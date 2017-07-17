تدريبات على قيادة الدبابات تحت سطح الماء

كراسنودار (جنوب روسيا) — سبوتنيك. وقال رئيس المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الجنوبية العقيد فاديم أستافييف "ستقوم أطقم الدبابات التابعة للوحدات الفرعية للجيش 58 بعبور مانع مائي يزيد عرضه عن 50 مترا ويبلغ عمقه 6 أمتار. وفي ظروف الرؤية الصفر ويتوجب على سائقي الدبابات أن يقودوا دباباتهم على سطح قاع المانع المائي باستخدام الأجهزة فقط ودون تغيير السرعة والتوقف والدوران الحاد".

وأضاف أستافييف أنه أثناء هذه التدريبات سيقوم أكثر من 100 عسكري من أفراد قوات المدرعات بالتدريب على استخدام الأقنعة العازلة والتنقل تحت الماء، بالإضافة إلى الأعمال التي يجب القيام بها في حالة غرق الدبابة. وبعد انتهاء التدريبات ستقوم أطقم الدبابات بعبور مانع مائي يبلغ طوله 100 متر باستخدام أجهزة التوجيه الخاصة بالتحرك تحت سطح الماء.

يذكر أن التدريبات المذكورة ستجري في ميدان برودبوي للتدريب.