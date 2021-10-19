علي عسكوري لـ"سبوتنيك": هناك محاولات لتمديد الفترة الانتقالية في السودان إلى 10 سنوات

يعيش السودان الآن حزمة من الأزمات المتنوعة أخطرها الأزمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد من شرقها إلى غربها، وسط انقسامات وصراعات معقدة، حيث غابت الحلول عن هذا المشهد الضبابي.
حول الانشقاقات في قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة وأزمة الشرق واعتصام القصر الجمهوري بالخرطوم وإقالة الحكومة وسيناريوهات الحل القادة في السودان أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع علي عسكوري، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير واعتصام القصر الجمهوري، ورئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والمسؤول السابق في الحكومة السودانية.
إلى نص الحوار...
سبوتنيك: نبدأ من حيث الاعتصام أمام القصر الجمهوري..قلتم أنكم مستمرون حتى تتحقق مطالبكم وعلى رأسها إقالة الحكومة..ماذا لو لم يتم الاستجابة لكم؟
مطلبنا الأساسي هو إقالة الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة، لأن الحرية والتغيير بها أكثر من 70 تنظيم، والواقع الآن أن هناك 4 تنظيمات فقط انفردت بالسلطة و أقصت بقية التنظيمات، لذا أصبح الوضع مختل تماما، هذا من ناحية السلطة التنفيذية، كما أن تلك المجموعة المسيطرة الآن والتي نطلق عليها "مجموعة الاختطاف" والتي لا ترغب في تشكيل المجلس التشريعي أو حاولت الانفراد بالمجلس فلم تنجح، لذلك نحن نطالب بتشكيل مجلس تكون ممثلة فيه كل القوى التي قامت بالثورة ضد النظام البائد، لكنهم يرفضون هذا الحديث، علاوة على ذلك نطالب بإصدار قانون الانتخابات وتشكيلة مفوضية الانتخابات وإجراء التعداد السكاني، بالإضافة إلى استكمال كل الإجراءات المطلوبة لقيام الانتخابات في موعدها المقرر في مطلع العام 2024، وكل المطالب السابقة هم يرفضونها "الأحزاب المسيطرة على قحت الآن" ويحاولون تمديد الفترة الانتقالية، حيث يتحدث بعضهم عن مد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات والبعض الآخر يتحدث عن 15 سنة، لأن هذه المجموعة هى أحزاب صغيرة ليس لها وجود في الشارع ولم يسبق أن دخلت البرلمان في السابق، لذلك ترى أن من مصلحتها استمرار المرحلة الانتقالية إلى أطول فترة ممكنة حتى يتسنى لهم تمكين أعضائهم في غالبية مؤسسات الدولة، لذلك سوف نستمر في الاعتصام حتى إقالة تلك الحكومة وتشكيل حكومة ذات قاعدة سياسية عريضة تتشارك فيها كل القوى التي قادت الثورة.
سبوتنيك: تقول أن غالبية القوى الثورية والأحزاب هى التي رفعت تلك المطالب..إلى أي الجهات توجهتم بمطالبكم؟
توجهنا بتلك المطالب إلى تلك الفئة المسيطرة على الحكومة وطالبنا رئيس الوزراء، وللعلم نحن أصل قوى الحرية والتغيير حيث أن القوى والأحزاب التي نمثلها 59 وهم 20 فقط، ومطالبنا اليوم ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى العام 2019 حيث كانت تجري النقاشات والمداولات داخل "قحت"، و أعلنا وقتها أن التركيبة التي قامت عليها السلطة التنفيذية غير موفقة وطالبنا بالجلوس مع كل القوى التي قادت الثورة من أجل أن يتشارك الجميع في المرحلة الانتقالية بما في ذلك المقاومة والقوى الأخرى، لكنهم ظلوا يرفضون هذا الحديث في اجتماعات داخلية، وعندما رفضوا بعدها الجلوس معنا تقدمنا بخمس مذكرات إلى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وأرسلنا نسخ من تلك المذكرات إلى الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة وظللنا نعمل في هذا الاتجاه، ولكي يقطعوا الطريق على محاولاتنا ذهبوا إلى قاعة الصداقة بالخرطوم وأعلنوا تحالف خاص بهم "التنظيمات الأربعة" وقاموا بإقصاء باقي التنظيمات، وهذا ما قاد إلى تغيير الأوضاع.
