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    نائب رئيس وزراء جمهورية الشيشان الروسية جمالبولات عوماروف

    مسؤول شيشاني يتحدث لـ"سبوتنيك" عن بداية حرب 1994 وفترة الانفصال

    © Sputnik . Said Tsarnaev
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    تعد جمهورية الشيشان اليوم واحدة من أسرع المناطق تطوراً في روسيا، والتي تلعب دوراً هاماً للغاية في علاقات روسيا مع الدول العربية. ومع ذلك، في التسعينيات، كانت هناك مواجهة دموية بين السلطات الروسية الشرعية والانفصاليين الراديكاليين، الذين طالبوا بالاستقلال بدعم من المنظمات الإرهابية العابرة للحدود.

    وكشف نائب رئيس وزراء جمهورية الشيشان جمبولات عمروف لوكالة "سبوتنيك" ما حدث في تلك الفترة وكيف ينظر الشيشانيون اليوم إلى تلك الفترة.

    - هل تتذكر كيف بدأت الحرب الشيشانية الأولى؟ شاركنا ذكرياتك من فضلك.

    "أتذكر جيدا بداية شتاء 1994 الرهيب. كان الناس يستعدون بالفعل للاحتفال بالعام الجديد. ولكن فجأة تمت تغطية كل هذا بأخبار غريبة جدا عن دخول القوات، حينها كنت خارج الجمهورية. وبصراحة، عندما تحدثوا عن دخول القوات إلى أراضي جمهورية الشيشان، رفضت التصديق أن حربا واسعة النطاق ستبدأ على أراضي هذه الجمهورية الصغيرة. طبعا لم يؤمن أي من سكان الشيشان بذلك ولم يريدوا التصديق".

    - هل لدى الحكومة الشيشانية بيانات عن عدد العائلات الناطقة بالروسية، وبشكل عام العائلات غير الشيشانية، التي تعرضت للاضطهاد من قبل الإرهابيين في ما يسمى إتشكيريا؟

    أدرك الكثير أن انفصالية دوداييف لن تؤدي إلى أي شيء جيد. لم يكن السؤال هو أن هناك نوع من عدم التسامح من جانب السكان الشيشان: لم يكن لدى الشيشان أي مشاكل مع الروس أو مع ممثلي الشعوب الأخرى في هذه المنطقة الصغيرة.

    كانت غروزني مدينة متعددة الجنسيات تعيش نفس المشاكل. لقد شكلنا أيضًا النخبة الخاصة بنا، حيث كان هناك مكان لكل من الشيشان والروس، وكذلك للأرمن واليهود وممثلي الجنسيات الأخرى الذين عاشوا لقرون على أرضنا الشيشانية الصغيرة.

    لم تكن هناك مراقبة خاصة: في ذلك الوقت كان الأمر مستحيلاً من الناحية الفنية ولا من الناحية السياسية. لكن يمكنني أن أقول على وجه اليقين: غادر معظمهم المواطنين من مختلف الجنسيات الأخرى، لكن هذا كان مشابهًا لعدد الشيشانيين، الذين غادروا للأسباب نفسها.

    نائب رئيس وزراء جمهورية الشيشان الروسية جمالبولات عوماروف
    © Sputnik . Said Tsarnaev
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    وأضاف "لم يكن السبب نوعًا من القمع من قبل حكومة دوداييف الانفصالية: لم يكونوا مهتمين سياسيًا بالتعدي على حقوق الأقليات القومية، والتي كانت ستشكل رافعة إضافية للتأثير السياسي، على العكس من ذلك، حاولوا تقوية دور القوزاق، للحفاظ على المثقفين الروس، لكن كل هذا كان عبثًا. كان من المستحيل على الإطلاق الاحتفاظ بأي مثقف في غروزني".

    مشيرا إلى أن "عادة ما يخلط المتخصصون والخبراء بين المفاهيم ، ويتحدثون عن السياسة الانفصالية لإيشكيريا لدوداييف، ويثيرون مسألة الكراهية القومية المزعومة للشيشان تجاه الروس أو شعوب روسيا الأخرى. أنا نفسي أعارض بشدة نائب رئيس الوزراء الشيشاني "النزعة الانفصالية، لكن يمكنني القول بثقة أن الشعب الشيشاني لم يشعر أبدًا بالكراهية تجاه الشعوب الأخرى".

    - كيف برأيك جذب جوهر دوداييف قسما من الشعب الشيشاني إلى جانبه؟

    "لعبت عدة عوامل دورًا في هذه الحالة بالطبع، لو لم تنسحب جمهورية الشيشان من المجال السياسي والقانوني الروسي بسبب خطأ موسكو، لكان وصول دوداييف إلى السلطة مستحيلاً. هذا هو السبب الأول. علاوة على ذلك، لم يكن هناك ببساطة أي شخص آخر يمكن توحيد جزء من الناس حوله".

    أثار جوهر دوداييف، كجنرال سوفيتي سابق وراءه سيرة وسمعة معينة، الثقة في أعين الناس. أتذكر جيدًا كيف تم عرضه والتحدث عنه في أواخر الثمانينيات تقريبًا في جميع الوسائط، التي كانت تعمل في ذلك الوقت....قيل، انظروا، يا له من مثال رائع للأخلاق والشجاعة والوطنية. لقد جاء إلى الشيشان بزي عسكري، وكان الناس مشبعين بالثقة فيه. ثم في مرحلة ما، توقف دوداييف فجأة عن الظهور بالزي العسكري وبدأ في الخروج أكثر بالملابس الوطنية أو المدنية، والإدلاء بتصريحات قاسية  والتذكير بالذرة التاريخية للشعب الشيشاني. نعم ، بدي دوداييف كشخص ذو كاريزما عالية. في ظل الفراغ المعلوماتي السائد لدى أصحاب الأفكار الانفصالية".

