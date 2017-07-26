المدافع الروسية في سوريا لا يمكن الاختفاء أو الهروب منها (صور)

تعتبر المدافع الروسية من طراز "2А65" (مستا –بي) من أكثر الأسلحة استخداما في الصراع السوري.

ووفقا للتقارير، فإن هذه المدافع ليست فقط سلاحا هجوميا فعالا ضد الإرهابيين، وإنما أحبطت العديد من الهجمات المضادة من قبل المسلحين.

© Photo/ Lost Armour المدافع الروسية من طراز "2А65"

وهذا يعود إلى مواصفاتها التقنية العالية، حيث تتمتع بوزن 7 طن، كما يمكنها إصابة الهدف لمسافة تصل إلى 28.9 كم، وتطلق 7 طلقات في الدقيقة الواحدة.

ويتوقع الخبراء العسكريون، أنه سيتم اختبار ذخيرة موجهة بالليزير مع هذا المدفع في سوريا من طراز "3 أو إف 39". ولكن هنا شكوك حول مصداقية التقارير التي تفيد باستخدام هذه التقنية.

© Photo/ Lost Armour المدافع الروسية من طراز "2А65"

وفي وقت سابق، قامت روسيا بنقل ما لا يقل عن 21 مدفع هاوتزر من نوع "م — 30" كمساعدات حربية لسوريا.