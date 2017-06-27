تحذير البنتاغون من هجوم كيميائي في سوريا أثار الاستغراب عند الجنود الأمريكيين

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy البنتاغون: رصدنا نشاطا في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات لاستخدام أسلحة كيميائية

واتصل الموقع بخمسة عسكريين أمريكيين من بينهم ممثلون عن القيادة المركزية. وأعلنوا جميعا أنهم ليسوا على علم بالهجوم المحتمل. وأكد الممثلون عن القيادة أنهم "لا يعرفون شيئا" حول الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تصريح البيت الأبيض " فاجأ العسكريين الأمريكيين".

هذا، وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن أمريكا رصدت نشاطاً في مطار الشعيرات السوري يوحي باستعدادات جارية لاستخدام أسلحة كيميائية. وأشار الكرملين أنه لا يعرف شيئا عن ذلك. من جانبه، لم يستبعد النائب الأول في لجنة الدفاع التابعة لمجلس الدوما الروسي، أندريه كراسوف أن الولايات المتحدة تمهد الطريق لعدوان عسكري على سوريا.