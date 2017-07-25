بالفيديو...نظام "كورنيت" الصاروخي يقتل "أبرامز" و"أباتشي"

وقد عرضت هذه المنظومة لأول مرة في العرض العسكري في مايو/ أيار عام 2015 في الساحة الحمراء، وأثارت اهتمام الكثيرين في معرض "ماكس-2017" الدولي.

© Sputnik. Nikolay Chijnyak صاروخ "كورنيت" يقضي على الدبابات والطائرات بسهولة

وتملك المنظومة عدة ميزات، غيرة موجودة في معظم الأنظمة الأجنبية من هذه الفئة. "كورنيت- ي أم" قادرة على تدمير ليس فقط المدرعات المحمية بشكل جيد مثل "أبرامز" أو "ليوبارد" الحديثة، ولكن قادرة على تدمير الأهداف الجوية مثل الطائرات الحربية، والطائرات بدون طيار التي تحلق على علو منخفض، والطائرات الهجومية. وهي قادرة على ضرب هدف يبعد كحد أقصى 10 كم. وتستطيع تدمير الهدف في أي وقت.

ومن خصائص المنظومة أيضا، أنها تقوم بشكل تلقائي بتدمير العدو. فقط يتوجب على المستخدم إيجاد الهدف، وبعد ذلك تتبع الهدف بشكل تلقائي. وتستطيع إطلاق صاروخين في آن واحد.

وقد تم تصدير هذه المنظومات إلى الخارج.