" سوفيرشيني"... سفينة حربية جديدة تدخل الخدمة في أسطول المحيط الهادئ (صور)

حضر حفل تدشين السفينة قادة الأسطول وممثلون عن إدارة المصنع الذي بنيت فيه السفينة وممثلون عن إدارة الإقليم الإداري وبعض من المحاربين البحريين القدماء.
وفي بداية شهر يوليو/تموز، دخلت السفينة الحربية الرابعة الأسطول البحري ضمن مشروع 20380
اجتازت سفينة "سوفيرشيني" كل الاختبارات البحرية. وجُهزت هذه السفينة كمضادة للسفن والغواصات والدعم المدفعي للسفن الحربية الأخرى.
- مشروع كورفيت الجديد 20380 "سوفيرشينني" (كامل) في مياه فلاديفوستوك. كورفيت "الكمال" سيكون جزءاً من أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية© Sputnik. Vitaliy Ankov
- مشروع كورفيت الجديد 20380 "سوفيرشينني" (كامل) في مياه فلاديفوستوك. كورفيت "الكمال" سيكون جزءاً من أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية© Sputnik. Vitaliy Ankov
- مشروع كورفيت الجديد 20380 "سوفيرشينني" (كامل) في مياه فلاديفوستوك. كورفيت "الكمال" سيكون جزءاً من أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية© Sputnik. Vitaliy Ankov
- مشروع كورفيت الجديد 20380 "سوفيرشينني" (كامل) في مياه فلاديفوستوك. كورفيت "الكمال" سيكون جزءاً من أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية© Sputnik. Vitaliy Ankov
- مشروع كورفيت الجديد 20380 "سوفيرشينني" (كامل) في مياه فلاديفوستوك. كورفيت "الكمال" سيكون جزءاً من أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية© Sputnik. Vitaliy Ankov
- مشروع كورفيت الجديد 20380 "سوفيرشينني" (كامل) في مياه فلاديفوستوك. كورفيت "الكمال" سيكون جزءاً من أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية© Sputnik. Vitaliy Ankov
- مشروع كورفيت الجديد 20380 "سوفيرشينني" (كامل) في مياه فلاديفوستوك. كورفيت "الكمال" سيكون جزءاً من أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الروسية© Sputnik. Vitaliy Ankov
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