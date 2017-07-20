إنجاز المرحلة الأولى من اختبارات مقاتلات الجيل الخامس تي-50

جوكوفسكي/ ضاحية موسكو — سبوتنيك. وقال بونداريف: "اليوم هو حدث تاريخي — في إطار معرض ماكس الدولي للطيران والفضاء جرى توقيع اتفاق أولي بشأن الاختبارات الحكومية المشتركة للمرحلة الأولى من نموذج طائرة "تي —50" الأول ونشرع في المرحلة الثانية من الاختبارات.

Russian Defense Ministry تمويه جديد للمقاتلة الروسية " تي-50"

كما جرى أيضا تسلم طلب للبدء بإنتاج الدفعة الأولى من الطائرات".

وكان رئيس الشركة المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سلوسار، قد أعلن أمس الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية والشركة المتحدة لصناعة الطائرات يناقشان تسليم 12 مقاتلة من الجيل الخامس من طراز تي-50 (باك — فا) في الدفعة الأولى. وأنه من المقرر بدء إنتاج "تي-50"، في 2019.

هذا وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في أيار/ مايو الماضي، أن القوات المسلحة الروسية ستحصل على مقاتلات من الجيل الخامس من طراز تي-50 (باك —فا) في عام 2019، كما ستحصل على منظومات صواريخ الدفاع الجوي الجديدة من طراز إس-500 في عام 2020.

يذكر، أن مقاتلة "تي 50" من الجيل الخامس تم تصميمها بمكتب "سوخوي" للتصميمات. وقامت المقاتلة الواعدة بأول تحليق لها في عام 2010. وتتميز الطائرات من هذا النوع بالعديد من المواصفات التقنية والقتالية المتقدمة، التي يعتبر معظمها سريا، ولكن من المعروف أنها تتميز بالسرعة الفائقة لسرعة الصوت، ومجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية، ويصعب اكتشافها من الرادارات.