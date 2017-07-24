بالصور...تعرف على عربة "أورال-43206" في سوريا

فمثلا، في الصورة الشاحنة "أورال-43206" التي تستخدم على نطاق واسع في توصيل الموظفين والأسلحة والمعدات العسكرية، وغالبا ما تعتبر جرارات للمدفعية. وهي قادرة على السير في كل مكان، وزنها حوال 8 أطنان وقادرة على جر عربة مقطورة وزنها 7 أطنان.
وتم تصميمها للسير على الطرق بسرعة 40 كم/ ساعة، ولكن محرك الديزل يساعدها في الوصول إلى سرعة 85 كم/ ساعة.
وأثبتت الشاحنة "أورال" في سوريا فعاليتها في المناطق الوعرة.
- عربة "أورال-43206"
- عربة "أورال-43206"
- عربة "أورال-43206"
- عربة "أورال-43206"
- عربة "أورال-43206"
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