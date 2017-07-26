شاهد...استعدادت الأسطول الروسي لعيد القوات البحرية (فيديو+صور)

كما نفذت البحرية الروسية بروفة من عرض كرونشتاد، للطراد "المارشال أوستينوف،" والمدمرة أودالوي وهي من السفن الروسية الرائدة، وكذلك الغواصات الصغيرة والسفن السطحية، أبحرت في خط على طول ميناء نهر نيفا.
وشاركت أيضا الطائرات الحربية والطائرات العمودية في التدريب.
وتستعد قاعدة الأسطول الشمالى الروسي "سيفيرومورسك"، لبروفة كبيرة لعرض يوم الأحد، ويرأس الموكب "الأدميرال كوزنيتسوف"، حاملة الطائرات الوحيدة التي تخدم روسيا.
ويشارك في العرض غواصات تعمل بالطاقة النووية، فئة دلفين "فيركوتوري" من الدرجة "أوريل"، وعشرات السفن الحربية الأخرى.
وسينضم عرض سيفاستوبول، الذي نظمه أسطول البحر الأسود، للعرض العام بعدد من السفن، بما في ذلك سفينة الهبوط "أزوف" من فئة المشروع 775 المخضرم، التي أطلق عليها اسم "روبوتشا" من قبل الناتو، ".
وستقام فعاليات الاحتفال في سبع موانئ روسية أخرى، منها أستراخان ونوفوروسيسك وفلاديفوستوك، وستشهد البحرية الروسية احتفالها المهني في استعراض بحري عسكري قرب ميناء طرطوس السوري.
جدير بالذكر أن القوات البحرية الروسية ستحتفل يوم 30 تموز/ يوليو، بعيدها المهني، وهو يوم القوات البحرية الروسية.
وستشهد المدن التي تقع على شواطئ البحار والمحيطات استعراضات عسكرية ضخمة تقوم بها السفن التابعة لمختلف الأساطيل الروسية والطائرات التابعة لسلاح الطيران الخاص بهذه الأساطيل، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب نارية في مساء هذا اليوم تكريمًا لقادة وأفراد القوات البحرية الروسية.
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