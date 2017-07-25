مدفيديف: عملية إعادة تسليح الجيش تجري وفقا للجدول الزمني المقرر

أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أن عملية إعادة تسليح القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة تجري وفقا للجدول الزمني المقرر، مؤكدا ضرورة الالتزام بالوتيرة الحالية لسير هذه العملية في المستقبل.

غوركي — سبوتنيك. وقال ميدفيديف، خلال كلمة في بداية الاجتماع المكرس لمناقشة نفقات الميزانية الفدرالية الخاصة بمجالات الدفاع الوطني والأمن وحماية القانون لعام 2018 المقبل وللفترة حتى عام 2020، اليوم، "جميع المهام معروفة. تم تخصيصها وصياغتها. وبصراحة نقول إن المهمة ليست سهلة، إلا أن عملية إعادة التسليح تسير بشكل عام وفقا للجدول الزمني. وإننا سنلتزم بالوتائر المقررة في المستقبل."

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation الجيش الروسي سيحصل على معدات حماية مهندسي الألغام الجديدة التي جربت في سوريا

وسيشارك رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف بعقد سلسلة اجتماعات لمناقشة نفقات الميزانية الفيدرالية لعام 2018 المقبل وللفترة بين عامي 2019- 2020. ويحضر هذه الاجتماعات كل من نائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين، ومساعد رئيس الدولة أندري بيلؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير التنمية الاقتصادية دميتري أوريشكين، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الطوارئ فلاديمير بوتشكوف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات والمؤسسات.

ويذكر أيضا أن الحكومة الروسية ملزمة بعرض مشروع الميزانية الفدرالية على مجلس الدوما، قبل يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.