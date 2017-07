مدفيديف: عملية إعادة تسليح الجيش تجري وفقا للجدول الزمني المقرر

غوركي — سبوتنيك. وقال ميدفيديف، خلال كلمة في بداية الاجتماع المكرس لمناقشة نفقات الميزانية الفدرالية الخاصة بمجالات الدفاع الوطني والأمن وحماية القانون لعام 2018 المقبل وللفترة حتى عام 2020، اليوم، "جميع المهام معروفة. تم تخصيصها وصياغتها. وبصراحة نقول إن المهمة ليست سهلة، إلا أن عملية إعادة التسليح تسير بشكل عام وفقا للجدول الزمني. وإننا سنلتزم بالوتائر المقررة في المستقبل."

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation