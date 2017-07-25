سبب قلق واشنطن من شراء تركيا "إس-400"

ستشتري تركيا قريبا منظومة "إس-400". وأعربت الولايات المتحدة عن استيائها من شراء هذه المنظومة. وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دانفورد إن شراء تركيا لهذه المنظومة أمر مقلق.

وأكد رئيس تحرير مجلة "أرسينال أوتيتشستفا" فيكتور موراخوفسكي، أن الولايات المتحدة قلقة جدا من شراء تركيا لمنظومة "إس-400"، التي تتفوق على نظائرها الغربية.

وقال موراخوفسكي لوكالة "سبوتنيك": أنا أعتقد أن الولايات المتحدة قلقة أولا بسبب المنافسة. روسيا تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة في تصدير الأسلحة. وبالإضافة إلى ذلك إن هناك الكثير من طابور طويل من الراغبين في شراء "إس-400". و"إس-400" تتفوق بخصائصها على الأمريكية "باتريوت" والمنظومات الغربية.

وأشار إلى أن لدى روسيا خبرة في بيع الأنظمة المتطورة المضادة للطائرات والصواريخ والمجمعات، فقد باعت اليونان (عضو في الناتو) "إس-300" ومنظومة "بوك".

وكان قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، أن شراء بلاده لمنظومة إس —400 من روسيا أمر يتعلق بالسيادة الوطنية وضرورات الأمن القومي، ولا يجب أن يكون مصدر توتر لأي دولة في العالم.