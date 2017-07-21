شاهد...اختبارات مقاتلات الجيل الخامس تي-50 "تأخذ العقل"

نجحت مقاتلة الجيل الخامس من طراز تي-50، في أول مجموعة من اختبارات الطيران، الأمر الذي اعتبره قائد القوات - الجو فضائية الروسية فيكتور بونداريف إنجازًا كبيرًا.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich إنجاز المرحلة الأولى من اختبارات مقاتلات الجيل الخامس تي-50

قال بونداريف، أمس الخميس، إن "اليوم هو حدث تاريخي، تم التوقيع على استنتاج أولي في المعرض الجوي ماكس على المرحلة الأولى من التجارب الطيران من النموذج T-50، ونحن الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية من التجارب. كما أوصينا ببدء تصنيع دفعة ما قبل الإنتاج الخاصة بالطائرة ".

ووفقًا لتصريحات ديمتري دروزدينكو، وهو خبير عسكري مع أرسنال من مجلة الوطن الأم، في مقابلة مع راديو "سبوتنيك"، فإنه قد أعجب كثيرا ما كانت الطائرة T-50 باك فا قد أثبتت خلال المعرض الجوي ماكس —2017.

وأضاف: "هذا هو الحدث الرائد حقا لأننا ثاني بلد يبدأ الإنتاج التسلسلي للمقاتلين من الجيل الخامس، ما أظهره تي 50 في معرض مكس، وخاصة من حيث القدرة على المناورة، ببساطة يأخذ العقل".