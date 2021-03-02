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    الحوثي: معركة مأرب ليست منفصلة عن حرب اليمن والحل السياسي مرتبط بوقف الحصار والعدوان

    © Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار الله
    حوارات
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    اعتبر محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لـ "أنصار الله" في اليمن، أن المعركة الدائرة في محافظة مأرب ليست منفصلة عن الحرب الدائرة في كافة الجبهات في اليمن.

    وأكد الحوثي في حوار لـ "سبوتنيك" أنه لا يحبذ الحديث عن حل سياسي للأزمة في اليمن قبل فك الحصار وإيقاف العدوان، موضحا أنه في حال توقف العدوان وجرى فك الحصار ستكون هناك مبادئ يتم الاتفاق عليها وسيستفتى عليها الشعب اليمني.

    جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن 2021
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    "أنصار الله" تعلن تحرير 18 من أسراها بصفقة تبادل مع القوات اليمنية في مأرب

    وإلى نص الحوار...

    يتحدث قادة "أنصار الله" أن معركة مأرب هي بداية لتحرير كل اليمن ما هو الهدف الرئيسي الاستراتيجي بالنسبة لأنصار الله من معركة مأرب؟

    المعركة هي واحدة ولا يوجد هناك معركة منفصلة عن معركة أخرى، ما يحصل في مأرب أو في غيرها من الجبهات هي نفس المعركة المستمرة منذ بداية العدوان وإلى اليوم، مأرب كانت وما زالت ساحة حرب، يحشد منها للقاعدة وداعش، أيضا كانت تنطلق منها العمليات المستمرة في محاور معروفة سواء في اتجاه نهم أو باتجاه حريب نهم أو باتجاه جبل هيلان، أو في اتجاه في صرواح أو في غيرها من المناطق، وكان الأعداء يرفعون أصواتهم بأنهم "قادمون يا صنعاء"، فالمعركة في مأرب هي معركة مستمرة منذ بداية العدوان وحتى اليوم، وكل ما في الأمر أن هناك من يريد أن يصنف معركة مأرب بأنها معركة خاصة وأنها معركة جديدة وأننا من نهاجم مأرب.

    محافظة مأرب والشرفاء من أبناء مأرب يعرفون جيدا أن من يعتدي على صنعاء، أو على الجوف، أو على البيضاء هم ينطلقون من مأرب، لكنهم في الأساس ليسوا من أبناء مأرب وإنما متوردون إلى مأرب، وهم من مناطق مختلفة ومن بعض الدول العربية والأجنبية، فبالتالي من يحاول أن يصنف مأرب معركة منفصلة حاولنا أن نهاجمها هو العدو بهدف التنصل من الحقائق التي ذكرتها، معركة مأرب معروفة أن من قادها ومن تحرك فيها منذ اليوم الأول هم الإماراتيون والسعوديون والأمريكيون كانوا حاضرين في المعركة وهم مشاركون في الإعداد والتخطيط ولا زالوا كذلك حتى اليوم.

    ماذا بعد مأرب في حال نجحتم في السيطرة على المحافظة؟، وكيف تقيمون الوضع العسكري في مأرب من حيث السيطرة؟، وكم أعداد الخسائر في صفوف قوات صنعاء؟

    بإذن الله ستتحرر مأرب وستتحرر غيرها من المناطق، لسنا من يرسم الأهداف لما بعد السيطرة على كذا أو كذا، إنما نحن نواجه العدوان الذي نواجَه به، والذي أُعلن في نيويورك من قبل السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا و الإمارات وغيرها من الدول، أعلن ذلك العدوان على بلدنا وتحركت المجاميع البرية العسكرية المرتزقة سواء المحليين أو غيرهم من بلاك ووتر ومن غيرهم من المرتزقة مشاركين للقوات الإماراتية والسعودية والسودانية وغيرها من القوات الأجنبية التي شاركت في الاعتداء والمعركة البرية، فهم من يتحركون ضدنا وموقفنا هو موقف الدفاع عن وطننا ومواجهة الغزو والاحتلال.

