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15:54 13 يوليو/ تموز 2017
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    سارمات

    روسيا تجرب صاروخ "شيطان 2" الذي يمكنه إبادة دولا بأكملها

    © Sputnik.
    رصد عسكري
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    يستعد مجمع الصناعات الدفاعية الروسية، لإنتاج صاروخ باليستي يبلع وزنه 100 طن، ويطلق عليه "شيطان 2".

    صاروخ فويفود الشيطان
    © Sputnik. Vladimir Fedorenko
    رد موسكو...صاروخ "سارمات" - "شيطان" جديد يبث الهلوسة في البنتاغون
    وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك" أن صاروخًا جديدا يطلق عليه اسم RS-28 "سارمات" — شيطان 2 —  يجب أن يشغل مكان الصاروخ الأسطوري RS-20  "شيطان".

    وتجرى الآن تجارب صاروخ "سارمات" (شيطان-2)، ومن المخطط تسليح عدة أفواج تابع لسلاح الصواريخ الاستراتيجية بهذا الصاروخ الذي يمكن أن يمسح دولاً بكاملها.

    جدير بالذكر أن صاروخ "سارمات" قادر على اختراق أي منظومة للدفاع الجوي، وهو قادر أيضا على قطع مسافة تبلغ 16 ألف كيلومتر ليصل إلى الولايات المتحدة عن طريق القطب الشمالي، أو القطب الجنوبي على حد سواء.

    من المقرر أن تدخل هذه الصواريخ (ار اس 28) الخدمة في القوات الصاروخية الاستراتيجية بحلول أعوام 2018- 2020، لتحل محل الصواريخ الباليستية "فويفود" (ار اس 20 ف)، التي يسميها الغرب "سَتانا" (الشيطان).

    والمعروف أن صاروخ "فويفود" هو أكبر وأخطر صاروخ في العالم. إذ يبلغ وزنه 210 طن، ويحمل 10 رؤوس نووية، وزن كل رأس 750 كيلو طن، ويطير لمسافة تصل إلى 11500كم. أما من ناحية القدرة التدميرية فإن صاروخ واحد من صواريخ "فويفود" قادر على محي مدينة كبيرة، مثل نيويورك، من وجه الأرض، لذلك أطلق الغرب عليه تسمية " الشيطان". وتملك روسيا من هذه الصواريخ 52 صاروخا، تشكل أحد أقطاب الدرع النووي الروسي.

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