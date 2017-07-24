بالصور...تعرف على عربة "أورال-43206" في سوريا

تحظى المركبات العسكرية التقليدية الروسية الصنع بإعجاب كبير في سوريا، فقد شاركت عشرات الآلاف من الشاحنات وسيارات الجيب في كل الحروب والصراعات التي دخلها الجيش السوري.

فمثلا، في الصورة الشاحنة "أورال-43206" التي تستخدم على نطاق واسع في توصيل الموظفين والأسلحة والمعدات العسكرية، وغالبا ما تعتبر جرارات للمدفعية. وهي قادرة على السير في كل مكان، وزنها حوال 8 أطنان وقادرة على جر عربة مقطورة وزنها 7 أطنان.

وتم تصميمها للسير على الطرق بسرعة 40 كم/ ساعة، ولكن محرك الديزل يساعدها في الوصول إلى سرعة 85 كم/ ساعة.

وأثبتت الشاحنة "أورال" في سوريا فعاليتها في المناطق الوعرة.