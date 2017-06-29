تزويد مروحيات "الصياد الليلي" بجهاز فريد (فيديو)

ولا يقوم مصنع ريازان بتصنيع ما ينتجه الآخرون فحسب، بل لديه مراكز بحثية خاصة بالمصنع، يعمل فيها خبراء على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، متخصصون في إلكترونيات الطيران. ويقوم المصنع بتصنيع اختراعاتهم. وينشط، مثلا، في تطبيق الاختراعات الخاصة بطائرات الهليكوبتر.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:48 / 11.21Mb / ) Sputnik.GRPZ © Sputnik. GRPZ تزويد مروحيات "الصياد الليلي" بجهاز فريد

الآن تقوم روسيا بتطوير وتحديث مروحية "الصياد الليلي". واخترع المصنع جهازا فريدا لهذه المروحية هو جهاز تعيين وتبيان الأهداف.

ويركَّب هذا الجهاز فوق خوذة الطيار وهو يشبه النظارة التي يحصل الطيار منها على المعلومات اللازمة لقيادة الطائرة وتصويب الأسلحة نحو أهداف محددة، من دون أن يكلف نفسه عناء رصد ما يجري حول طائرته. وتمكِّنه هذه النظارة من رؤية ما يقع خارج الطائرة في النهار والليل وفي الظروف الجوية الرديئة.

ويتيح هذا الجهاز للطيار اتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت ويزيد بالتالي فعالية أدائه الواجبات القتالية.

وحرص المصنع على أن يكون الجهاز مريحاً للطيار ولا يسبب له أية متاعب.

وانتهت اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من خبراء العديد من الهيئات الحكومية من اختبار جهاز تعيين وتبيان الأهداف على الأرض في بداية هذا العام. والآن يجري اختباره في الجو على متن مروحية "مي-28إن إم".