سبوتنيك: يرى البعض أنكم لستم من الثوار بل من مؤيدي الشق العسكري وأن الهدف من وراء الاحتجاج والاعتصام هو إعادة السلطة إلى الجيش.. ما رأيك؟
هذه اشاعات مغرضة يحاولون من خلالها إلصاق اتهامات وتشويه صورتنا، السلطة في السودان قائمة على شراكة شهدها العالم عبر الوثيقة الدستورية التي شارك بها الجيش كشريك في السلطة، والجانب الموجود في السلطة التنفيذية هم من وقعوا على تلك الوثيقة الدستورية دون الرجوع إلينا، والحديث عن أن الجيش ليس شريكا، يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في احتفال كبير بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، وكل مؤسسات السلطة الحالية قائمة على تلك الوثيقة، ونحن قوى الحرية والتغيير منذ انقلاب البشير في 30 يونيو/حزيران من العام 1989، ومن يتحدثون الآن في القنوات والصحف لم يكونوا موجودين أو لم يولدوا قبل هذا التاريخ وقتها كنا نناضل ضد نظام الإنقاذ، نحن لا نوالي الجيش وإنما نطالب بالالتزام بالشراكة التي تم التوقيع عليها، نريد أن تلتزم الحرية والتغيير بالوثيقة الدستورية، هم يريدون التنكر لتلك الشراكة وبث الكراهية بين القوات المسلحة والمواطنين.
سبوتنيك: هل هناك علاقة بين أزمة الشرق واعتصامكم الآن..وحقيقة أنكم تريدون إعادة الحركة الإسلامية بما يسمى "الهبوط الناعم"؟
هذه دعايات مغرضة، لأن مطالب شرق السودان معلومة ونحن ندعمها، فقد وقعت مظالم كثيرة على الشرق كما حدثت أخطاء أثناء عملية السلام في جوبا، وهم من اتوا بمسار الشرق، وهذا المسار أدى إلى اقصى أكبر المجموعات في الشرق وهم قبائل البجا من العملية السياسية في الشرق، ونتيجة الخطأ هذا حدثت أزمة في ولاية كسلا، حصدت العديد من الأرواح، فمطالب الشرق لم تبدأ نتيجة للاعتصام أو تزامنت معه، وبدلا من البحث عن حلول لتلك الأمة تم اتهامهم بأنهم من فلول النظام السابق وعقدوا الأمور بشكل أكبر، وفقد مواطنوا الشرق الثقة في الحكومة الحالية، لذا هم يطالبون برحيلها، وهذا الأمر لا علاقة له بما يجري في الخرطوم رغم أننا متفقين في مطالب وحقوق الشرق، لذا نجد أن الحكومة مرفوضة في الشرق ولا تستطيع القيام بأي مبادرات.
سبوتنيك: ما رأيك فيمن يتحدثون بأنكم مدفوعين من العسكر للتغطية على المتورطين في جريمة فض اعتصام القيادة العامة، وكذلك البجا يريدون التغطية على فساد صندوق الإعمار؟
اجتمعنا مع المجلس العسكري قبل شهرين والتقينا رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان وسلمنا له مذكرة لإصلاح الحرية والتغيير والانسداد في الواقع السياسي، وأعلن التزامه بتسليم السلطة لحكومة منتخبة نظرا لالتزام الجيش بالوثيقة الدستورية، وأخبرهم رئيس مجلس السيادة بهذا، لكنهم يخرجون على الناس ويقولون خلاف ما جرى في الغرف المغلقة، وهذه واحدة من مشكلاتهم الخطيرة، فلم يحلموا في يوم من الأيام أن يصلوا لتلك السلطات، أما ما يتعلق بفساد صندوق الشرق، أنا لا أعلم عنه ويفترض أن تتم مراجعته ومحاسبة المخطئين إن كانت هناك أخطاء، فهناك مؤسسات في الدولة مهمتها مراجعة الفساد والضوابط المالية.
