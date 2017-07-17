مروحية ثقيلة روسية صينية واعدة

وقال المصمم العام في الشركة، نيكولاي بافلينكو إن "مروحيات روسيا بالتعاون مع الشركة الصينية AVIC تطور مروحية ثقيلة مدنية. والإنتاج سيكون في الصين. وسوف يقدم الجانب الروسي للمشروع التكنولوجيا ويقدم العروض الفنية وأنظمة المروحية على أساس عقد. أما الجانب الصيني سيصمم ويبني النماذج ويختبر المروحية ويصدر الشهادات وسيبيعها في السوق".

وكان الاتفاق على تطوير مروحية روسية صينية من نتائج زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى الصين عام 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن المروحية الجديدة ستقوم بمجموعة متنوعة من المهام- النقل والإخلاء وإخماد الحرائق.

وسيكون وزن المروحية من 38.4 طن إلى 40.9 طن. وقادرة على حمل من 10 إلى 15 طنا. مداها الأقصى 630 كيلومترا، وسرعتها القصوى 300 كم/ساعة. ويمكنها العمل على مدار الساعة وفي كافة الظروف الجوية. وستستخدم تقنيات "مي-26" لتطوير هذه المروحية.