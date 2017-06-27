"تي - 90" الروسية تطارد الإرهابيين في الصحراء

ففي 23 يونيو/ حزيران الجاري، تمكن الجيش السوري في المنطقة الواقعة شرق مدينة حمص، حيث تقع تدمر، من القضاء على عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي.

واستخدم الجيش العربي السوري الدبابات "تي — 90" الروسية في القتال في محافظة حلب.