    - هذا يعني أنه في البداية كان الانفصاليون مدعومين من قبل عدد كبير من السكان؟

    المسؤول الشششاني "ليس بالتأكيد بهذه الطريقة. كان هناك أيضًا من أصبحوا مجرد رهائن للوضع. بالنسبة للبعض ، فإن ما يسمى بمتلازمة ستوكهولم يعمل لصالح شخص ما: من الرهائن تحولوا إلى متعاطفين، خاصة عندما رأوا عبثية السياسة الفيدرالية وخطواتها الغريبة تجاه الشيشان...عندما بدأ القصف وعمليات التمشيط، أين ذهب الشباب الشيشاني؟ بعد كل شيء، تمت ملاحقة الرجال وتم إيقافهم في شوارع جميع مدن روسيا تقريبًا. كان لديهم بالفعل وصمة العار سيئة السمعة في تلك السنوات "وجه الجنسية القوقازية".

    رمضان قاديروف
    © Sputnik . Said Tzarnaev
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    وتابع "لم يصب هذا الجنون إلا الانفصاليين، بالاعتماد على موقف سلبي واضح تجاه الشعب الشيشاني وتقديمه كسياسة رسمية لموسكو، قام دعاة إيشكيريا غير الشرعيين بفعلتهم، فيما اعتبر الناس أنفسهم مهجورين وخونة. ببساطة فهم فقط لم يروا بديلا".

    - كيف تتذكر هذه الفترة التي اكتسب فيها دوداييف شعبية في الشيشان؟

    المسؤول الشيشاني "في تلك السنوات، كنت شابًا مختصا جاء من تونس بعد الدراسة في المعهد. وأدركت أنه ليس لدي مكان أذهب إليه سواء في أراضي الشيشان أو في أراضي بقية روسيا. بالطبع، فهمت أن وراء دوداييف ونزعته الانفصالية تكمن كارثة ضخمة وشيكة على شعبنا. بصفتي مؤرخًا وعالما سياسيا شابا، كنت حقا في حالة من اليأس: أدركت أن شيئًا فظيعًا سيحدث، ولم يعد من الممكن تجنب ذلك. وفي 11 كانون الأول (ديسمبر) 1994، طرقت هذه المحنة على جمهوريتي، وعلى كل أبواب العائلات الشيشانية".

    - هل يعني أن الجميع يتحمل مسؤولية اندلاع الحرب في نهاية 1994؟

    "لم يكن لدى الشعب الشيشاني والشعب الروسي أي شيء ضد بعضهما البعض - لكنهم هم الذين عانوا من ذلك. من ناحية، كان هناك قتلى ومشوهون من الشيشان، ومن ناحية أخرى، كان هناك مئتان نعش لشبان روس...على من يقع اللوم على هذا الوضع؟ بالطبع، يقع اللوم على السياسيين الذين لم يكونوا مستعدين للتضحية بطموحاتهم من أجل تجنب النعوش والقبور على الجانبين. لسوء الحظ، فضلوا الدم".

    في نهاية الحملة الأولى، أعلن الجيش الجمهوري غير القانوني عن نفسه. من فضلك أخبرنا بإيجاز عن هذه الفترة. كيف يقيمه الشيشانيون أنفسهم اليوم؟

    تم إعلان جمهورية إيشكيريا الشيشانية قبل ذلك بكثير، في عام 1991. كان هناك عدد من الأعمال المسماة إيشكيريا، بما في ذلك نص الدستور، الذي تبناه البرلمان الانفصالي إشكيريا. لذلك تم اعتماد جميع القوانين المعيارية بشكل أساسي قبل دخول القوات الفيدرالية إلى الشيشان بكثير.

    سأقول بصراحة إن الشيشان لا يعرفون سوى القليل عن عمليات قبول الاستقلال. صدقوني، لقد ذهب الشعب الشيشاني إلى مثل هذه الحرب غير المسبوقة لأنفسهم، وليس من أجل حكومة دوداييف أو مسخادوف الانفصالية. ربما وقف جزء صغير فقط من الناس تحت راية دوداييف: قاتل الرجال بشكل رئيسي من أجل مدنهم وقراهم، من أجل عائلاتهم، من أجل حماية كرامتهم. لذلك كانت الحملة الأولى حربًا شعبية حقًا ضد سياسات المغامرة للسيد يلتسين وحاشيته المهملة. ثم انتهى كل شيء باتفاقيات خاسافيورت. لسوء الحظ، حتى هذه اللحظة لم تبذل أية محاولات للتوصل إلى اتفاق - وتعرضنا لمأساة مروعة. كان هذا هو ثمن خطأ الكرملين الذي لا يغتفر وثمار المغامرة غير المبررة لقادة إشكيريين بقيادة جوهر دوداييف. والشعب الشيشاني غرق في الدماء حرفيا".

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    الكلمات الدلالية:
    الانفصال, الجماعات المسلحة, الحرب, الشيشان
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