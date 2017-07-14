سوريا: مدافع بعيدة المدى تضرب الدواعش بقذائف ثقيلة (صور)

أظهرت الصور التي نشرت على شبكة الإنترنت أن القوات الحكومية السورية تستخدم مدافع "إم-46" في قصف مواقع الإرهابيين في محافظة حماة.

​وتقصف مدافع "إم-46"، وهي مدافع ذاتية الحركة وبعيدة المدى تتقدم على غيرها من مدافع الجيش السوري في القدرة على ضرب الأهداف البعيدة، الـ"دواعش" بقذائف ثقيلة عيار 130 ملم يمكن أن يصل مداها إلى 44 كيلومترا.

ويدل وجود أعداد كبيرة من الصناديق الفارغة المخصصة لنقل القذائف على أن مدافع الجيش السوري تظل موجودة في المكان الواحد لمدة طويلة وهو مؤشر على أن الإرهابيين يواجهون صعوبات في الرد على نيران مدفعية الجيش السوري.