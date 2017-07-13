بريطانيا تخصص 40 مليون استرليني لتطوير المقاتلة تايفون

وقالت الحكومة البريطانية إن عملية التطوير ستساعد المقاتلة تايفون على أداء مهامها التي تستهدف تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا.

ووفقا لـ"رويترز"، قال فالون في بيان "إعلان اليوم مثال واضح على عملية التحسين والتطوير التي نجريها باستمرار حتى تظل المقاتلة غدا بنفس كفاءتها اليوم".