    في حال شاركت قوات "حراس الجمهورية" المتمركزة في الساحل الغربي في المعارك، هل ستنسحبون من اتفاقية ستوكهولم؟

    من يتواجد في الساحل الغربي ليسوا من تتحدث عنهم في سؤالك من يسمون أنفسهم (حراس الجمهورية) ليسوا إلا قلة قليلة وهم يعتبرون درعا للقوات الإماراتية، ويتقدمهم قبل ذلك ما يسمى بمرتزقة تهامة، ويعقبهم بعد ذلك المرتزقة المعروفون بأنهم قاعدة، ويحملون عقيدة السلف الوهابية، ومن تتحدث عنهم لا يمثلون شيئا ولن يفيدوا أي معركة لا هنا ولا هناك لأنهم أتوا من أجل الأموال والمحافظة على مصالحهم الخاصة.

    لا توجد لدى كل من يتحرك ضدنا أي أهداف وطنية وإنما أهداف شخصية ومصالح خاصة، وفي حال تحركوا هناك، نحن نعتبر العدوان مستمرا على بلدنا ولا يهمنا إلا الحفاظ على بلدنا، ومن يتحرك في مواجهتنا سنواجهه.

    يوجد لديكم مع المجلس الانتقالي الجنوبي خصم مشترك وهو جماعة الإخوان المسلمين في اليمن " الإصلاح" هل ممكن البناء على هذا الأمر في أي مفاوضات سلام قادمة، خاصة وأن هناك جناح من الانتقالي كان يمتلك علاقات جيدة مع "أنصار الله" في وقت سابق؟

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
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    موقفنا الآن هو أننا لن نتحاور مع أي مرتزق في الداخل، سنتحاور مع من يدعم هؤلاء المرتزقة أولا، وهو ما أعلناه في وثيقة الحل الشامل، لأننا وجدنا أن كل من يتحرك هنا هم يتحركون بالريموت كنترول وفق الإملاءات التي تأتيهم من الإمارات أو من السعودية، كنا نتمنى أن نرى أشخاصا يملكون الإرادة ويملكون القرار، لو كانوا يملكون الإرادة والقرار لما كان هناك اتفاق فيما بينهم ومن يزعمون أنهم أعداء لهم.

    هم في الحقيقة سواء الإخوان المسلمين أو الانتقالي أو غيرهم من المليشيات الإرهابية التي تقاتل الشعب اليمني، تقاتل من أجل مصالحها الخاصة وتقاتل من أجل مناصب، وليست تقاتل من أجل الوطن، فمن يقاتل من أجل الوطن و يحافظ على الوطن، لا يقبل بالمعتدي أو بالغازي ولن يقبل بأن يكون جنديا تحت مدرعة الأجنبي، فبالتالي لا أعتقد بأنهم أصحاب قرار حتى تتحدث عن هذه الأشياء، من يملك قراره نحن مستعدون لأن نتحاور معه.

    وأعتقد أن ما حصل في مباحثات الأسرى التي جرت قبل أيام، كان هناك شيء واضح بأن هناك كان اتفاق في عملية تبادل في بعض أجنحة بعض المليشيات، لكن الإصلاح رفض الاتفاق ولم يستطع الانتقالي أن يغير من ذلك الرفض شيئا.

    ما هو موقف أنصار الله من عملية سلام يدور الحديث حولها تفضي إلى يمن بإقليمين أو بدولتين في الشمال والجنوب، ما رأيكم بهذا؟

    في موضوع الحل السياسي وما تتحدث عنه حول إقليمين أو دولتين، نحن لا نحبذ الحديث عن الحل السياسي قبل فك الحصار وإيقاف العدوان، وعندما يتوقف العدوان ويفك الحصار ستكون هناك مبادئ يتم الاتفاق عليها وسيستفتى عليها الشعب اليمني.