سبوتنيك: بعض المصادر تتحدث عن تعديل على الحكومة الحالية مع الإبقاء على حمدوك..هل توافقون على ذلك؟
نحن لا نطالب بإقالة رئيس الوزراء، بل نتمسك ببقاء حمدوك في مكانه، فقط نطالبه بالحفاظ على مسافة واحدة من كل القوى السياسية مع إقالة جميع الوزراء، ومن غير الصراع السياسي الدائر الآن، هؤلاء الوزراء غير أكفاء تم تعيينهم بطريقة المحاصصة، وهو ما لم يرد في الوثيقة الدستورية، الأمر الذي أنتج حكومة عاجزة وفاشلة ولا تستطيع النهوض بالواجبات المطلوبة منها، وحل الأزمات التي يعاني منها السودان الآن هو الإسراع في التحضير للانتخابات حتى تجري في موعدها وتستلم الحكومة المنتخبة مهامها بعد تفويضها من الشعب، بعدها يعود الجيش إلى ثكناته.
سبوتنيك: كيف ترون المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء للم الشمل وتوحيد الصفوف؟
نحن قدمنا مبادرات من جانبنا وتم تسليمها لرئيس الوزراء، لكنهم يرفضون أي مبادرة ويريدون المحافظة على الوضع القائم بوجودهم في السلطة وإبعاد الآخرين، وهذا هو جوهر القضية، هم يريدون السلطة حتى وإن كان ذلك على حساب مستقبل البلاد.
سبوتنيك: إن كنتم لا تريدون رحيل رئيس الوزراء..فما شكل الحكومة الجديدة التي تريدونها؟
إذا قبلو بإعادة تشكيل الحكومة سوف نجلس مع جميع قوى الثورة للتوافق على شكل الحكومة الجديدة وأن يكون لها برنامج محدد وأهم شيء في هذا البرنامج يكون تشكيل المجلس التشريعي وإنهاء المحاصصات الحزبية وتمثيل كافي لكل قوى الثورة والإعداد للانتخابات ومحاسبة المجرمين، فإذا كانت هناك مبادرة تحقق تلك المطالب فنحن نرحب بها.
سبوتنيك: ما حقيقة الخلافات بين شقي مجلس السيادة المدني والعسكري؟
نعم هناك خلاف بين المكونين وتحدث عنه رئيس مجلس السيادة، حيث أن الكثير من ممثلي السلطة التنفيذية يحاولون إلقاء فشلهم على المجلس العسكري، هذا الكلام غير منطقي وغير واقعي، حيث أن المجلس العسكري والشق العسكري في مجلس السيادة لا علاقة لهم بكل تلك الاتهامات المغرضة، فالعمل التنفيذي هو من نصيب رئيس الحكومة، وكما قلنا المجلس العسكري شريك في الفترة الانتقالية وفق الوثيقة الدستورية، وبسبب الخلافات فإن كل المجالس والهيئات المشتركة بين المدنيين والعسكريين "معطلة" في الوقت الراهن، ولا أحد يدري ما هى السيناريوهات القادمة.
سبوتنيك: ما هى رسالتكم من خلال هذا الاعتصام؟
نوجه رسالتنا إلى رئيس الوزراء الذي التقينا به عدة مرات والذي بيده إخراج البلاد من هذا المأزق بإقالة الوزراء، كما نناشد العالم بأن هناك أزمة ومشكلة حقيقية في البلاد، وعليهم أن يأخذوا في الاعتبار الأزمة الداخلية والانقسامات، وأن الطرف الموجود في السلطة الأن لم يعد ممثلا لقوى الحرية والتغيير، لذا عليهم التعامل بحساسية كبيرة مع الطرفين حتى لا تزداد الأمور تعقيدا.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)