بالصور...سوريا تحصل على دبابة جديدة تكشف عن الإرهابيين في الليل على مسافة 8 كم

ونقل الخبير في الأزمة السورية، يوري ليامين، عن مصدر سوري لموقع "فيستنيك موردافي" أن خبراء مركز البحوث السوري قاموا بتطوير دبابة تي-55.

وقال ليامين "تم إضافة كاميرا حرارية. وبمساعدتها سيكون من السهل الكشف عن الأهداف على مسافات بعيدة. وتم وضع هذه الكاميرا تحت المدفع. وهذه الخصائص زادت إمكانيات دبابة تي-55أم في".

وأضاف الخبير بالتأكيد هذه الكاميرا الحرارية مستوردة ولم تعرف الدولة المصنعة.

وكان مدى الدبابة قبل التطوير فقط 500 متر وعند الإضاءة على الهدف 1200 متر.

وتم تزويد الدبابة أيضا بنظام بصري إلكتروني "سراب-1" الذي طوره أيضا المختصون السوريون، وقد أثبت فعاليته ضد الصواريخ الموجهة، بما في ذلك الصواريخ الأمريكية تاو-2.