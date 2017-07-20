" سوفيرشيني"... سفينة حربية جديدة تدخل الخدمة في أسطول المحيط الهادئ (صور)

قال رئيس القسم الإعلامي في أسطول المحيط الهادئ الروسي فلاديمير ماتفييف، إنه تم إدخال السفينة الجديدة "سوفيرشيني" (الكمال)، الخدمة الفعلية في أسطول المحيط الهادئ، وذلك بعد احتفال مهيب رفع خلاله علم الأسطول الروسي على ظهر السفينة الحربية الجديدة، يوم الخميس 20 يوليو/تموز.

© Sputnik. Julija Kaminskaja غواصة جديدة تدخل البحر الأسود بدون ضجيج

وحسب ماتفييف، تم إدخال السفينة الجديدة في تعداد قوات الأسطول البحري الروسي في المحيط الهادئ.

حضر حفل تدشين السفينة قادة الأسطول وممثلون عن إدارة المصنع الذي بنيت فيه السفينة وممثلون عن إدارة الإقليم الإداري وبعض من المحاربين البحريين القدماء.

وفي بداية شهر يوليو/تموز، دخلت السفينة الحربية الرابعة الأسطول البحري ضمن مشروع 20380

اجتازت سفينة "سوفيرشيني" كل الاختبارات البحرية. وجُهزت هذه السفينة كمضادة للسفن والغواصات والدعم المدفعي للسفن الحربية الأخرى.