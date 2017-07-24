مركبة "تريتون" الروسية التي عرضت لأول مرة في "ماكس" تطير وتسير وتسبح (صور)

هي برمائية متحولة قادرة على السير على الأرض كسيارة كهربائية بسرعة 100 كم/ ساعة، ويوجد في هذه المركبة مقعدان.

كما أنها قادرة على الطيران مثل الطائرة إذ فيها أجنحة خفيفة. وتطير لمسافة 400 كم. والارتفاع الأقصى لها 4200 م. وسرعتها في الجو 80 كم/ الساعة.

و"تريتون" قادرة على الحركة على سطح الماء لمسافة 400 كم. وهي مزودة بمحركين، محرك داخلي بقوة 120 حصانا ومحرك كهربائي بقوة 3 كيلو واط. وتستخدم للاستخبارات، طولها حوالي 3 أمتار وارتفاعها متران وعرضها 1.8 متر، وقادرة على حمل 350 كغ.