    ما هي شروط الحوثيين للوصول إلى سلام، وهل يمكن البناء على مبادرة مارتن غريفيث للحل السلمي أو الدخول في عملية المفاوضات؟

    الغاز الروسي
    © Sputnik . Ilya Pitalev
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    لا شروط، لكننا جربنا عدة مرات، بأنه تم الحوار عدة مرات في مناطق متعددة ولم نصل إلى نتيجة، لأن من نتحاور معهم ليسوا أصحاب قرار هذا أولا، ثانيا أننا نتحاور والعمليات العسكرية والحرب دائرة، وكلما حاول الناس أن يصلوا إلى شيء كان يتم التصعيد من قبل العدو، لذلك نحن نلاحظ أنه لن توجد أي نتائج إيجابية لأي سلام يطرح قبل أن يتم فك الحصار وإيقاف العدوان، وقد قدمنا في ذلك مبادرة أسميناها مقترح وثيقة الحل الشامل.

    ماهي أهم البنود التي تطرح من قبل أنصار الله في مبادرة الحل السياسي الشامل؟

    الوثيقة تضمنت حلولا منصفة سواء في جانب إيقاف العدوان وفك الحصار.

    هل هناك تفاهم بين السعودية والحوثيين لوقف إطلاق النار على الشريط الحدودي بين البلدين؟

    لا يوجد هناك أي شيء، هناك تواصل ليس بالمستوى الذي تتحدث عنه بأنه يصل إلى مرحلة حتى ولا إلى التفاهم الآن، كل ما في الأمر أنهم يحاولون أن يوهموا الناس جميعا أننا على تواصل معهم من أجل أن يخف الضغط على السعودية لتستمر في عدوانها وحصارها على شعبنا، ولو كان هناك تفاهم كما يقولون لكن الأمر ظاهرا مبكرا، وكان هناك موقف عملي على الأرض، ولكن ما يحصل هو غير ما يقال وما يروج له وما تحاول السعودية أن تظهره أمام العالم.

    هناك دعوات دولية وأممية لوقف المعارك في مأرب والدخول في الحوار، ما الذي يحول دون وقف المعارك وهل من شروط تطرحونها في المقابل؟

    نحن قلنا إزاء كل الدعوات الدولية أو الأممية أننا حاضرون للتوقف الشامل والكامل في كل المعارك، فإذا كانوا يريدون فعلا أن يكون هناك توقف فلتتوقف كل الجبهات، مسألة أن تتوقف جبهة وتستمر بقية الجبهات هذا شيء لا يصح أن يتحدثوا اليوم عنه بعد ما يقارب السبع سنوات، هذه الدعوات هي دليل على أن هناك فقط تعامي عن القضية اليمنية وأنه لا يوجد لديهم أي مشاريع للحل، ولا يوجد لديهم أي توجه نحو السلام في اليمن.

    يجب أن يتم وضع حلول كاملة في كل المعارك وفي كل الجبهات. وقد قدمنا نقاطا متعددة ما يقارب سبع أو تسع نقاط في مأرب قبل فترة ولم يتم القبول بها، وبإمكانكم أن تسألوا مبعوث الأمم المتحدة عنها.

    كيف هو الوضع حول كورونا وإمكانية انتشار موجة ثانية في البلاد وكيف تدرسون مسألة توزيع اللقاحات؟

    مدربة الفنون القتالية وبطلة الكيك بوكسينج اليمنية سهام عامر خلال نزهة مع متدربة لديها في صنعاء، اليمن 8 سبتمبر 2020
    © REUTERS / Nusaibah Almuaalemi
    اليمن يحذر من موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا

