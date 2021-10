وزير الصناعة اللبناني: نراهن على حلحلة الأزمة... وتحويل الاقتصاد من الريعي إلى الإنتاجي أولوياتنا

وأضاف بوشكيان في حوار مع "سبوتنيك"، أن لبنان يمتلك الكثير من الموارد المميزة، ويسعى لجذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأمول في الفترة المقبلة، لبدء مشروعاتهم في لبنان لدفع الصناعة وإعادة تحريك عجلة الإنتاج، من أجل حلحلة الأوضاع.

وأكد الوزير اللبناني، أن الوزارة تهدف إلى تحويل لبنان من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي والصناعي، وذلك عبر استراتيجية تعتمد على قطاعات مهمة منها قطاع السياحة، مستغلة وضع لبنان باعتباره وجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لاستعادة ثقة الشارع اللبناني عبر إنجاز العمل المطلوب في أقصر وقت ممكن.

وإلى نص الحوار..

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها لبنان.. كيف ترى أهمية قطاع الصناعة في بيروت؟

أثبت التاريخ أن الصناعة هي الركيزة الأولى لأي اقتصاد في العالم، وحاليًا وضعت الحكومة اللبنانية الجديدة قطاع الصناعة من ضمن الأهداف الأساسية التي ستعمل عليها من أجل تنشيط الاقتصاد، وأصبحت أهم استراتيجياتنا التي نعمل عليها تصدير الدولار وعدم استيراده، وتضع الحكومة تركيزها الأساسي على تنمية الصناعة اللبنانية في جميع قطاعاتها والبالغة 21 قطاعًا.

ألقت أزمة الطاقة بظلالها على كافة القطاعات في لبنان.. برأيك كيف يمكن تجاوز هذه العقبة الكبيرة للبدء في عملية التنمية الصناعية؟

أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان هي مجرد أزمة مرحلية، ونخطط في الوقت القريب لإعادة إمدادات الطاقة تدريجيًا، حيث نصل في المستقبل القريب بالطاقة إلى وضعها الطبيعي، وحاليًا يعمل لبنان على استخدام الطاقة البديلة، لتسهيل وتسريع العمل في القطاعات الصناعية المختلفة بالدولة، لدعم الاقتصاد وعجلة الإنتاج.

تسعى الحكومة اللبنانية الجديدة لتقليل نسبة الدولرة.. هل من السهل القيام بذلك في ظل الأوضاع الحالية؟

نحن في النهاية اقتصاد فيدرالي حر، والوضع الحالي والأزمات التي نعاني منها فرضت علينا ضرورة تغيير اقتصادنا من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، والأزمات دائمًا ما تخلق الحلول، والحكومة اليوم مجتمعة تعمل على هذا الأمر، من أجل حلحلة جميع المشاكل وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لتحريك الاقتصاد ودفع عجلة التجارة الداخلية والخارجية للعمل مرة أخرى.

نعم.. وهل لا يزال هناك مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال في لبنان رغم الظروف؟

نعم لا يزال هناك استثمارات ومستثمرين في لبنان ورؤوس أموال أيضا، وللمفارقة لدينا 10 معامل جديدة لمستثمرين قدموا طلبات وشرعوا بالفعل في التجهيز والبناء، وهناك الكثير من المشروعات الاستثمارية المقدمة الآن على طاولة الوزارة ويتم دراستها، كما أن هناك الكثير من المستثمرين الذين يدرسون إمكانية فتح استثمارات جديدة في مجال الصناعة بلبنان.

برأيك.. ما المقومات التي يملكها لبنان حاليًا لجذب الاستثمارات الخارجية؟

لدينا في لبنان عامل أساسي مهم لجلب الاستثمارات هي توافر الأيدي العاملة الماهرة، والدولة اللبنانية تفتح ذراعيها للمستثمرين، وتمهد الطرق للاستثمارات الجديدة عبر تسهيل معاملاتهم وتسريعها وتسهيلها، ومراعاة كل شؤونهم، واليوم لبنان يعد فرصة ذهبية للاستثمار بعد الأزمة المالية، فأي منتج يمكن تصنيعه في لبنان يكون لديه ميزة الانطلاقة من السوق اللبناني، وهذا حافز كبير لم يكن موجودًا بتلك القوة والزخم في الماضي.

اليوم لبنان لا يستورد من الخارج، وتعتمد الأسواق عل الإنتاج المحلي، وهي بحاجة الآن للكثير من البضائع الناقصة والتي لم نعد نستوردها من الخارج، وهذا يحفز المستثمرين في العالم على فتح مصانع واستثمارات جديدة لتلبية حاجة السوق اللبناني، وكذلك تلبية حاجات الأسواق الخارجية.