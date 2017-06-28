دبابة قوية جدا تظهر في سوريا

وزار بشار الأسد قاعدة حميميم التي تستخدمها القوات الجوية الروسية حالياً، في يوم الاثنين.

© Sputnik. Vladimir Astapkovitsh آليات عجيبة بقوة هائلة تهاجم الإرهابيين في القابون

واسترعى ظهور الآلية العسكرية المعروفة باسم "ترميناتور" في الصور التي التقطت أثناء تلك الزيارة اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تُشاهد آليات من هذا النوع في سوريا من قبل.

وتشبه آلية "ترميناتور" دبابة "تي-72"، ولكنها أقوى منها تسليحاً، وتتلخص وظيفتها في مساندة دبابات القوات الصديقة في ساحة القتال وتدمير دبابات العدو بقصفها بالقذائف والصواريخ.

يذكر أن الصواريخ التي تحملها دبابة "ترميناتور" تقدر على ضرب الدبابات والآليات المدرعة الأخرى على بعد 6 كيلومترات.