المفوض العام السعودي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة حول جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"

كشف المفوض العام لجناح المملكة العربية السعودية، في معرض "إكسبو 2020 دبي"، حسين حنبظاظة، الأهداف الرئيسية التي يحققها جناح المملكة في المعرض.

وأضاف المفوض العام في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك" أن نحو نصف مليون شخص، زار جناح المملكة حتى 28 أكتوبر/ تشرين الأول، محققاً بذلك أعلى نسبة في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية، كما تحدث عن تفاصيل المحاكاة داخل الجناح السعودي.. وإلى نص المقابلة.

بداية.. حاز جناح المملكة على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ما الأسباب التي قادت لهذه الأرقام؟

دعني أولا أعرب عن سعادتي بتمثيل المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" من خلال جناح كبير بدأ العمل على إنشائه، بداية شهر فبراير/شباط من العام 2019 على مساحة تزيد عن 13059 مترا.

وتم تصميمه على شكل منشور هندسي فريد واستثنائي، حيث حاز جناح المملكة على ثلاثة أرقام في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال أكبر أرضية ضوئية تفاعلية، وأطول ستارة مائية تفاعلية، وأكبر مرآة بشاشة رقمية تفاعلية.

ويعد مبنى الجناح أيقونة معمارية ترشحه لدخول قائمة أشهر المباني العالمية، بعد أن جاء تصميمه متسقاً مع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وحصل على الشهادة البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة " إل إي إي دي"، من مجلس المباني الخضراء الأمريكي "يو إس جي بي سي"، مما يجعله واحداً من أكثر التصاميم استدامة حول العالم، بالإضافة إلى اعتماده بصورة كاملة في تشغيله على الطاقة المتجددة، تأكيداً على مبدأ الاستدامة الذي يرمز له التصميم الخارجي للجناح.

ما الأهداف الرئيسية التي يحققها جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي"؟

يهدف جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، إلى تمكين الزوار من تجربة واستكشاف النمو المتسارع للمملكة التي تفتح ذراعيها للجميع، والتعرف على السعودية الفتيّة، والمتنوعة، والحيوية، والمتطلعة للمستقبل.

كذلك تمكين مجتمع الأعمال من تحديد واغتنام وخلق الفرص في المملكة كجزء من التحول الوطني، والتنويع في إطار رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى وضع المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عريقة ومشوقة للمغامرين والمستكشفين، ومن يفضل السفر برفاهية، لعيش تجربة فريدة من نوعها خلافاً لأي مكان آخر في العالم.

أيضا من الاهداف تعميق الروابط الإقليمية والعالمية مع الاقتصادات الرائدة في العالم؛ لتعزيز التكامل وترسيخ المملكة العربية السعودية كشريك تجاري ودبلوماسي موثوق به.

كم عدد الزوار لجناح المملكة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول؟

عدد الزوار حتى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول، تجاوز أكثر من نصف مليون زائر من جنسيات عربية وأجنبية متعددة، فضلاً عن الوفود الدبلوماسية رفيعة المستوى من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

كما أذكر أن إجمالي عدد زوار جناح المملكة، أكثر من 30 % من زوار "إكسبو 2020 دبي"، منذ افتتاحه الرسمي في الأول من أكتوبر الجاري، محققاً بذلك أعلى نسبة في تاريخ معارض "إكسبو" الدولية.

وما الذي يجده الزائر داخل جناح المملكة ومدى الاستفادة من مكونات الجناح في المعرض؟

يحتفي جناح المملكة العربية السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، بالمكونات الحضارية والتنموية للمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن الطبيعة الغنية، والتراث العريق، والمجتمع الحيوي، والفرص الاقتصادية التي تقدمها المملكة للعالم.

كما يشكل الجناح السعودي رحلة سفر إلى تنوع المملكة وثرائها الاجتماعي، والجغرافي، ومشاريعها الطموحة، ومظاهر الحياة فيها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد.

وفيما يتعلق بالمحاكاة داخل الجناح.. ما الذي تمثله وتقدمه للزائر؟

يتضمن الجناح السعودي محاكاة دقيقة لـ 14 موقعاً ثقافياً سعودياً، وتجسيداً لخمسة أنظمة بيئية، إضافة لرحلة سمعية بصرية إلى 23 موقعاً تُمثّل التنوع الكبير الذي تتمتع به مناطق المملكة.

إلى جانب المعرض الفني "رؤية"، ومركزاً لاستكشاف الفرص، حيث يسعى جناح المملكة من خلال محتواه الجاذب إلى تقديم المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية فريدة، تُغري المغامرين والمستكشفين والسائحين الباحثين عن الرفاهية لزيارتها، بطبيعتها الساحرة والمتنوعة، ومواقعها السياحية الفاخرة.

كما يُجسّد جناح المملكة الرؤية الملهمة، رؤية السعودية 2030، من خلال بلورات "سينوغرافيا" يبلغ عددها 2030 بلورة، يمثل شكلها الهندسي طموحات الرؤية وآفاقها الشاملة.

ما الآليات المتوفرة لرواد الأعمال داخل الجناح ضمن رؤية 2030؟

جناح المملكة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، يولي اهتماماً بزواره من روّاد الأعمال والمستثمرين من مختلف جنسيات العالم، ويوفر لهم مساحة للتواصل والتفاعل واغتنام الفرص في ظل رؤية السعودية 2030.

حيث تتاح في "منطقة الأعمال" الفرصة أمام القادة من جميع أنحاء العالم لإقامة شراكات ومناقشة فرص للاستثمار، في الوقت الذي يمكن التعرف في "مركز الاستكشاف" على كلّ ما يخص الاقتصاد والاستثمار والفنون والثقافة والطبيعة والطاقة وغيرها الكثير.

ما عدد العروض الثقافية والفنية وعروض التراث الشعبي "الفلكلور" التي يقدمها جناح المملكة؟

يقيم جناح المملكة ما يزيد عن 1800 فعالية من الأنشطة والبرامج المميزة والأسابيع الموضوعية، والتي ستغطي على مدار ستة أشهر، كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية.

فضلاً عن العروض العائلية ومجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار.

وأود الإشارة هنا إلى أن الثقافة السعودية، تحضر في جناح المملكة من خلال برنامج ثقافي حافل يحتوي على عروض فلكلورية وموسيقية، وأمسيات شعرية، وندوات الصالون الثقافي، ومساحات لتذوق فنون المطبخ السعودي، والتي ستأخذ الزوار في رحلة استكشاف غير مسبوقة تعكس روح المملكة العربية السعودية الشابة، المرحبة بالعالم، والمنطلقة دائماً نحو المستقبل.

كم عدد العاملين بالجناح وكم لغة يتحدثون للتعامل مع الزائرين؟

يتواجد بجناح المملكة نحو 300 من كلا الجنسين، يتحدثون 13 لغة مختلفة، وهم طاقات سعودية مبدعة شغوفة بالعمل والرغبة، ويعملون من أجل تقديم الصورة الحقيقة للنهضة الحضارية التي تعيشها المملكة.

أجرى الحوار: محمد حميدة