"كاماز" الروسية تصنع المعجزات في سوريا

واكتسبت المركبات من طراز "كاماز-5350" من عائلة "موستانج" شعبية كبيرة في الجيش السوري.

facebook/vestnik-rm.ru شاحنات كاماز

وتستخدم هذه الشاحنات على نطاق واسع في توصيل الموظفين والأسلحة والمعدات العسكرية، وغالبا ما تعتبر جرارات للمدفعية.

واستخدمت هذه الشاحنات في سوريا أيضا لتركيب أنظمة الصواريخ المتعددة (غراد) "2بي26"، كما استخدمت هذه التقنية أيضا من قبل القوات اللبنانية التي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية، كما تستخدم كاماز أيضا كشاحنة للبنادق.

facebook/vestnik-rm.ru شاحنات كاماز

وعلى أساس كاماز-5350 تثبت الأنظمة الرادارية المختلفة، وفي الحقيقة فهذه تقنية الجيش الروسي.