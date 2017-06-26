غواصة نووية روسية تطلق أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تختبر محرك صاروخ باليستي عابر للقارات

موسكو — سبوتنيك. وبحسب البيان، أجرت الغواصة الاستراتيجية "يوري دولغوروكي" عملية إطلاق ناجح للصاروخي الباليستي العابر للقارات "بولافا"، من محيط بحر بارنتس نحو حقل الرمي "كورا" في جزيرة كامتشاتكا.

ويعتبر صاروخ "بولافا" الباليستي أحدث الصواريخ الروسية ثلاثية الطور والتي تعمل على الوقود الصلب وتزود بها الغواصات.

وكانت التجربة الأولى لإطلاق هذا الصاروخ من الغواصة النووية الروسية "ألكسندر نيفسكي"، في أيلول/ سبتمبر العام الماضي فاشلة، بسبب عطل حصل في النظام التكنولوجي أثناء تجهيز المواد لتحريك منصة الدفع، الشيء الذي دفع وزير الدفاع سيرغي شويغو لإعطاء أمراً بإجراء خمس تجارب على إطلاق هذا الصاروخ.

ويذكر أن هناك ثلاث غواصات في عداد البحرية الروسية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية من نوع "بولافا" هي الغواصة "يوري دولغوروكي" والغواصة "ألكسندر نيفسكي" والغواصة "بوريه" وهناك خطة لتصنيع 8 غواصات قادرة على إطلاق صواريخ من نوع "بولافا" لغاية عام 2020.