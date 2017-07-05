سوريا: "ترميناتور" تكتسي بدروع ناعمة

وتبين من صورة نشرها أحد مستخدمي الإنترنت أن دبابات "ترميناتور" التي حصلت عليها صقور الصحراء تكسو جانبيها دروع إضافية قابلة للنزع يطلق عليها الدروع الناعمة.

And here it is. With added side armor. pic.twitter.com/hFUs9TYkYd — Wael Al Hussaini (@WaelHussaini) July 3, 2017

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وخصصت الآلية التي أطلق عليها "ترميناتور" وهي آلية مساندة الدبابات، لتدمير ما تستخدمه القوات المعادية من وسائل مضادة للدبابات. واتخذ صناعها في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية دبابة "تي-90" أساسا لصنع "ترميناتور".

وفي ما يخص تسليح آلية "ترميناتور" التي يقودها طاقم متألف من 5 أفراد يذكر أنها تحتوي على مدفع آلي عيار 30 ملم وصواريخ "أتاكا الموجهة المضادة للدبابات.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تنوي طلب 10 آليات "ترميناتور" على الأقل في عام 2018.

وهناك آلية مماثلة أخرى مشتقّة من دبابة "تي-72".