    لقد قلنا لمن قال إنه سيقدم اللقاحات - وهنا نخص بريطانيا - توقفوا عن تقديم الأسلحة التي تفتك ببلدنا أكثر من أي أمراض أخرى، كورونا بفضل الله تعالى وبنعمته تعداه الشعب اليمني ولا يوجد هناك أي أضرار بالنسبة لنا من هذا الفيروس، وبإذن الله لن يكون هناك شيء يقلق صحة بلدنا وشعبنا، وبالنسبة لكورونا لم تقدم المنظمات أي شيء يذكر حول هذا المرض، وما يحصل اليوم من موجة ثانية، أعتقد أن على الشعوب أن تعود إلى الله، وأن تنظر بأن كل ما تواجه به، سواء كان كورونا عبارة عن حرب استخباراتية بين أجهزة الاستخبارات من أجل تدمير الاقتصادات العالمية سواء في روسيا أو الصين أو في غيرها من دول أوروبا أو أمريكا، أو كان ذلك مرضا حقيقيا انتشر حقيقة، ولكن التقييم الصحي لكورونا أن هناك فعل فاعل وبالتالي تتحمل الدول الكبرى مسؤولية انتشاره.

    نتابع الوضع في اليمن ونلاحظ تكثيف الجهود التفاوضية غير المعلنة بين الأطراف المحلية والإقليمية والدولية في كل من الرياض ومسقط، هل ننتظر في الأيام القادمة اتفاقا جديد؟

    كل ما تلاحظونه هو فقط للاستهلاك الإعلامي، أما أن هناك تقديم أي خطة سلام، فلا يوجد أي شيء، لم نجد أي خطة سلام على الإطلاق حتى الآن، لم يتقبلوا ما قدمناه من مبادرات سلام بالشكل الواضح والمعلن ولم يستطيعوا أن يقدموا خططا حقيقة للسلام بما تكفل لشعبنا أمنه واستقراره وإيقاف العدوان والحصار عليه.

    كانت هناك زيارات متعددة لوفد الانتقالي الجنوبي إلى موسكو، ورحب وزير الخارجية الروسي لافروف في وقت سابق بأن تكون موسكو منصة لحل الخلافات بين الأطراف المتصارعة بما في ذلك في اليمن، فكيف ترى السلطات في صنعاء إمكانية عقد منصة حوار في موسكو بين الأطراف اليمنية، كما جرى الحال في اجتماع سوتشي بين السوريين ومنصة موسكو للحوار الأفغاني، وأيضا الحوار الليبي؟

    ونحن نرحب بأن تكون هناك جولة للتفاوض في روسيا، لكن فيما بين الجمهورية اليمنية وبين دول العدوان، أما الآخرين فهم تابعون لها يتحركون بتحرك تلك الدول، ولا تستطيع روسيا ولا أي دول أن تحسم المسألة ما لم يكن الحوار مباشرة بيننا وبين دول العدوان التي تعتدي على بلدنا وتتبنى الاستمرار في الاعتداء على بلدنا ومحاصرته، على روسيا أن تفهم أن المعركة ليست معركة محلية وإنما عدوان أجنبي تستهدف به الجمهورية اليمنية ذات السيادة والاستقلال.

    إن من يعمل باستمرار على تصنيف القضية بأنها قضية محلية هي دول العدوان التي تشارك وتستثمر في الحرب على بلدنا من خلال بيع السلاح وإيجار الأقمار الصناعية والبارجات الحربية وغيرها من الأشياء التي يستخدمونها ويأخذون مقابلها الأموال الخليجية، فبالتالي النظرة بهذا المستوى تعتبر تشويشا على السياسة الروسية التي يجب أن تكون مدركة تماما أن ما يحدث ليس خلافا بين أطراف حقيقية داخلية، وإنما هناك أشخاص تم تقديمهم على أنهم أطراف محلية وهم في الحقيقة هم مليشيات مرتزقة يعملون لحساب دول معروفة يتحركون وفق إرادة تلك الدول حتى في سياساتها الخارجية، فمثلا لو تعتبر السعودية أن أي دولة عدوة لها لاعتبرت تلك المليشيات أن تلك الدولة عدوة أيضا، فلو مثلا تعتبر السعودية روسيا عدوا لها فكل المليشيات التي تقاتلنا ستعتبر روسيا عدوة لها، وكذلك الإمارات وغيرها من الدول التي تدعم هؤلاء المليشيات المرتزقة المحليين في الجانب اليمني.

    وأي أشخاص يحملون القرار ولديهم استقلالية في قرارهم سنتحاور معهم تحت سقف الوطن.

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