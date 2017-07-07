تقنية فريدة تجرد الولايات المتحدة من تفوقها التسليحي

ووفقا لمعلومات أذاعتها وسائل إعلام أمريكية، ستحصل طائرات روسية من طراز "تو-95إم إس" على تقنية تتيح تغيير اتجاه طيران صواريخ "إكس-101" (X-101) في أي وقت بغد إطلاقها.

​

وستتملك طائرات الجيش الروسي الاستراتيجية بذلك قدرة فريدة لا تمتلكها القوات المسلحة الأمريكية حالياً، وستزداد قوة.

وأشار المعلق العسكري الأمريكي ديف ماجومدار إلى أن امتلاك أي دولة أخرى لتقنية كهذه سيجرد الولايات المتحدة من تفوقها في مجال الأسلحة الدقيقة التصويب المتوسطة والبعيدة المدى.

ولنذكر هنا أن وزارة الدفاع الروسية نشرت في 5 يوليو/تموز 2017 مقطع فيديو تصيب فيه صواريخ "إكس-101" مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في أراضي سوريا.