفراج عنهما... ما تقييمكم بمستوى التعاون بين حكومة الوفاق وبين الطرف الروسي؟

المرحلة القادمة أتمنى أن يكون فيها مرحلة تعاون اقتصادي كبير، روسيا كانت لديها شراكات اقتصادية كبيرة في ليبيا بالفترة الماضية طيلة فترة حكم النظام السابق (عهد القذافي) والمرحلة القادمة سيكون هناك زيارة لوزير الخارجية لحكومة الوفاق السيد محمد الطاهر سيالة إلى موسكو خلال الفترة القريبة القادمة ونأمل أن يتم توقيع أو تجديد الاتفاق الاقتصادي ما بين ليبيا وروسيا، كذلك هناك تجهيز لزيارة لبعض الشخصيات المهمة بداية العام القادم، وسيكون هناك تعاون من أجل رفع مستوى بعض من الصناعات التي كانت لدينا شراكات مع روسيا في فترة سابقة.

سبوتنيك: هل هذه الصفقات بـ 4 مليار أو أكثر هي ما زالت قائمة روسيا ممكن أن تتعاون فيها مع ليبيا؟

هناك اتفاقية وقعت في عام 2010 ما بين روسيا وليبيا وهذه الاتفاقية تحتاج إلى تجديد حتى يمكن من خلالها أن تعود الشراكة الليبية الروسية للتفعيل وهذا ما سيقوم به السيد وزير الخارجية بحكومة الوفاق خلال زيارته المقبلة.

سبوتنيك: هناك الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية على وشك أن تحكم أنت التقيت بالسفير الامريكي في ليبيا منذ أسبوع تقريباً ما تقييمكم أو توقعاتكم هل ستتغير السياسة الأمريكية تجاه ليبيا؟ هل ستكون إيجابية أكثر؟

نحن لدينا تعاون مع الحكومة الأمريكية في عدة مجالات ومن أهمها مكافحة الإرهاب ولدينا اتفاقيات مع الولايات المتحدة في التدريب وتأهيل العناصر في ليبيا لمكافحة الإرهاب هذا الأمر مهم جداً، نعتقد أن حكومة الولايات المتحدة تعي جيداً حجم التعاون الذي كان في الفترة الماضية والفترة القادمة بأن تكون البحر المتوسط بحيرة سلام وأن نقضي على الإرهابيين والعناصر الإرهابية من ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا.

سبوتنيك: هناك فكرة أن يتولى المبعوث الأممي الجديد المنصب في ليبيا واعتذر البلغاري، هل عدم تعيين مبعوث جديد أثر على الحوار؟

اعتقد أن السيدة ستيفاني وليامز والمكلفة الآن بالملف الليبي قامت بجهد في الملف الليبي، وكنا ننتظر ما يقوم به السيد الأمين العام أو مبعوث آخر، ولكن اعتقد أن ستستمر السيد ستيفاني وليامز في منصبها إلى أن يتفق المجتمع الدولي على مبعوث جديد.

سبوتنيك: الآن من أكبر المواضيع التي تواجه العالم هو فيروس كورونا فكيف تعيش ليبيا وتواجه هذه الأزمة؟

ليبيا تتعامل مع الملف بجدية كبيرة جداً، حكومة الوفاق رصدت عدد كبير من المشاريع لمحاربة الفيروس وفي نفس الوقت نحن في انتظار وصول شحنات الأولى من اللقاح عن طريق منظمة الصحة العالمية وتم حجز كمية للبدء فيها خلال الفترة القريبة القادمة ونقوم بالتعامل مع الملف بحذر جداً، الآن هذه الجائحة خطيرة ونتمنى أن تكون سنة 2021 أقل في عدد الإصابات وأن تدنى وأن ترجع الحياة والحركة إلى طبيعتها في كل أنحاء العالم.