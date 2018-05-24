مدينة العنبر الروسي التي تغنى بها الفيسلوف الألماني كانت...كالينينغراد

كالينينغراد - هي مدينة ذات تاريخ طويل ومصير صعب، تأسست من قبل فرسان تيوتون منذ أكثر من 750 عاما، تاريخيا كانت جزءا من بروسيا وحملت اسم كونيغسبرغ. أدرجت المدينة مع الأراضي المجاورة ضمن الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية‪.

اليوم، كالينينغراد مركز المنطقة الغربية لروسيا، وفي نفس الوقت ليس لها حدود مباشرة مع البلد الأم.

ومع ذلك، هي فلذة روسيا في أوروبا، والمدينة فخورة جدا بتاريخها الألماني وتحاول الحفاظ على تراث أجدادها‪.