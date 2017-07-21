روسيا تسلم الصين 4 مروحيات "مي-171يه"

أعلن مدير عام "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، اليوم الجمعة، أن روسيا في عام 2018 ستسلم الصين دفعة مؤلفة من أربع طائرات مروحية "مي-171يه".

موسكو — سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للشركة عن ميخييف، قوله للصحفيين "وقعنا عقداً لتوريد الدفعة الإضافية من مروحيات النقل "مي171يه" وتوابعها إلى الصين، شركاؤنا سيستلمون أربع مروحيات وسيتم الانتهاء من تنفيذ العقد في عام 2018".

وأكد مخييف أنه على هامش معرض "ماكس-2017" الدولي للطيران والفضاء، أبرمت "روس أوبورون إكسبورت" مع الصين عقد توريد أربعة محركات لطائرات مروحية "في كا-2500 " إلى الصين، ولم يتم توضيح قيمة العقد بعد.

والجدير بالذكر أن "مي-171يه" هي مروحية تستخدم للنقل، وتقوم شركة "روس أوبورون إكسبورت" بتصديرها إلى الخارج، حيث تصدر بنجاح إلى دول جنوب شرق أسيا بما في ذلك الصين.

يشار إلى أن مروحيات "مي-17" خلال السنوات العشرة الأخيرة تتصدر المركز الأول بحجم التصدير في السوق العالمية لنوع المروحيات العسكرية الناقلة المتعددة الخصائص. ووصل حجم تصديرها إلى 800 وحدة وتخطى حجم التصدير العام إلى الخارج، ليصل حجم الصادرات خلال الأعوام الـ 30 الأخيرة إلى 4000 مروحية وذلك إلى أكثر من 100 دولة.