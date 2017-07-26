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19:19 26 يوليو/ تموز 2017
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    رجال البحرية الروسية خلال الاحتفال بالذكرى 230 لأسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول

    شاهد...استعدادت الأسطول الروسي لعيد القوات البحرية (فيديو+صور)

    © Sputnik. Vasiliy Batanov
    رصد عسكري
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    تستعد القوات البحرية الروسية للاحتفال بعيد سلاح البحرية، الذي يوافق يوم 30 يوليو/تموز من كل عام، حيث وصلت الغواصة النووية "دميتري دونسكوي"، يوم أمس الثلاثاء، إلى الخليج الفنلندي للمشاركة في العرض العسكري.

    البحرية الروسية
    Youtube/Oleg Pavlov
    القوات البحرية الروسية تجري مناورات في مياه البحر المتوسط
    ودخل الطراد النووي التابع للأسطول البحري الشمالي المياه الفلندية ومنها عبر ميناء قسطنطين إلى أن وصل إلى ميناء كرونشتات، حيث انضمت الغواصة النووية "دميتري دونسكوي" إلى الطراد النووي ليكملا معا إبحارهما إلى مدينة بطرسبورغ للمشاركة في العرض العسكري، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

    كما نفذت البحرية الروسية بروفة من عرض كرونشتاد، للطراد "المارشال أوستينوف،" والمدمرة أودالوي وهي من السفن الروسية الرائدة، وكذلك الغواصات الصغيرة والسفن السطحية، أبحرت في خط على طول ميناء نهر نيفا.

    وشاركت أيضا الطائرات الحربية والطائرات العمودية في التدريب.

    وتستعد قاعدة الأسطول الشمالى الروسي "سيفيرومورسك"، لبروفة كبيرة لعرض يوم الأحد، ويرأس الموكب "الأدميرال كوزنيتسوف"، حاملة الطائرات الوحيدة التي تخدم روسيا.

    الطراد النووي الروسي بطرس الأكبر
    © Sputnik. Alexei Danichev
    الطراد النووي الروسي "بطرس الأكبر"

    ويشارك في العرض غواصات تعمل بالطاقة النووية، فئة دلفين "فيركوتوري" من الدرجة "أوريل"، وعشرات السفن الحربية الأخرى.

    وسينضم عرض سيفاستوبول، الذي نظمه أسطول البحر الأسود، للعرض العام بعدد من السفن، بما في ذلك سفينة الهبوط "أزوف" من فئة المشروع 775 المخضرم، التي أطلق عليها اسم "روبوتشا" من قبل الناتو، ".

    Samum air cushion ship
    © Sputnik. Georgiy Zimarev
    Samum air cushion ship

    وستقام فعاليات الاحتفال في سبع موانئ روسية أخرى، منها أستراخان ونوفوروسيسك وفلاديفوستوك، وستشهد البحرية الروسية احتفالها المهني في استعراض بحري عسكري قرب ميناء طرطوس السوري.

    جدير بالذكر أن القوات البحرية الروسية ستحتفل يوم 30 تموز/ يوليو، بعيدها المهني، وهو يوم القوات البحرية الروسية.

    وستشهد المدن التي تقع على شواطئ البحار والمحيطات استعراضات عسكرية ضخمة تقوم بها السفن التابعة لمختلف الأساطيل الروسية والطائرات التابعة لسلاح الطيران الخاص بهذه الأساطيل، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب نارية في مساء هذا اليوم تكريمًا لقادة وأفراد القوات البحرية الروسية.

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