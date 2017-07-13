عمان تحصل على عربات مدرعة تركية "بارس 3" (صور)

وأعلنت شركة FNSS Savunma Sistemleri يوم 12 يوليو/تموز عام 2017، عبر التويتر أنها أرسلت أول دفعة مجهزة لسلطنة عمان بارس 3.

ووفقا للشركة، تعاقدت مع عمان على 172 عربة مدرعة بارس 3، بحسب موقع bmpd الروسي.

facebook/defence بارس 3

وذكرت الشركة في أبريل/نيسان عام 2016، أنها وقعت عقدا مع دولة دون أن تذكرها لشراء بارس. ولكنها أعلنت في أواخر عام 2016 أن هذه الدولة هي عمان وأن عمان أو دولة تشتري بارس 3، والعقد يكلف أكثر من 500 مليون دولار.

وتختلف بارس 3 عن سابقاتها بشكل رئيسي في تعزيز الحماية الباليستية والألغام وتتسع بارس 3 ل 12 شخصا.