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    جناح روسيا في معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 5 أكتوبر 2021

    القرقاوي تكشف لـ"سبوتنيك" مصير موقع "إكسبو 2020" بعد 6 أشهر

    © AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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    تستمر فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" وسط إقبال كبير من قبل الزائرين ومن مختلف الجنسيات، تجاوز الـ411 ألف زائر خلال أيامه العشرة الأولى.

    وحول هذا الموضوع قالت مها القرقاوي، نائب رئيس أول للشؤون السياسية لدى "إكسبو 2020 دبي"، خلال حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك": "نود أن نكون منصة فعلية للتعاون الدولي، اليوم هناك 192 دولة مشاركة في المعرض، وكل دولة مشاركة بجناح مستقل يعكس رؤيتها وابتكاراتها، وتراثها وثقافتها ورؤيتها لخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، الهدف من استضافة دولة الإمارات ومدينة دبي لحدث بحجم إكسبو 2020 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا هو جمع دول العالم في مكان واحد، وخصوصا في ظل الظروف التي يواجهها العالم اليوم".

    وحول المشاركة الروسية في المعرض قالت القرقاوي: "نحن جدا معتزون بمشاركة روسيا في "إكسبو 2020 دبي"، وهذه المشاركة تجسد وتمثل الترابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا، والجناح الروسي من أكثر الأجنحة التي لقت إقبالا من قبل الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار والاهتمامات، المعرض منصة للإحتفاء بالإبتكار والإبداع، وبلا شك فإن جميع التقنيات والابتكارات الروسية التي يتضمنها الجناح الروسي في إكسبوا 2020 نحتفي بها وندعو لاستخدامها في المستقبل بما يخدم البشرية".

    وردا على سؤالنا ماذا سيحدث لموقع إكسبو 2020 بعد ستة شهور؟ أجابت القرقاوي: "إن إرث "إكسبو 2020 "هو من أهم المواضيع ونؤكد بأن هذه المنطقة بعد ستة شهور ستصبح منطقة جديدة تحت مسمى District 2020، و80% من المباني التي بنيناها كجهة منظمة ستبقى لمرحلة الإرث، وستكون District 2020 منطقة جديدة في دبي الجنوب، تحتوي على شركات وعلى مسرعات المستقبل وأماكن تجارية ومساكن وأماكن ترفيهيه، ومنطقة إبداعية".

    وتابعت القرقاوي: "شعار "إكسبو 2020 دبي" هو تواصل العقول وصنع المستقبل، وهذا شعارنا الرئيسي، ونركز فيه على ثلاث محاور فرعية وهي التنقل، والفرص والإستدامة،تواصل العقول وصنع المستقبل لأننا مؤمنين في دولة الإمارات بأن الإبتكار والتقدم نتيجة التقاء الأفراد و الحكومات و الأفكار بطرق جديدة وملهمة".

    وبخصوص تأجيل المعرض والتحديات التي واجهت الإمارات لإطلاقه قالت القرقاوي:"لم تكن تحديات خاصة، بل تحديات مرت بها البشرية كاملة، وهذه التحديات جعلتنا نعيد النظر في بعض الأمور، فالصحة اليوم هي من أكبر الإهتمامات ومن أكثر المواضيع والتحديات التي تواجة العالم، طبعا أجلنا موعد الافتتاح  لمدة سنة ولكن اليوم نستطيع القول بأننا نستضيف "إكسبو 2020 " في ظروف أفضل، ونحن محظوظون لأن هذا التأجيل يصادف الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات، خمسون عاما للإحتفاء بإنجازات دولة الإمارات وابتكاراتها، وبأن تكون دولة الإمارات منصة تجمع دول العالم في مكان واحدة لمدة ستة أشهر من خلال المعرض".

    وأوضحت القرقاوي: "أنه منذ فوز مدينة دبي ودولة الإمارات بحق استضافة "إكسبو 2020 " في نوفمبر من عام 2013 كانت الأعمال لبناء مدينة ضخمة بحجم معرض "إكسبو 2020 " قائمة على قدم وساق، ومنذ وضع حجر الأساس لبناء هذا الموقع في عام 2015 أكملت القوة العاملة أكثر من 240 مليون ساعة عمل، بجهود أكثر من 200 ألف عامل من عشرات الجنسيات، لذلك كرمتهم دولة الإمارات بإنشاء نصب تذكاري لمن شارك في إتمام بناء موقع "إكسبو 2020 " يضم أسماء جميع العاملين في الموقع لأنهم جزء من هذا الحدث، ولولاهم لما شاهدنا هذا المعرض بكل ما يحمله من جمال وضخامة بهذا الحجم".

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