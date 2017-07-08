يد إيران على زناد أقوى منظومة صاروخية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي العميد "امير اسماعيلي" أعلن الأربعاء (5/7/2017) رسميا ولأول مرة دخول منظومة S300 حيز الخدمة في إيران، وقال إنه يتم الآن استخدامها.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا أنتجت انواعا مختلفة من منظومة "إس-300" لاستخدامات مختلفة، ويعد "إس-300 بي إم أو2" (S300-PMU) إحدى الأصناف الأكثر تطورا وفتكا في عائلة منظومات "إس-300".

وكانت الهيئة الحكومية الروسية للتعاون العسكري الفني قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أن إيران تسلمت 4 وحدات تضم الواحدة منها 12 قاذفا (منصة إطلاق) لصواريخ "إس-300 بي إم أو2".

ولفت سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تشرف على قطاع الإنتاج الحربي في روسيا، إلى "أن إيران حصلت على أحد أصناف منظومة إس300 الأكثر قوة".

وتم عرض المنظومة في إيران للمرة الاولى في 28 اغسطس/آب 2016. وفي 4 مارس/آذار 2017 أعلن مقر الدفاع الجوي رسميا اختباره لمنظومة "إس-300" في أحد ميادين الاختبار، حيث أطلقت المنظومة عددا من الصواريخ على أهداف مختلفة وبارتفاعات مختلفة وتمكنت من إصابة أهدافها بدقة.