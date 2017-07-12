بالصور...الرادارات الصينية الموجودة لدى الجيش السوري

1- الرادار JY-27:

رادار إنذار مبكر ثنائي الأبعاد يعمل في نطاق VHF بين 240-390 ميغاهرتز ويصل مداه إلى 390 كم في مواجهة هدف مقطعه 1.5 متر مربع.

الرادار مصمم لاكتشاف الأهداف الشبحية وهو ذو خاصية إرسال موجات متماسكة أي أنها ترسل من الطور ذاته، هذه الميزة تسمح بتحديد سرعات الأهداف القريبة من بعضها بشكل أكثر دقة وتقلل من التشويش مع الأنظمة الأخرى، كما يملك ميزة القفز الترددي لمواجهة التشويش الراداري.

facebook/Electronic Warfare الرادار JY-27

2- الرادار TYPE-120:

،رادار تتبع، ثنائي الأبعاد مخصص للارتفاعات المنخفضة، ولا يتوفر الكثير من المعلومات عنه ولكن يعتقد أن مداه يصل إلى 200 كم.

facebook/Electronic Warfare الرادار TYPE-120

3- الرادار JYL-1:

رادار بحث وتتبع، ثلاثي الأبعاد، يصل مداه إلى 320 كم وارتفاع 25 كم، في مواجهة هدف مقطعه 2 متر مربع.