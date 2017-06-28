روسيا تعلن استعدادها لإنتاج جيل جديد من الغواصات النووية

© Sputnik. Alexey Danitshev غواصات الأسطول الروسي تستغني عما يدل على وجودها

سان بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال نائب رئيس الشركة، إيغور بونوماروف، خلال حضوره معرض القوات البحرية — 2017" لوكالة "سبوتنيك":

هذه المسألة تعتبر من اختصاص وزارة الدفاع وقيادة القوات البحرية، أما الاتحاد العام لصناعة السفن فهو على استعداد — عند استلام الطلب بذلك — للبدء في صناعة الغواصات النووية من أسرة الجيل الخامس.

يذكر أنه سبق وأعلن الاتحاد العام لصناعة السفن عن البدء في صناعة غواصات نووية متعددة المهام من الجيل الخامس (مشروع "هاسكي") وهي ستحل محل الغواصات النووية (مشروع 885 "ياسين") التي تجري في الوقت الحاضر عملية صناعتها وانضمامها إلى القوات البحرية الروسية.

ومعروف فقط أن الغواصة النووية الجديدة ستكون مماثلة إلى أقصي حد للغواصة النووية الاستراتيجية والمزودة بصواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بمقدار لا يقل عن 5 مرات.