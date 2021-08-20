تسجيل
16:52 GMT20 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الدكتورة نادية قربان

    نادية قربان: 200 فتاة حصلن على رخصة الإرشاد السياحي... ونستهدف زيارة 100 مليون سنويا للسعودية

    © Sputnik
    حوارات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1049894120_0:30:1280:750_1200x675_80_0_0_06b69a358430e37d7c146eeb71e1613a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/interview/202108201049894155-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-200-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    قالت الدكتورة نادية قربان، مديرة مشروع تأهيل المرشدين السياحيين بالسعودية، إن نحو 200 فتاة حصلن على رخصة الإرشاد السياحي في السعودية حتى الآن.

    وأضافت في حوارها مع "سبوتنيك"، أن المملكة تعمل على تأهيل قطاع السياحة والترفيه بشكل متكامل، حيث تستهدف زيارة 100 مليون زائر سنويا للسعودية بحلول 2030.

    وأوضحت أن السعودية تسعى لتكون الوجهة الأولى سياحيا على مستوى العالم، من خلال الخدمات التي تقدمها بشكل متكامل، وكذلك بعد اكتشاف الأماكن الأثرية الهامة بها.

    بداية هل تأثرت عمليات الاستثمار في المشروعات السياحية خلال الفترة الماضية نتيجة الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا؟

    التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021
    © REUTERS / Saudi Ministry of Media
    السعودية تعلن العودة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم
    إن رؤية المملكة 2030 توجت قطاعات السياحة كأحد العناصر الأساسية في برنامج التحول الوطني، باعتبارها أبرز البدائل الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، خاصة أن هذه الأهداف ترتبط بالرؤية من خلال إنشاء وتطوير المواقع السياحية والمدن الترفيهية المتكاملة، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص فيها، وتسير بشكل متكامل دون تأثر.

    كم عدد فرص العمل المتوقع توفيرها وعدد الزائرين للمملكة بحلول سنويا؟

    تساهم المشاريع في زيادة مستوى الدخل وفرص العمل والاستثمار بما يصل إلى نحو مليون و600 ألف وظيفة، مقابل 600 ألف وظيفة حاليا، كما أنه من المتوقع وصول عدد الزائرين للمملكة عام 2032 إلى نحو 23 مليون زائر.

    من أهم العوامل لجذب السياحة أيضا، هي إتاحة الفرصة للمواطنين من الدول الأخرى الحصول على التأشيرة الإلكترونية، حيث تستهدف زيارة 100 مليون زائر سنويا بحلول 2030.

    ما عدد المرشدين السياحيين في المملكة حتى الآن وكم نسبة الفتيات من العدد الإجمالي؟

    بلغ عدد المرشدين والمرشدات حتى الآن نحو الـ 1000 في المملكة، منهم نحو 200 من الفتيات.

    ونحن نعمل في الجمعية السعودية للإرشاد السياحي على تطوير نشاط المرشدين السياحيين، بالإضافة للارتقاء بالمستوى المهني، والتأهيل والتدريب، وإكساب المتدربين المعلومات اللازمة للعمل في مجال الإرشاد السياحي.

    هل ما زال الإقبال بنفس الكثافة على التأهيل للعمل بمجال الإرشاد السياحي كما كان في السابق وخاصة الفتيات؟

    سفينة سياحية
    © Photo / Pixabay//skeeze
    السعودية... لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من المملكة إلى وجهات إقليمية
    هناك إقبال كثيف على التدريب، إضافة إلى أن بعض الكليات متخصصة حاليا في تخريج دفعات من الإرشاد السياحي.

    كما أن المرأة السعودية (المرشدة) اليوم تعمل في جميع المناطق السياحية دون استثناء، حتى في مناطق الكهوف تعمل بعض السيدات دون أدنى إشكالية، خاصة أن سياحة الكهوف من الرحلات التي يحرص عليها الجميع.

    هل أثرت الجائحة على عمليات التدريب والتأهيل بشكل مباشر...وهل كانت لديكم بدائل؟

    في الجمعية السعودية للإرشاد السياحية، عملنا على إنشاء منصة خاصة للتدريب، وذلك من أجل تقديم الدورات التدريبية للإرشاد السياحي، سواء التأهيلية أو التخصصية، ودورات المحتوى.

    وما هي مراحل الحصول على رخصة الإرشاد السياحي ومراحل الاختبارات؟

    مراحل التقديم للحصول على رخصة الإرشاد السياحي، تتم عبر المنصة الإلكترونية، ومن ثم يدخل اختبار سمات الشخصية، ومن م المقابلة الشخصية، وبعد الاجتياز يشارك في حضور الدورة التأهيلية (حضورية)، ومن ثم ينتقل للاختبار النهائي الذي يشترط اجتياز الاختبار، ومن ثم دورات المحتوى.

    بالنسبة للفتيات المتقدمات للحصول على رخص الإرشاد السياحي...هل هناك صعوبات في بعض التخصصات أم أن الفرص متساوية في جميع الفئات؟

    ليست هناك أي صعوبات تواجه الفتيات، خاصة أن الفرص متساوية بين الجنسين في جميع الخطوات.

    وتشمل الرخص بالنسبة للإرشاد السياحي 3 فئات، منها مرشد موقع ومرشد مسار، ومرشد متخصص.

    المسارات تشمل عدة مواقع في مدينة واحدة، ولدينا نحو 18 مسارا منها الإحساء العلا والجوف والطائف ونيوم وينبع والرياض وجدة وحايل، وغيرها من المواقع.

    أما المواقع فهي منطقة محددة في المدينة، على سبيل المثال الدرعية، والمتحف الوطني، القصر المربع، حافة العالم بالرياض، ويبلغ عددها نحو 11 موقعا.

    المرشد المتخصص تشمل العمل بالكهوف والهايكنج والتعامل مع ذوي الإعاقة، والغوص والإرشاد البيئي، والفلكلور.

    ما حجم تأثر قطاع السياحة في السعودية خلال جائحة كورونا التي فرضت الكثير من القيود على عملية التحرك والتنقل؟

    قطاع السياحة لم يتأثر بشكل كبير خلال جائحة كوفيد 19، حيث تأسست العديد من المبادرات للتعريف بالمناطق الداخلية، والتي زارها الكثير من المواطنين السعوديين، وقمنا على إحدى المبادرات للتعريف بالمناطق السياحية الداخلية، كما بدأت الأغلبية للتوجه للسياحة الداخلية، والتي اكتشفت فيها العديد من المميزات.

    أجرى الحوار/ محمد حميدة

    انظر أيضا:

    وزير السياحة السوري يبدأ زيارة إلى السعودية لحضور فعاليات سياحية في أول زيارة منذ نحو 10 سنوات
    مسؤول: السعودية تفتح الباب لاستقبال السياح الأجانب قريبا
    السعودية تعلن العودة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم
    وكالة: السعودية تخطط لإنشاء مطار جديد مخصص للسياح في الرياض
    السعودية... لأول مرة سفينة سياحية عالمية تنطلق من المملكة إلى وجهات إقليمية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أفغان يتسلقون طائرة في مطار كابول
    انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان
    تريليون دولار الدولارات للعملية في أفغانستان دون فائدة
    تريليون دولار للعملية العسكرية في أفغانستان ذهبت هباء
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    6 فوائد مذهلة لعصير القصب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك