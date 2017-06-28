حاسب آلي خاص يزيد فعالية الطائرات المقاتلة في سوريا

الآن يتم تزويد الصواريخ التي تحملها طائرة "تو-95إم إس" بالمعلومات عن الأهداف المطلوب ضربها حينما تكون الطائرة جاثمة في المطار. وستصبح الطائرات من هذا الطراز قادرة على استلام إحداثيات الأهداف أثناء الطيران لتسرع بضربها بالصواريخ بفضل جهاز الحاسب الآلي المسمى بـ"غيفيست".

وقد تم تجهيز طائرات القوات الجوية الروسية من طراز "سو-24إم" و"سو-33" و"تو-22إم3" بجهاز "غيفيست"، وفقا لإفادة صحيفة "إزفستيا".

ويشار إلى أن الطائرات المجهزة بجهاز "غيفيست" تتمكن من استخدام القنابل غير الموجهة كما لو كانت قنابل موجهة عندما تقصف مواقع الإرهابيين في سوريا.

ويقول الخبير العسكري المستقل أنتون لافروف إن طائرات "تو-95إم إس" المجهزة بجهاز الحاسب الآلي "غيفيست" ستستطيع توجيه الصواريخ لأهداف يتم تحديدها أثناء قيام قاذفات الصواريخ بالطلعات الجوية في أي وقت فور تلقيها إحداثيات الأهداف التي يمكن أن تبعد 1500 كيلومتر من الطائرة.

ويشير الخبير إلى أن طائرات "تو-95إم إس" (أو "الدب" بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي) المجهزة بجهاز الحاسب الآلي المذكور ستستخدم لضرب أهداف بعيدة جدا عن قواعد الطيران العسكري الروسي.